Ковальчук лепит пельмени, Панарин взялся за клюшку, а бегемот Тарасенко остался без обеда - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
21 марта 2020 06:03ХоккейФедоровский Александр

Ковальчук лепит пельмени, Панарин взялся за клюшку, а бегемот Тарасенко остался без обеда

«Советский спорт» не отчаивается и верит, что хоккейный сезон однажды возобновится.

В этом обзоре мы говорим «спасибо» российским игрокам, которые своими публикациями в социальных сетях не дают нам заскучать. Поехали!

Нападающие «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко сразились в детскую игру под названием «Голодные бегемоты». В результате двух жарких сеч оба раза Тарасенко занимал последнее место. Все-таки последствия травмы все еще сказываются, так что форсировать процесс восстановления к сезону не стоит.

Артемий Панарин продолжает удивлять аудиторию простыми вещами. После изготовления скворечника для птиц и щеколды для калитки удивить нас чем-то довольно трудно, но на этот раз Артемий на пару с защитником «Коламбуса» Владиславом Гавриковым вознамерился мастерить клюшки.

В лице Панарина клубный хоккей России потерял не только крутого игрока, но и шикарного плотника - теперь мы в этом убедились окончательно. Панарин призвал Коннора Макдэвида прекратить играть своей дешевой клюшкой, а обратиться к настоящим профи по производству инвентаря. Ждем продолжения!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)

Илья Ковальчук также обозначил себя. Кто бы мог предположить, что еще месяц назад Илья, будучи игроком «Монреаля», будет не играть за «Вашингтон» с Александром Овечкиным, а на кухне лепить пельмени в окружении своей очаровательной семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial)

19 марта трехкратному чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка Стэнли в составе «Детройта» Владимиру Константинову исполнилось 53 года. Одна из местных компаний с прошлого года продает майки с надписью «Vladinator» стоимостью в 30 долларов, а часть полученных средств переводит в фонд семьи экс-защитнику «Детройта».

«Нью-Йорк Айлендерс» в своем Твиттере призвали болельщиков вооружиться карандашами и фломастерами для того, чтобы раскрасить два варианта логотипов клуба и публиковать свои шедевры в комментариях к публикации. Все равно делать нечего, раз вокруг один сплошной коронавирус. Отдельные экспонаты весьма неплохи!

Гостем очередного адского аудио подкаста бывший игрок подмосковного «Витязя» Джош Хеннесси. Вспоминая различные ужасы российской хоккейной действительности, Джош зачем-то рассказал о том, как после одного из матчей российский защитник Даниил Марков вместо того, чтобы внимательно слушать тренера изволил курить в душевой. В этой истории меня, признаться, больше волнует включена ли была в этот момент в душевой вода, но об этом умалчивается...

Марков отреагировал на это, заявив, что курил не только в КХЛ, но в НХЛ, еще в те славные времена, когда гость подкаста ходил под стол и в основном мимо горшка.

Напомним, что Даниил Марков в разное время и за разные клубы выступал в НХЛ и провел там более 500 матчей, в то время, как Джош с коньячной фамилией блеснул лишь в 23 поединках за «Оттаву» и «Бостон».

Эй вы там, наверху! - новое сообщение от Билла Дэйли.

В словах заместителя коммисионера НХЛ не так уж и много фактуры, но не следить за этими речами было бы неправильно. Итак, из его послания следует осторожное предположение, что сезон доигран не будет, но это не обозначает, что не будет плей-офф.

Аргументы? Команды провели более половины матчей, что дает право допустить расстановку пар на плей-офф хоть сейчас. Но все же есть надежда на то, что сезон возобновится в ближайший месяц, но в каком формате он будет доигрываться - пока не очень понятно.

Не исключен расклад при котором регулярный чемпионат доигрываться все же не будет, а розыгрыш Кубка Стэнли будет проведен в некоем альтернативном формате, который пока открыто не обсуждается.

Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Брат Хабиба: Ян, Сехудо, О'Мэлли – мне нужно разнести их всех Александр Шлеменко: Все идет к тому, что бой Нурмагомедова и Фергюсона отменят Василевский поддержал идею с переносом поединка Нурмагомедов – Фергюсон
Ковальчук лепит пельмени, Панарин взялся за клюшку, а бегемот Тарасенко остался без обеда «Советский спорт» не отчаивается и верит, что хоккейный сезон однажды возобновится. 21.03.2020 06:03 Хоккей Федоровский Александр
Белоруссии коронавирус не помеха! Только здесь по-прежнему играют в футбол Белорусская лига – единственный турнир в Европе, который не ушел на карантин. «Советский спорт» – о том, чем еще примечателен местный чемпионат. 20.03.2020 19:00 Футбол Шарафудинов Виктор
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
Кому из-за вируса жить хорошо, а кому – не очень «Барселона» радуется вынужденной паузе, «МЮ» притормозили на разгоне. Мы проанализировали, каким европейских клубам остановка сезона оказалась весьма кстати, а каким - наоборот. 19.03.2020 16:30 Футбол Зибрак Артем
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Денис Денисов: У Тихонова я полкоманды перебил Гостем редакции стал двукратный чемпион мира, заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов. Именно его образ запечатлен в бронзовой скульптуре хоккеиста, установленной на станции метро «ЦСКА». 20.03.2020 13:00 Хоккей Домрачев Владислав
«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
06:46 Футбол Ушел из жизни бывший защитник «Динамо» Владимир Штапов
06:31 Футбол Сигурдссон – о пандемии коронавируса: Ужасная ситуация
06:18 Футбол «Барселона» установила ценник на Ракитича
02:04 Футбол Малком: Чемпионаты России и Франции примерно одного уровня
01:53 Футбол Думбия рассказал о том, как его выгнали из «Сьона» по WhatsApp
01:38 Футбол Александр Глеб: Когда Гвардиола один раз рявкнул на Месси, Лео выбил мяч и ушел с тренировки
01:24 Хоккей Вратарь сборной Чехии Вилл может перейти из «Регле» в «Трактор»
01:11 Футбол Форвард «Эспаньола» У Лэй стал первым китайским спортсменом, у которого нашли коронавирус
00:54 Футбол Тарасов призвал помогать пожилым людям с покупкой продуктов и лекарств
00:44 Футбол Виктор Классон: В Краснодаре нет паники, можно жить нормальной жизнью
00:21 Футбол Президент Сербии: Если Йович выйдет из своей квартиры, его арестуют
23:59 Теннис ATP и WTA опубликовали «замороженные» рейтинги
23:52 Футбол Реновация газона на стадионе «Фишт» началась на два месяца раньше из-за рекомендаций УЕФА
23:42 Футбол Ушел из жизни бывший защитник московского «Динамо» и первый тренер «Химок» Владимир Штапов
23:31 Футбол Ханс-Йоахим Ватцке: Буду счастлив, если мы сможем сыграть перед болельщиками в этом году
23:25 Футбол Клубный сезон в Европе может завершиться 31 июля или даже 31 августа
23:20 Футбол Сергей Ташуев: В последний момент руководство «Химок» почему-то передумало меня назначать
23:04 Футбол «Челси» и «Кристал Пэлас» готовят 27 миллионов евро за трансфер Чалова
23:04 Олимпиада Олимпийский комитет Норвегии просит МОК отложить Олимпиаду в Токио
22:56 Хоккей Рене Фазель: Чемпионат мира проводить невозможно, ждем ответа властей Швейцарии в воскресенье
В Кремле заявили, что цена на нефть ниже $25 – пока не катастрофа
Крупнейшую птицефабрику Оренбуржья «Уральский бройлер» выкупил миллиардер В. Наурузов
В Волгограде за последние сутки на коронавирус проверили 84 человека
Губернатор и правительство Нижегородской области ограничили прием граждан
Уфимка из Италии рассказала, как жить в стране, где тысячи уже умерли от коронавируса
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика