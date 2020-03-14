«Йокерит» уходит? Сезон в КХЛ закроют, а чемпионом объявят ЦСКА

В Финляндии объявлен карантин. Число заразившихся коронавирусом превысило сотню. Зыкрылся местный хоккейный чемпионат. В пятницу «Йокерит» объявил, что проведет серию со СКА без зрителей. Домашние матчи, разумеется. Позже ту же меру избрал Питер. По распоряжению городского начальства.

- Мы ждали серии со СКА шесть лет! – заявил сразу после победы над «Локомотивом» президент «Йокерита» легенда Яри Курри.

Неужели придется подождать-отложить?

«Ак Барс» и «Барыс» тоже планировали играть домашние матчи при пустых трибунах. Дерби ЦСКА – «Динамо»? Динамовский клуб выступил с заявлением о готовности обеспечить на «ВТБ-Арене» аудиторию в соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина –не больше пяти тысяч человек. ЦСКА взял паузу в ожидании официальной реакции на предложение своего соперника. Все прелести дерби при пустых трибунах мы ощутили в прошлый четверг, когда «Спартак» уступил в «Парке легенд» «Динамо».

Только в Уфе и Новосибирске собирались играть при полных трибунах. В столице Башкортостана даже маски собирались раздавать! Каждому зрителю! Бесплатно! А еще измерять болельщикам температуру!

В субботу вечером инсайдеры уверяли, что в понедельник последует официальная реакция КХЛ. Какое решение объявит лига? Приостановить плей-офф до 1 апреля и сократить серии? Этот вариант худо-бедно имел право на жизнь, если бы не гипотетический самоотвод (опровергнутый!) «Йокерита». Если финны все-таки откажутся, может заменить «шутов» лаки лузером «Локомотивом»? Утопия! Придется перекраивать сетку на Западе. Отправлять «Локомотив» к ЦСКА, а «Динамо» - к СКА. Железнодорожников наверняка отпустили на каникулы, а кое-кого и в отпуск.

Единственный вариант – закрыть сезон. Кубок Гагарина не вручать, а чемпионом России объявить по итогам первого раунда.

Понятное дело, это ЦСКА, победитель «регулярки». В Казани наверняка будут сокрушаться об упущенной возможности завоевать Кубок континента – в последнем матче «Ак Барс» неожиданно уступил дома «Автомобилисту» и собственноручно отдал трофей московским армейцам

Такой ход с золотыми медалями у нас не в новинку. В сезоне-2014/2015 лига назвала чемпиона России по итогам гладкого чемпионата. Им стал ЦСКА Дмитрия Квартальнова, а Кубок Гагарина завоевал СКА Вячеслава Быкова, обыгравший в финале конференции свежеиспеченного чемпиона.

К слову, совет директоров КХЛ принял такую поправку (она продержалась ровно один сезон) в угоду СКА, который никак не мог дотянуться до Кубка Гагарина.