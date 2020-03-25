Вадим Кудако: Отец оставляет мне продукты под дверью - Советский спорт
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25 марта 2020 11:00ХоккейКузютина Елена

Вадим Кудако: Отец оставляет мне продукты под дверью

Будни хоккеиста на карантине…

Пандемия вносит свои коррективы не только в планы хоккеистов, участвующих в плей-офф. Те, кто уже завершил хоккейный сезон тоже считаются с происходящим в мире. Кто-то мечтал отправиться в отпуск, кто-то хотел «зализать раны» после регулярного чемпионата, залечив старые травмы. Защитник «Северстали» Вадим Кудако рассказал о том, как ему пришлось покидать одну из европейских стран за считанные часы, а также о новых полезных навыках, полученных во время домашнего карантина.

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- Вадим, хоккейный сезон основной команды в Череповце закончился в конце февраля. Чем сейчас занимаетесь?
- К сожалению, сезон снова закончился для нас в феврале. Думаю, что большинство ребят из команды сейчас отдыхают, но делают это дома – ситуация в мире не располагает к поездкам в другие страны. Я тоже сейчас в родном городе, в Череповце.

- До недавнего момента было непонятно, кто же станет наставником «Северстали» в следующем сезоне. Ожидали, что Андрей Разин продолжит работу в команде? Как вы отнеслись к этой новости?
- Много слухов ходило вокруг того, кто станет нашим новым тренером. Андрей Владимирович остался в «Северстали», и это положительный момент. Он доверяет молодежи и дает игровое время, а это помогает прогрессировать, обретать уверенность.

ПРОБА ЧИСТА

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- Весь мир сейчас переживает пандемию. Как обстоят дела в Череповце? Что-то изменилось?
- В Череповце нет случаев заражения коронавирусом. Поэтому все спокойно. Правда, люди стараются не ездить в другие города, некоторых переводят на удаленную работу из дома.

- Вы тоже уже больше недели безвылазно сидите дома. Карантин?
- Да. Я был в Германии. В те дни разговоры о коронавирусе касались лишь Китая и Италии. Про другие страны ничего не говорили. Поэтому я поехал на консультацию и на небольшую программу реабилитации к одному хорошему немецкому врачу. Теперь, вернувшись, соблюдаю все правила самоизоляции.

- Восстановительные процедуры вам пройти до конца не удалось…
- Со мной был человек, который сопровождал из аэропорта, провожал к доктору – в общем, помогал в каких-то бытовых вопросах. Все шло по плану, я проходил курс восстановления. И тут в одно утро он звонит и говорит, что нужно срочно брать билеты и возвращаться домой, потому что появилась информация о скором закрытии границ. Тогда возможности улететь может попросту не быть! Мне пришлось собраться и улететь всего за несколько часов. И без приключений не обошлось…

- Пришлось лететь с пересадками?
- Да, причем менять билеты пришлось трижды – сначала должен был лететь через Ригу, но рейс отменили. Тоже случилось и с самолетом через Минск. Улетел лишь через Бухарест. Могу сказать, что таких пустых аэропортов, как в Мюнхене, я не знаю, видел ли когда-то. Самолет в Бухарест был полупустой, а вот из Бухареста в Москву народа было достаточно. По приземлении в России к нам в самолет зашел медицинский работник и тепловизором измерил пассажирам температуру – у всех она была в норме. Затем мы заполняли бланки с информацией о себе, адресе и дальнейших передвижениях. В аэропорту после паспортного контроля берут анализ на коронавирус – слюна и мазок из носа. На этом отпускают домой с просьбой соблюдать карантин. Если анализ положительный, то тебе позвонят в течение пяти дней. Но мне никто не звонил, а времени уже прошло значительно больше. Соответственно, моя проба чиста! Да и чувствую я себя хорошо, никаких симптомов не наблюдал. Тем более, в Германии я старался никуда не ходить - только на процедуры и домой. Мылом антибактериальным пользовался часто, маска – постоянный спутник. Скоро смогу выйти из карантина с чистой душой, и руками!

- Чем занимаетесь на карантине? Появились ли новые увлечения?
- По условиям карантина ты не должен ни с кем контактировать, поэтому я сижу дома, смотрю телевизор и играю в приставку. Продукты мне раз в несколько дней привозит отец, оставляет под дверью и пишет смс, чтоб забрал. В таких «полевых» условиях я даже готовить несколько блюд научился. Хотя, старт кулинарии был положен еще в Германии: чтобы не ходить в местные кафе, где обычно много людей, я решил попробовать готовить дома. Моя девушка помогала мне в этом – онлайн. Созванивались по видеосвязи, и она руководила процессом. Так я научился готовить пасту с курицей и омлет с ветчиной и сыром. И самое забавное – в конце приготовления омлета открылось, что сама она его ни разу не готовила, но задания раздавала очень уверенно!

ЦСКА СИЛЬНЕЕ

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- Из-за пандемии сезон КХЛ пока не завершен. Какое решение лучше принять – отменить или доигрывать позднее?
- Тут может быть много точек зрения. Нужно учитывать то, что две команды уже снялись – «Йокерит» и «Барыс». «Ак Барс» просит закончить сезон. Наверное, продолжать сезон будет не очень справедливо по отношению к этим клубам. Но с другой стороны, жаль парней, которые весь сезон работали, добывали очки, бились в первом раунде плей-офф. Неужели для них сезон так и закончится? Ситуация очень нестандартная – тут нет правых и неправых. Будем ждать решения лиги. Им тоже непросто его принять.

Если бы чемпионат продолжился, у кого были бы наибольшие шансы поднять Кубок Гагарина над головой?
- На мой взгляд, в этом сезоне самая мощная команда сложилась у ЦСКА. Думаю, они имели самые большие шансы на то, чтобы подтвердить звание чемпионов.

Фото предоставлены ХК «Северсталь» и Федерацией хоккея России.

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