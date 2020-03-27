Династию остановили на взлете. Звезды ЦСКА и сборной уедут в НХЛ уже в этом сезоне

8 марта в Нижнем Новгороде был великолепный кубковый хоккей. Действующий обладатель Кубка Гагарина отыгрался с 0:2, победил в овертайме и вышел в полуфинал Запада. Те, кто смотрел этот матч с трибун КРК «Нагорный» или по телевизору, наслаждались зрелищем – и в страшном сне не могли представить, что видят, возможно, последний матч ЦСКА в его нынешнем статусе. В статусе, который и должен быть у самого титулованного клуба страны: укомплектованный звездами фаворит номер один, главный претендент на Кубок Гагарина-2020.
8 марта в Нижнем Новгороде Окулов отдал голевой пас, с которого началось спасение ЦСКА. Шалунов забил вторую шайбу армейцев, Капризов – третью и победную в овертайме. Сорокин в главном отрезке игры взял 10 бросков и не пропустил ни одного. Когда мы в следующий раз увидим всех этих классных игроков в матчах чемпионата России? Неизвестно. Главные звезды ЦСКА собрались в НХЛ, и - если решение об отмене плей-офф-2020 не будет пересмотрено – вживую порадуют русского болельщика еще не скоро. Ведь неизвестно, насколько они задержатся за океаном. И вернутся ли такими же «звенящими», мощными, яркими и феерическими? Дай бог им здоровья и карьерных успехов, конечно, но в спорте всякое бывает...
Хоккейный интернет любит считать затраты на содержание команд КХЛ, напоминать, что зарплатный бюджет ЦСКА из года в год вылезает за планку в миллиард рублей. Но почему-то не всегда вспоминают, что на эти деньги отстроена реально мощная команда. Не только лидер лиги, но и кузница кадров для сборной. На всей планете сейчас нет такого клуба, в составе которого выступало бы девять победителей хоккейной Олимпиады – кроме ЦСКА. Русские хоккеисты армейцев – опора национальной команды на чемпионатах мира и тем более на этапах Евротура. Причем не только взрослой национальной команды: вспомните, как безоговорочно лучшим защитником МЧМ-2019, проходившего в Канаде, был признан представитель ЦСКА Романов.
В советское время столичные армейцы набирали хороших игроков и выращивали из них суперзвезд. К этому стилю клуб пришел и в последние годы. Главной звездой нашей лиги в середине 2010-х считался Радулов. Показательно, что после его отъезда у ЦСКА появились новые лидеры. И было две славных хоккейных весны – сначала финал плей-офф, потом победа в Кубке Гагарина.
В этом году армейцы могли стать династией. Третьей в истории КХЛ командой, два раза подряд бравшей главный трофей лиги. Мечта об этом жила в сердцах ключевых хоккеистов ЦСКА. Тот же Романов ее не скрывал: «хочу Кубок Гагарина и место в составе сборной на чемпионате мира». Если судьба ЧМ от нас не зависела, то розыгрыш самого престижного клубного трофея Старого Света хоккейная Россия приостановила сама.
Династию остановили на самом взлете. И как же обидно при мыслях о том, что сезон-19/20 для звезд ЦСКА если и продолжится, то, скорее, всего, в НХЛ. За океан из состава армейцев могут уехать не только Сорокин с Капризовым, не только Шалунов с Окуловым, но и Григоренко, Романов, Киселевич. Хоккеисты из этого списка – золотой фонд отечественного хоккея. И не потому, что в родной лиге им платят миллионы. А потому, что они – сила и гордость отечественного чемпионата. Часть бренда, который стоит миллиардов. К тому же они знают, как выигрывать золото в составе сборной. А радость 150-миллионной страны от хоккейных триумфов вообще никакими деньгами не измерить...
Расставаться с сезоном КХЛ на нынешней грустной ноте нельзя. Самое лучшее, что можно сделать в ближайшие недели – как следует подумать и изыскать возможность розыгрыша Кубка Гагарина-2020. К слову, сроки нас поджимают: в НХЛ в мае хотят открыть тренировочные лагеря, а плей-офф запланирован на июль-август.
Значит, нашей лиге надо спасать свой плей-офф, не дожидаясь лета. Тут внушает оптимизм пример Китая: от коронавируса Поднебесная начала страдать раньше других стран, но и справилась с проблемой раньше остальных. Уже сейчас китайцы остановили эпидемию, локализовали угрозу. Значит, и у нас спад напряженности, тьфу-тьфу, произойдет совсем скоро. И май, привычный для России хоккейный месяц, может стать месяцем плей-офф чемпионата России.
Понимаем, что доиграть Кубок Гагарина-2020 Континентальной лиге непросто. Особенно на фоне запретительных указов Минспорта и в условиях консервативного подхода местных властей. В этих условиях идеальным ходом для лиги было бы объединение усилий с федерацией. Ведь спасение сезона – цель, которая в интересах всего отечественного хоккея.
А сам отечественный хоккей – слишком важный для нашей державы вид спорта. При всем уважении к ММА, гандболу или лыжам, эти соревнования ради перестраховки отменить можно. «Шайба» же заслуживает особых условий и особого подхода. Спортивные власти не только обязаны учитывать чаяния миллионов хоккейных болельщиков по всей стране. Не только должны заботиться, чтобы возросший интерес к занятиям хоккеем не попал под удар из-за слишком длинной паузы между сезонами. Надо держать в уме и такой факт. Если мы дадим звездам КХЛ шанс разыграть Кубок Гагарина-2020, то те, кто даже решит отправиться в НХЛ, уедут туда с чистым сердцем и чувством благодарности. И потом будут приезжать на чемпионаты мира и Олимпиады гораздо охотнее.
Не сомневаемся, что ФХР с удовольствием протянет КХЛ руку помощи в попытках спасти сезон. Совместные усилия двух структур способны быть очень мощными. И там, и там – серьезные государственные деятели, успешно и системно работающие над развитием нашего хоккея. Они способны не только вести опекаемый вид спорта к успехам, но и формулировать аргументы так, чтобы с необходимостью разыграть Кубок Гагарина-2020 согласились на самом верху.
Ведь в условиях текущего момента спасение хоккейного сезона – задача, по важности почти не уступающая победе на Олимпиаде. ФХР и КХЛ показали: объединив усилия, они могут и вернуть стране олимпийское золото, и сделать так, чтобы этот успех дал толчок подъему хоккея в России. Вот и теперь наступает время судьбоносных усилий, аргументов и решений.
И последнее. Все знают, что человек, работающий на посту номер один в России, давно и всей душой болеет за сборную. Но ведь человек, работающий на посту номер два, не первый год известен как VIP-поклонник ЦСКА. Разве ему не хочется, чтобы Капризов и Ко все-таки получили шанс стать династией и побороться за самый престижный клубный трофей Старого Света до своего отъезда в НХЛ?