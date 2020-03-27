Династию остановили на взлете. Звезды ЦСКА и сборной уедут в НХЛ уже в этом сезоне

Последняя гастроль олимпийских чемпионов

8 марта в Нижнем Новгороде был великолепный кубковый хоккей. Действующий обладатель Кубка Гагарина отыгрался с 0:2, победил в овертайме и вышел в полуфинал Запада. Те, кто смотрел этот матч с трибун КРК «Нагорный» или по телевизору, наслаждались зрелищем – и в страшном сне не могли представить, что видят, возможно, последний матч ЦСКА в его нынешнем статусе. В статусе, который и должен быть у самого титулованного клуба страны: укомплектованный звездами фаворит номер один, главный претендент на Кубок Гагарина-2020.

8 марта в Нижнем Новгороде Окулов отдал голевой пас, с которого началось спасение ЦСКА. Шалунов забил вторую шайбу армейцев, Капризов – третью и победную в овертайме. Сорокин в главном отрезке игры взял 10 бросков и не пропустил ни одного. Когда мы в следующий раз увидим всех этих классных игроков в матчах чемпионата России? Неизвестно. Главные звезды ЦСКА собрались в НХЛ, и - если решение об отмене плей-офф-2020 не будет пересмотрено – вживую порадуют русского болельщика еще не скоро. Ведь неизвестно, насколько они задержатся за океаном. И вернутся ли такими же «звенящими», мощными, яркими и феерическими? Дай бог им здоровья и карьерных успехов, конечно, но в спорте всякое бывает...

Хоккейный интернет любит считать затраты на содержание команд КХЛ, напоминать, что зарплатный бюджет ЦСКА из года в год вылезает за планку в миллиард рублей. Но почему-то не всегда вспоминают, что на эти деньги отстроена реально мощная команда. Не только лидер лиги, но и кузница кадров для сборной. На всей планете сейчас нет такого клуба, в составе которого выступало бы девять победителей хоккейной Олимпиады – кроме ЦСКА. Русские хоккеисты армейцев – опора национальной команды на чемпионатах мира и тем более на этапах Евротура. Причем не только взрослой национальной команды: вспомните, как безоговорочно лучшим защитником МЧМ-2019, проходившего в Канаде, был признан представитель ЦСКА Романов.

В советское время столичные армейцы набирали хороших игроков и выращивали из них суперзвезд. К этому стилю клуб пришел и в последние годы. Главной звездой нашей лиги в середине 2010-х считался Радулов. Показательно, что после его отъезда у ЦСКА появились новые лидеры. И было две славных хоккейных весны – сначала финал плей-офф, потом победа в Кубке Гагарина.

В этом году армейцы могли стать династией. Третьей в истории КХЛ командой, два раза подряд бравшей главный трофей лиги. Мечта об этом жила в сердцах ключевых хоккеистов ЦСКА. Тот же Романов ее не скрывал: «хочу Кубок Гагарина и место в составе сборной на чемпионате мира». Если судьба ЧМ от нас не зависела, то розыгрыш самого престижного клубного трофея Старого Света хоккейная Россия приостановила сама.

Кубок Гагарина еще можно спасти

Династию остановили на самом взлете. И как же обидно при мыслях о том, что сезон-19/20 для звезд ЦСКА если и продолжится, то, скорее, всего, в НХЛ. За океан из состава армейцев могут уехать не только Сорокин с Капризовым, не только Шалунов с Окуловым, но и Григоренко, Романов, Киселевич. Хоккеисты из этого списка – золотой фонд отечественного хоккея. И не потому, что в родной лиге им платят миллионы. А потому, что они – сила и гордость отечественного чемпионата. Часть бренда, который стоит миллиардов. К тому же они знают, как выигрывать золото в составе сборной. А радость 150-миллионной страны от хоккейных триумфов вообще никакими деньгами не измерить...

Расставаться с сезоном КХЛ на нынешней грустной ноте нельзя. Самое лучшее, что можно сделать в ближайшие недели – как следует подумать и изыскать возможность розыгрыша Кубка Гагарина-2020. К слову, сроки нас поджимают: в НХЛ в мае хотят открыть тренировочные лагеря, а плей-офф запланирован на июль-август.

Значит, нашей лиге надо спасать свой плей-офф, не дожидаясь лета. Тут внушает оптимизм пример Китая: от коронавируса Поднебесная начала страдать раньше других стран, но и справилась с проблемой раньше остальных. Уже сейчас китайцы остановили эпидемию, локализовали угрозу. Значит, и у нас спад напряженности, тьфу-тьфу, произойдет совсем скоро. И май, привычный для России хоккейный месяц, может стать месяцем плей-офф чемпионата России.

Понимаем, что доиграть Кубок Гагарина-2020 Континентальной лиге непросто. Особенно на фоне запретительных указов Минспорта и в условиях консервативного подхода местных властей. В этих условиях идеальным ходом для лиги было бы объединение усилий с федерацией. Ведь спасение сезона – цель, которая в интересах всего отечественного хоккея.

А сам отечественный хоккей – слишком важный для нашей державы вид спорта. При всем уважении к ММА, гандболу или лыжам, эти соревнования ради перестраховки отменить можно. «Шайба» же заслуживает особых условий и особого подхода. Спортивные власти не только обязаны учитывать чаяния миллионов хоккейных болельщиков по всей стране. Не только должны заботиться, чтобы возросший интерес к занятиям хоккеем не попал под удар из-за слишком длинной паузы между сезонами. Надо держать в уме и такой факт. Если мы дадим звездам КХЛ шанс разыграть Кубок Гагарина-2020, то те, кто даже решит отправиться в НХЛ, уедут туда с чистым сердцем и чувством благодарности. И потом будут приезжать на чемпионаты мира и Олимпиады гораздо охотнее.

Не сомневаемся, что ФХР с удовольствием протянет КХЛ руку помощи в попытках спасти сезон. Совместные усилия двух структур способны быть очень мощными. И там, и там – серьезные государственные деятели, успешно и системно работающие над развитием нашего хоккея. Они способны не только вести опекаемый вид спорта к успехам, но и формулировать аргументы так, чтобы с необходимостью разыграть Кубок Гагарина-2020 согласились на самом верху.

Ведь в условиях текущего момента спасение хоккейного сезона – задача, по важности почти не уступающая победе на Олимпиаде. ФХР и КХЛ показали: объединив усилия, они могут и вернуть стране олимпийское золото, и сделать так, чтобы этот успех дал толчок подъему хоккея в России. Вот и теперь наступает время судьбоносных усилий, аргументов и решений.

И последнее. Все знают, что человек, работающий на посту номер один в России, давно и всей душой болеет за сборную. Но ведь человек, работающий на посту номер два, не первый год известен как VIP-поклонник ЦСКА. Разве ему не хочется, чтобы Капризов и Ко все-таки получили шанс стать династией и побороться за самый престижный клубный трофей Старого Света до своего отъезда в НХЛ?