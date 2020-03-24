«Оттава» не может жить без Зуба, «Коламбус» без Гаврикова, а Селянне критикует правительство - Советский спорт
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24 марта 2020 09:54ХоккейФедоровский Александр

«Оттава» не может жить без Зуба, «Коламбус» без Гаврикова, а Селянне критикует правительство

Еще одна ночь без хоккея. «Советский спорт» зевает, прихлебывает кофе и листает ленту новостей.

Есть добрые вести о защитнике «Коламбуса» Владиславе Гаврикове. И вы удивитесь - это не про гараж и даже не про ремонт.

Руководство клуба планирует предложить российскому защитнику новое соглашение, так как действующее истекает уже ближайшим летом. Иначе и быть не могло. Россиянин проводит отличный сезон в условиях настоящего шквала травм среди игроков «Коламбуса».

Защитник регулярно проводит на льду в среднем около 19 минут игрового времени, у него (5+13) очков в 69 матчах и показатель полезности +1. Тут важно не продешевить.

Зайцев + Зуб = ZZ Top?

Дрейфующая «Оттава», хуже которой в этом сезоне выступает только «Детройт», заинтересована в подписании защитника СКА Артема Зуба.

Игрок обороны СКА проводит лучший в своей карьере сезон – у него 22 очка в 57 матчах, а дела «Оттавы» в обороне напоминают треснувший унитаз. У «Сенаторз» второе место с конца лиги по пропущенным шайбам. И это при том, что сразу три игрока основной обоймы защитников умудряются иметь положительный показатель полезности. Увы, Никита Зайцев не в их числе – у него -8.

Легенда финского хоккея, обладатель Кубка Стэнли в составе «Анахайма» Теему Селянне, недоволен работой правительства. Ветеран требует ввести строгий карантин по всей стране, называя методы предупреждения граждан «бесполезными».

Напомним, что на сегодняшний день в Финляндии зафиксировано свыше шестисот случаев заболевания коронавирусом.

Олимпийский чемпион в составе сборной Канады, а также властелин целого мешка индивидуальных призов голкипер «Монреаля» Кэри Прайс перевел 50 тысяч долларов в «Клуб завтраков Канады», который занимается обеспечением здорового питания для детей во время пандемии. Чего только у них там нет!

Отмечается, что семейство Прайсов поддерживает различные акции этого клуба на протяжении последних пяти лет.

Десять дней в «Рокфорде» хватило экс-голкиперу «Сочи» Ивану Налимову для того, чтобы при первой возможности рвануть туда снова. Вратарь подписал с командой просмотровый контракт, но тут, как назло, шарахнул проклятый вирус. Пришлось спешно возвращаться, хотя за десять дней за океаном Налимов провел всего три тренировки, пока фарм-клуб «Чикаго» находился на выезде. Но даже этого хватило для того, чтобы между КХЛ и АХЛ выбирать второе.

Пресс-служба НХЛ справок не дает

Хотя кое-что из скудного послания выцепить можно. Основной посыл – мы ждем рекомендаций и ориентируемся по ситуации из-за вируса, но приоритеты обозначены пока достаточно четко – лига не заинтересована в том, чтобы в усеченном формате проводить либо плей-офф, либо регулярный чемпионат, причем как прерванный, так и будущий. Вопрос – а когда же, собственно, все это проводить, пока так и остается открытым.

«Витязь» верит в Ежова

Голкипер заключил новое соглашение с подмосковным клубом, которое будет рассчитано на два года. В минувшем сезоне Илья Ежов провел в составе «Витязя» 44 матча, пропуская в среднем две с половиной шайбы за игру.

Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам

Наставник «Сибири» Николай Заварухин может возглавить «Автомобилист». Об уходе с поста главного тренера команды Андрея Мартемьянова клуб должен будет объявить в ближайшее время. Забавно, что именно «Сибирь» Заварухина вынесла «Автомобилист» Мартемьянова в первом раунде плей-офф Восточной конференции.

Новым главным тренером «Адмирала» может стать Леонид Тамбиев. Он же рассматривался в качестве одного из кандидатов на пост главного в рижском «Динамо», но если его подписание с «Адмиралом» подтвердится, то рижане, вероятно, могут сфокусироваться на фигуре Петериса Скудры – экс-наставник нижегородского «Торпедо» и челябинского «Трактора» также находится в сфере интересов клуба из Риги.

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