Остановите спорт! Авторская колонка Дмитрия Кузнецова

Однако через некоторое время информация финнами была опровергнута. Что это было, фейк или инсайд, пока остается загадкой. Хотя нельзя исключать, что в последний момент «джокерам» просто указали на их место, что не положено участнику хоккейной корпорации действовать в одиночку и лезть вперед боссов со столь серьезными заявлениями.

Хотя снятие финнов с плей-офф КХЛ не выглядело бы сенсацией. Напротив, такое решение было бы оправдано и вполне логично. В Финляндии ранее уже ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек. Чемпионат страны накануне был остановлен, субботние матчи регулярного сезона не будут сыграны, как и плей-офф. Чемпион страны в этом сезоне не будет определен. Как на этом фоне будут выглядеть «джокеры», если в 20-х числах марта примут на своей арене СКА?

КХЛ, по некоторой информации, тему остановки турнира уже прорабатывает и может объявить об окончательном решение во вторник. Вместе с коллегами из РПЛ. Снятие же финнов с плей-офф в субботу практически означало бы незамедлительное окончание хоккейного сезона. В ситуации, когда твои коллеги перестают выходить на лед из-за угрозы здоровью, какой стимул должен заставить продолжать игру всех остальных? Ни Кубок Гагарина, никакой другой самый престижный трофей мирового спорта не стоит и одной человеческой жизни.

Не хочется верить в то, что у нас, в России, другие ценности. Российскому спорту на фоне всеобщего коллапса мировой спортивной индустрии пора прекратить играть в стойкого оловянного солдатика и сказать на время «СТОП!» любым соревнованиям. Сегодня всем стало очевидно, что вирус можно остановить только незамедлительными жесткими карантинными мерами. Каждый день промедления приносит новые жертвы. Для чего тогда ждать?

Какой смысл в том, чтобы доиграть 22-й тур чемпионата России по футболу, когда всем понятно, что все закончится если не на 23-м туре, то на 24-м. Или начать полуфиналы конференций КХЛ, без зрителей, чтобы спустя одну-две игры все завершить.

На практике мы пока видим введение все новых и новых полумер. Одна чиновничья голова ужесточает понемногу подход к организации соревнований, а другая в тоже самое время допускает их проведение, пусть и с различными оговорками. Зам председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко вчера, например, сообщил журналистам после заседания координационного совета по подготовке и проведению матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. «Мы как страна будем работать по определенным правилам, при которых при соблюдении карантина, с учетом отсутствия проникновения разных заболеваний вполне допускаем проведение разных соревнований в России в особом режиме».

При отсутствии проникновения. На территории страны, занимающей огромную площадь. Окруженную странами, где бушует эпидемия. При продолжающемся сообщении с Европой и окрестностями. М-да.

Печально, что эту точку зрения разделяют достаточно многие. Популярный комментатор Геннадий Орлов, например, полагает, что Евро-2020 проводить нужно даже без зрителей. Мол, нельзя идти на поводу у коронавируса. А его коллега Георгий Черданцев «зажигает» тем временем в своем Instagram. «Сейчас самое время России выйти с предложением принять все те матчи Евро-2020, которые не готовы принять другие страны из-за пандемии. Стадионы есть, инфраструктура есть, восторг иностранцев от ЧМ-19 есть, вируса – единичные случаи. Даже если не пройдет, будет хороший пиар».

Пиар на чем? На человеческой трагедии? Очень просто рассуждать о единичных случаях, когда эти случаи не касаются тебя и твоих близких. На контрасте просто сравните выступления наших спикеров, не желающих идти на поводу у коронавируса, с трезвыми мнениями зарубежных звезд, чьим спортивным амбициям остановка турниров, казалось бы, нанесла серьезный урон. И почувствуйте, что называется, разницу.

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля», без пяти минут досрочного победителя чемпионата АПЛ, комментируя решение об остановке турнира: «Мы видели, как заболевали члены команд, с которыми мы соперничаем. Вирус доказал, что игра в футбол не дает иммунитета».

Криштиану Роналду, нападающий «Ювентуса», мечтающий выиграть с клубом Лигу чемпионов: «Важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и властей, они помогут разобраться с ситуацией. Забота о человеческой жизни должна быть выше любых других интересов».

В России, к глубочайшему сожалению, исторически присутствует пренебрежение к человеку на фоне глобальных строек и любых масштабных событий. «Можем повторить» - это же наша фишка, не правда? Это ведь мы готовы повторить, не считаясь с человеческими жизнями ради достижения любых целей.

Два разных подхода к одной большой проблеме, которые мы видим сегодня, на мой взгляд, вовсе не случайны. Ни одна другая страна, кроме России, не предлагает на фоне пандемии коронавируса перетащить на свою территорию ни одно массовое мероприятие. Наоборот – останавливает их. Почему же это возможно у нас?