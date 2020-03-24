Хватит КХЛ жить как при коммунизме. Особое мнение Виталия Славина

Не устаю поражаться, как нашим хоккеистам и футболистам, волейболистам и баскетболистам удалось так здорово устроиться.

Вся страна уже почти 30 лет живет при диком капитализме, а они не просто мертвой хваткой вцепились за развитой социализм. Но имеют такие сумасшедшие гонорары, которые советским легендам типа Льва Яшина и Валерия Харламова присниться не могли. О чем говорить, если одной из немногих привилегий олимпийских чемпионов тех времен было приобрести машину без очереди. Естественно, за свой счет.

В НХЛ ТРАТЯТ СВОИ

Пусть мне кто-нибудь объяснит, почему российские хоккеисты, футболисты и далее по списку должны грести – употребить здесь слово «зарабатывать» было бы кощунством – миллионы рублей, а то и долларов?

Они, что, создают уникальный продукт? Нет! Футболисты свой безнадежный уровень регулярно подтверждают провалами в еврокубках. Хоккеисты же просто трусят – под всякими надуманными предлогами увиливают от участия в Лиге чемпионов. Ибо, сыграй наши клубы против флагманов Швеции или Швейцарии, сразу выяснится, что КХЛ – отнюдь не вторая лига мира. Регулярные фиаско российских представителей в Кубке Шпенглера не дадут соврать. Или вспомните Олимпиаду в Пхенчхане, где только благодаря чуду от Гусева долларовые нувориши КХЛ спасли финал с серенькими немцами из домашней лиги.

Но позвольте: если команда А проигрывает команде Б, при этом гонорары первых в разы больше, чем у вторых, разве подобное можно считать нормальным?

Отвечу сам себе – можно. Возьмем Кубок Виктории 2009 года. Швейцарский «Цюрих» поверг 2:1 будущего обладателя Кубка Стэнли «Чикаго». Если в Европе изыскать на клуб бюджет в десять млн долларов уже считают подвигом, то НХЛ перед сезоном-2009/10 установила потолок зарплат в 56,8 млн, а нижний предел – в 40,8 млн долларов. Иначе говоря, разница в окладах победителей и проигравших – минимум в десять раз. Но у меня тут к кому-то претензий нет. «Чикаго», располагая вечно переполненным стадионом на 20 тысяч зрителей, равно как другие клубы НХЛ, тратят то, что сами зарабатывают! Более того, огромными налогами сытно кормят региональные и общегосударственные бюджеты США и Канады.

БАЛ ВАМПИРОВ

А что КХЛ? Долго протянет в своем развитом социализме, если ее оторвать от госкормушки? Понимаю, вопрос риторический. Но от того весь этот пир во время чумы выглядит еще более мерзко и отвратительно. Как в том самом захваченном вампирами стрип-баре из культового боевика Роберта Родригеса «От заката до рассвета».

Помнится, летом 2013 года СКА сообщил, что за сезон выручка от коммерческой деятельности достигла 300 млн рублей. Тогда это было десять млн долларов – предел мечтаний для большинства клубов в Старом Свете. Казалось бы, ну и живите на эти деньги. Но нет – сайт КХЛ не постеснялся всю планету известить о наступившем в колыбели революции коммунизме: зарплатный бюджет СКА в сезоне-2013/14 составляет 1,27 миллиарда рублей?!

В Европе почесали бы за ухом, вздохнули и тихо констатировали: что есть, то есть, на эти 4,4 млн долларов, по нынешнему курсу, и будем функционировать. Но в России, как мы выше выяснили, кое-где де-факто коммунизм построили. С какого-то несусветного перепуга нефтяной госгигант вбухивает в отдельно взятую хоккейную команду 3,7 млрд рублей в 2018 году и 4,5 млрд – в 2019-м?!

$11,5 МИЛЛИОНА – ЭТО МАЛО?

Потому я двумя руками поддерживаю введение в КХЛ жесткого потолка зарплат в 900 млн рублей. Между прочим, даже по сегодняшнему курсу – это 11,5 млн долларов. Разве это мало? По европейским меркам. Этот лимит хоть что-то, хотя бы какой-то шаг в обуздании хищнических растрат государственных средств.

А что в переводе на доллар потолок снизился, нам-то какое дело! Единственная денежная единица в России – рубль. Разве хоккеисты не такие же граждане, как все остальные? Почему-то я не слышал, чтобы кто-то на заводах или фирмах требовал поднять зарплату в связи с падением курса рубля. Так почему в хоккее должно быть иначе?

Легионеры, говорите, не довольны? А вот на них мне вообще плевать. Не нравится – дорога широкая. Попробуйте найти где-то еще в мире, где вам, в основном люто переоцененным в КХЛ персонам, заплатят больше.

Что касается высказывания президента ФХР Владислава Третьяка о том, что в КХЛ нужно поднять потолок зарплат ради сборной – иначе, дескать, из страны уедут все мало-мальски годные игроки, приведу забытый пример. В середине 90-х годов вместе со страной бедствовал и отечественный хоккей. Однако тогдашний президент ФХР Валентин Сыч сумел изыскать средства для поддержки молодых российских дарований. Чтобы хоть на какое-то время удержать их дома, федерация выделила избранным юниорам типа Сергея Самсонова ежемесячные стипендии. Да, они были небольшими, по нынешним временам и вовсе смехотворными – три тысячи долларов, но тогда это была весомая помощь.

Почему бы ФХР, которой руководят те же богатейшие бизнесмены, что КХЛ, не назначить потенциальным игрокам национальной команды именные стипендии? Здесь никакого противоречия с интересами страны не вижу. Это штучный товар. Вроде Кирилла Капризова, который свои миллионы непременно получит и в НХЛ. А поднимать всем зарплату, то есть заниматься банальной обезличкой, как предлагает Владислав Александрович, это путь в никуда.