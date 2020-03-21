Ковальчук лепит пельмени, Панарин взялся за клюшку, а бегемот Тарасенко остался без обеда

В этом обзоре мы говорим «спасибо» российским игрокам, которые своими публикациями в социальных сетях не дают нам заскучать. Поехали!

Нападающие «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко сразились в детскую игру под названием «Голодные бегемоты». В результате двух жарких сеч оба раза Тарасенко занимал последнее место. Все-таки последствия травмы все еще сказываются, так что форсировать процесс восстановления к сезону не стоит.

Артемий Панарин продолжает удивлять аудиторию простыми вещами. После изготовления скворечника для птиц и щеколды для калитки удивить нас чем-то довольно трудно, но на этот раз Артемий на пару с защитником «Коламбуса» Владиславом Гавриковым вознамерился мастерить клюшки.

В лице Панарина клубный хоккей России потерял не только крутого игрока, но и шикарного плотника - теперь мы в этом убедились окончательно. Панарин призвал Коннора Макдэвида прекратить играть своей дешевой клюшкой, а обратиться к настоящим профи по производству инвентаря. Ждем продолжения!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 20 Мар 2020 в 8:05 PDT

Илья Ковальчук также обозначил себя. Кто бы мог предположить, что еще месяц назад Илья, будучи игроком «Монреаля», будет не играть за «Вашингтон» с Александром Овечкиным, а на кухне лепить пельмени в окружении своей очаровательной семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) 19 Мар 2020 в 6:45 PDT

19 марта трехкратному чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка Стэнли в составе «Детройта» Владимиру Константинову исполнилось 53 года. Одна из местных компаний с прошлого года продает майки с надписью «Vladinator» стоимостью в 30 долларов, а часть полученных средств переводит в фонд семьи экс-защитнику «Детройта».

Vladimir «The Impaler» #Konstantinov in action 🔥 🔥 Konstantinov's aggressive style of play earned him the nickname «Vladinator». #TheRussianFive pic.twitter.com/SvH8vOKMGW — The Russian Five (@RussianFiveFilm) November 18, 2019

«Нью-Йорк Айлендерс» в своем Твиттере призвали болельщиков вооружиться карандашами и фломастерами для того, чтобы раскрасить два варианта логотипов клуба и публиковать свои шедевры в комментариях к публикации. Все равно делать нечего, раз вокруг один сплошной коронавирус. Отдельные экспонаты весьма неплохи!

Get those printers ready, we’ve got some #Isles coloring pages! Make sure you share the finished masterpieces with us. 😍🖍🎨 pic.twitter.com/TaCPNXML9y — New York Islanders (@NYIslanders) March 19, 2020

Гостем очередного адского аудио подкаста бывший игрок подмосковного «Витязя» Джош Хеннесси. Вспоминая различные ужасы российской хоккейной действительности, Джош зачем-то рассказал о том, как после одного из матчей российский защитник Даниил Марков вместо того, чтобы внимательно слушать тренера изволил курить в душевой. В этой истории меня, признаться, больше волнует включена ли была в этот момент в душевой вода, но об этом умалчивается...

Марков отреагировал на это, заявив, что курил не только в КХЛ, но в НХЛ, еще в те славные времена, когда гость подкаста ходил под стол и в основном мимо горшка.

Напомним, что Даниил Марков в разное время и за разные клубы выступал в НХЛ и провел там более 500 матчей, в то время, как Джош с коньячной фамилией блеснул лишь в 23 поединках за «Оттаву» и «Бостон».

Эй вы там, наверху! - новое сообщение от Билла Дэйли.

В словах заместителя коммисионера НХЛ не так уж и много фактуры, но не следить за этими речами было бы неправильно. Итак, из его послания следует осторожное предположение, что сезон доигран не будет, но это не обозначает, что не будет плей-офф.

Аргументы? Команды провели более половины матчей, что дает право допустить расстановку пар на плей-офф хоть сейчас. Но все же есть надежда на то, что сезон возобновится в ближайший месяц, но в каком формате он будет доигрываться - пока не очень понятно.

Не исключен расклад при котором регулярный чемпионат доигрываться все же не будет, а розыгрыш Кубка Стэнли будет проведен в некоем альтернативном формате, который пока открыто не обсуждается.