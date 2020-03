Ковальчук лепит пельмени, Панарин взялся за клюшку, а бегемот Тарасенко остался без обеда

В этом обзоре мы говорим «спасибо» российским игрокам, которые своими публикациями в социальных сетях не дают нам заскучать. Поехали!

Нападающие «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко сразились в детскую игру под названием «Голодные бегемоты». В результате двух жарких сеч оба раза Тарасенко занимал последнее место. Все-таки последствия травмы все еще сказываются, так что форсировать процесс восстановления к сезону не стоит.

And today's fan-voted video is... @Barbashev2295 and @tara9191 playing Hungry Hungry Hippos! pic.twitter.com/cKp3iLgXpk

Артемий Панарин продолжает удивлять аудиторию простыми вещами. После изготовления скворечника для птиц и щеколды для калитки удивить нас чем-то довольно трудно, но на этот раз Артемий на пару с защитником «Коламбуса» Владиславом Гавриковым вознамерился мастерить клюшки.

В лице Панарина клубный хоккей России потерял не только крутого игрока, но и шикарного плотника - теперь мы в этом убедились окончательно. Панарин призвал Коннора Макдэвида прекратить играть своей дешевой клюшкой, а обратиться к настоящим профи по производству инвентаря. Ждем продолжения!

Илья Ковальчук также обозначил себя. Кто бы мог предположить, что еще месяц назад Илья, будучи игроком «Монреаля», будет не играть за «Вашингтон» с Александром Овечкиным, а на кухне лепить пельмени в окружении своей очаровательной семьи.

19 марта трехкратному чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка Стэнли в составе «Детройта» Владимиру Константинову исполнилось 53 года. Одна из местных компаний с прошлого года продает майки с надписью «Vladinator» стоимостью в 30 долларов, а часть полученных средств переводит в фонд семьи экс-защитнику «Детройта».

Vladimir «The Impaler» #Konstantinov in action 🔥 🔥 Konstantinov's aggressive style of play earned him the nickname «Vladinator». #TheRussianFive pic.twitter.com/SvH8vOKMGW

«Нью-Йорк Айлендерс» в своем Твиттере призвали болельщиков вооружиться карандашами и фломастерами для того, чтобы раскрасить два варианта логотипов клуба и публиковать свои шедевры в комментариях к публикации. Все равно делать нечего, раз вокруг один сплошной коронавирус. Отдельные экспонаты весьма неплохи!

Get those printers ready, we’ve got some #Isles coloring pages! Make sure you share the finished masterpieces with us. 😍🖍🎨 pic.twitter.com/TaCPNXML9y