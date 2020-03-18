Сезон НХЛ пора закрыть, а чемпионат мира перенести в Китай - Советский спорт
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18 марта 2020 17:30ХоккейСлавин Виталий

Сезон НХЛ пора закрыть, а чемпионат мира перенести в Китай

Во вторник в НХЛ официально зафиксирован первый случай заболевания новым вирусом.

«Оттава Сенаторз» на своем сайте информировала, что у одного из ее игроков тест показал положительный результат. Это говорит об одном: сезон НХЛ окончательно закрыт, а значит, не будет и чемпионата мира.

В пресс-релизе канадского клуба также сказано: «У игрока были легкие симптомы, он находится в изоляции. Клуб совместно с докторами и представителями общественного здравоохранения устанавливает всех, кто тесно контактировал с ним. Всем сотрудникам «Оттавы» предложено оставаться на карантине, следить за здоровьем и обращаться за советом к медицинскому персоналу нашей команды».

«ОТТАВА» ИГРАЛА В САН-ХОСЕ 7 МАРТА…

Фамилия пока не разглашается в отличие от НБА, где заболевших называют сразу. Но по большому счету грустной картины это никак не меняет. Если учесть двухнедельный инкубационный период, игрок «Оттавы» мог подхватить этот вирус еще 3 марта. Команда в тот момент находилась на выезде в Питтсбурге. Затем вернулась домой на матч с «Айлендерс» и снова выехала в турне – на сей раз по Калифорнии, где встретилась с «Сан-Хосе» (7 марта), «Анахаймом» (10-е) и «Лос-Анджелесом» (11-е).

Между тем именно с Сан-Хосе НХЛ начала вводить первые ограничения в регулярном чемпионате. Во вторник 10 марта лига заявила: «НХЛ и «Сан-Хосе Шаркс» будут соблюдать запрет на проведение массовых мероприятий, введенный округом Санта-Клара в Калифорнии до конца марта из-за распространения коронавируса, и намерены работать вместе, чтобы определить дальнейшие шаги по проведению домашних матчей до конца регулярного сезона».

Днем ранее, 9 марта, НХЛ, НБА, МЛБ (бейсбол) и МЛС (соккер) объявили, что раздевалки команд будут отныне открыты только для игроков и значимых членов команд, а общение с журналистами будет происходить в специальных зонах за пределами раздевалок.

В среду в НБА диагностировали в «Юта Джаз» первого заболевшего баскетболиста, и в четверг 12 марта НХЛ сезон остановила.

…ГДЕ 13 МАРТА ВЫЯВИЛИ ИНФИЦИРОВАННОГО РАБОТНИКА «ШАРКС»

На следующий день американский кабельный спортивный телеканал ESPN дал молнию: «Один из сотрудников «Сан-Хосе», который работает на арене клуба, заболел коронавирусом. Последний раз он был задействован на матче клуба 3 марта против «Торонто». Через два дня в Калифорнии запретили проводить мероприятия с участием более 1000 человек. Сотрудник, чье имя не раскрывается, находится на карантине под постоянным наблюдением. Сейчас он идет на поправку. Пока в клубе больше не выявлено случаев заражения коронавирусом».

Опять Сан-Хосе и опять 3 марта. А ведь «Шаркс» с 27 февраля по 8 марта провели дома шесть матчей подряд – с «Нью-Джерси», «Питтсбургом», «Торонто», «Миннесотой», «Оттавой» и «Колорадо». По идее все игроки и работники этих команд должны быть обязательно протестированы. То же необходимо сделать в «Айлендерс», «Анахайме» и «Лос-Анджелесе», с которыми после 3 марта, помимо «Питтсбурга» и «Сан-Хосе», сыграла «Оттава» с инфицированным игроком.

Иначе говоря, под прямой угрозой сотни человек, и это не считая болельщиков, работников арен, журналистов, ведь для них закрыли раздевалки только 9 марта. То есть после того, как «Сан-Хосе» все свои домашние матчи уже отыграл.

Однако НХЛ сохраняет железное спокойствие. О масштабных проверках, по крайней мере – официально, пока ничего не сообщается. На сегодня лига ограничилась рекомендациями на основе обнародованных в воскресенье, 15 марта, требованиях властей США по проведению массовых мероприятий – не более 50 человек! в ближайшие восемь недель.

КАРАНТИН ДО 27 МАРТА

Вот эти четыре пожелания-констатации НХЛ.

1. С этого момента игроки могут вернуться домой (за пределы города, в котором выступает его команда, в том числе за пределы Северной Америки в случае доступности авиарейсов).

2. Период самоизоляции игроков должен продолжиться до 27 марта, если только в месте пребывания хоккеиста нет других требований. Игроки должны продолжать незамедлительно сообщать о любых симптомах или результатах тестирования медицинскому персоналу клуба.

3. После окончания периода самоизоляции и в зависимости от ситуации в мире будет рассмотрена возможность открытия клубных центров для свободных тренировок игроков в небольших группах как в период межсезонья.

4. Нашей целью будет, в дополнение к регулярным обновлениям информации, обеспечить потенциальное открытие тренировочных лагерей через 45 дней после начала 60-дневного периода, обозначенного Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

Различные североамериканские СМИ принялись сразу спекулировать: мол, 30 апреля можно будет открыть тренировочные лагеря на 7 – 10 дней – и в бой! Даже придумали турнир с участием 24 клубов, восемь из которых напрямую попадают в плей-офф, а их соперников остальные 16 команд определят в кубковых минисериях, к примеру, до двух побед.

Однако подтвержденный диагноз в «Оттаве» кардинально меняет ситуацию. Нет пока вердикта и по анализу форварда «Далласа» Александра Радулова, который сдал тест на вирус, по словам генерального менеджера «Старз» Джима Нилла, в воскресенье 15 марта. Россиянин болел на прошлой неделе, пропустил два матча, но выздоровел. Клуб решил провести тест в качестве предосторожности.

Конечно, все нам хочется верить в лучшее. Но развитие событий к оптимизму не располагает. Здоровье превыше всего, а потому за этот сезон НХЛ цепляться бессмысленно. А уж про чемпионат мира в Швейцарии и вовсе говорить нечего. Если только не перенести его в Китай, где уже оповестили, что в середине апреля возобновляют чемпионат страны по футболу.

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