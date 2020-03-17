Плей-офф в КХЛ поставили на «стоп». На апгрейд – неделя

За это время лига должна выработать формат второго раунда с участием шести российских клубов, согласовать его с государственными структурами, а также определиться с датой начала и местом проведения.

Заявление на официальном сайте КХЛ опубликовано в 23:30 понедельника. Чтобы дотошные журналисты в столь поздний час не смогли бы побеспокоить экспертов, а то и руководителей лиги с просьбой прокомментировать ситуацию. И правильно - утро вечера и тем более ночи мудренее.

Что требует согласования? Присутствие в командах легионеров. В понедельник Минспорта временно забанил их в соревнованиях на территории России.

Формат – это прерогатива организатора турнира, в нашем случае КХЛ. Вряд ли лига освободит СКА и «Сибирь» от игр вплоть до финала конференций, как было бы в старом формате после отказа «Йокерита» и «Барыса».

Теперь клубы обеих конференций в равных условиях. Поэтому можно без ущемления чьи-либо интересов провести на Западе и Востоке полуфинальные Турниры трех, которые заменят два раунда плей-офф. Играть в три круга, в пяти городах. Каждая команда проведет шесть матчей по кубковым правилам – с бессрочным овертаймом «5 на 5» до первого гола. Победители на Западе и Востоке сразятся в главном финале за Кубок Гагарина. Турнир трех заканчивается, как только определится его победитель.

В случае равенства очков у соперников проводится дополнительный матч (или матчи) на поле команды с более высоким номером посева (определен по итогам регулярного чемпионата).

Куда более сложный вопрос – о зрителях. В Москве на две недели введен запрет на культурные, спортивные и прочие массовые мероприятия с участием более 50 человек. В Санкт-Петербурге ситуация мало чем отличается от столичной. На Востоке все проще, пока. Однако неизвестно, что будет через неделю.

Теперь о дате начала второго раунда. Оптимальный вариант – развести по дням матчи в конференциях. Допустим, 24 марта начинает ЦСКА, 25-го – «Ак Барс».

Предлагаем проект календаря Турниров трех.

Западная конференция

Москва, «ЦСКА Арена»

24 марта ЦСКА – «Динамо»

26 марта ЦСКА – СКА

28 марта СКА – «Динамо»

Санкт-Петербург, «Ледовый дворец»

30 марта СКА – ЦСКА

1 апреля ЦСКА – «Динамо»

3 апреля СКА – «Динамо»

Москва, «ВТБ-Арена»

5 апреля ЦСКА – СКА

7 апреля «Динамо» – ЦСКА

9 апреля «Динамо» – СКА

Восточная конференция

Казань, «Татнефть Арена»

25 марта «Ак Барс» – «Сибирь»

27 марта «Ак Барс» – «Салават Юлаев»

29 марта «Сибирь» – «Салават Юлаев»

Новосибирск, ЛДС «Сибирь»

31 марта «Сибирь» – «Ак Барс»

2 апреля «Ак Барс» – «Салават Юлаев»

4 апреля «Сибирь» – «Салават Юлаев»

Уфа, «Уфа-Арена»

6 апреля «Салават Юлаев» – «Ак Барс»

8 апреля «Ак Барс» – «Сибирь»

10 апреля «Салават Юлаев» – «Сибирь»

11, 12, 13, 14, 15 апреля - резервные дни.

Финал, как и планировалось раньше, стартует 18 апреля. Матчи запланированы на 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля.

P.S. В понедельник вечером московская «Звезда» (фарм-клуб ЦСКА) победила в Воскресенске «Хумо» из Ташкента 4:0 и повела в серии плей-офф ВХЛ (розыгрыш Кубка Петрова) 3-1. Но состоится ли пятый матч?