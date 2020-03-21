Чемпионат мира отменен. Официально. И вряд ли будет перенесен

Спасибо за то, что эту печальную для болельщиков новость сообщили раньше, чем обещали. Все вздохнули с облегчением – как в случае со смертью обреченного больного, за которым долго ухаживали. Теперь у КХЛ развязаны руки – плей-офф можно сыграть и в мае, продлив контракты, которые у некоторых игроков (Капризов, Григоренко, Умарк…) заканчиваются 30 апреля.

При этом ИИХФ не хочет переносить турнир. Хотя желающие его оперативно принять и провести по высшему разряду имеются. Например, олимпийская столица Игр-2014 Сочи.

Конечно, без участия НХЛ чемпионат мира потеряет лоск, как Пхенчхан-2018. К слову, в 1995-м сборная Канады предстала на ЧМ в Стокгольме без энхаэловцев из-за локаута. Тем не менее родоначальники хоккея заняли третье место, тогда как наша команда пала от чешских клюшек в четвертьфинале (0:2). Тот турнир стал прощальным в сборной великолепного тандема Вячеслав Быков – Андрей Хомутов, членов Зала славы ИИХФ.

Кстати, на ЧМ-2020 должны были ввести в Зал славы нашего Алексея Яшина, который вместе с этой парой завоевал золото планетарного первенства в Мюнхене-1993. Теперь Яшину придется подождать. Годовой Конгресс ИИХФ, проводимый во время ЧМ, тоже откладывается.

Все здравомыслящие люди и организации поддержали непростое решение отменить ЧМ-2020. При этом ФХР сообщила, что национальная сборная России продолжает подготовку к следующим международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022 в Пекине.

Только не надо рассматривать отмененный ЧМ как этап подготовки к ЗОИ-2022. Чемпионаты мира – не полигоны для обкатки игроков.

Хотя можно посочувствовать вратарю Илье Сорокину, имевшему реальный шанс стать в Швейцарии-2020 первым номером. Не доведется увидеть в большой игре звено Григоренко – Шипачев – Капризов, зажигавшее на Кубке Первого канала-2019, и кого-то из героев Братиславы-2020.

Последний сезон без чемпионата мира датирован 1988 годом. Но тогда «Красная машина» в одну калитку выиграла Олимпиаду в Калгари, подарив финнам серебряные медали (для них это грандиозный успех!) и не пустив на пьедестал хозяев. За что – тема другой заметки.

Жаль, что откладывается премьера Алексея Кудашова во главе сборной на чемпионатах мира. Думается, в следующем сезоне он заматереет и в Минске-2021 его подопечные покажут товар лицом.

Болельщикам нашей сборной (СССР/России) есть что вспомнить из истории швейцарских чемпионатов. Это и выход на первый план Владислава Третьяка в 1971-м – уезжал он на турнир запасным вратарем, а вернулся основным. В 1990-м советская команда первый этап завершила только третьей, уступив шведам и канадцам. Но в финальной четверке сокрушила соперников с общим счетом 15:1 (3:0 – шведов, 7:1 – канадцев, 5:0 – чехословаков). Артура Ирбе назвали лучшим вратарем турнира (при самом Доминике Гашеке!), Михаила Татаринова – лучшим защитником. Он вместе с Вячеславом Фетисовым и Андреем Хомутовым (наколотил 11 шайб) вошел в первую сборную звезд, Ирбе, Павел Буре и Валерий Каменский – во вторую.

О ЧМ-1998 даже упоминать нет желания, наши под руководством олимпийского тренера Владимира Юрзинова не попали в полуфинал, уступив дорогу сборной Швейцарии с ее вратарем Дэвидом Айбишером (или Эйбишером).

Через 11 лет сборная Вячеслава Быкова увезла из Берна золото. Несмотря на кадровый дефицит. В финале оказались повержены сильные канадцы (2:1). Героями турнира стали Илья Ковальчук, вратарь Илья Брызгалов и Александр Радулов, забивший золотой гол-красавец.