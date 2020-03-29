В КХЛ виртуальный скандал, а в НХЛ вместо стадионов строят курятники - Советский спорт
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29 марта 2020 09:59ХоккейФедоровский Александр

В КХЛ виртуальный скандал, а в НХЛ вместо стадионов строят курятники

«Советский спорт» листает ленту хоккейных новостей за последние сутки и из засохших хлебных крошек пытается испечь вкусный торт. Получается так себе.

Журнал The Hockey News опубликовал топ-10 самых перспективных молодых игроков в мировом хоккее. Приятно, что в этом списке ровно половина – представители России.

3. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

4. Кирилл Капризов (пока еще ЦСКА)

8. Григорий Денисенко («Локомотив»)

9. Василий Подколзин (СКА)

10. Александр Романов (ЦСКА)

Лидирует в этом рейтинге Боуэн Байрэм - защитник «Колорадо» 2001 года рождения.

«Новые трюки для старых псов» - это сочетание слов скорее подходит для нового фильма Квентина Тарантино, но в данном случае все несколько иначе. Это лидер и капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз рассуждает о жизни внутри команды, поясняя, что сейчас не все ветераны «Чикаго» поспевают за происходящем на льду.

Причем это касается не только соперников, но и партнеров. Впрочем, сейчас на льду нигде ничего не происходит, так что пауза в сезоне поможет старикам из «Чикаго» стряхнуть с себя песок и перезагрузиться.

Строительство новой арены «Нью-Йорк Айлендерс» приостановлено из-за ситуации с коронавирусом. Проект был запущен в сентябре минувшего года, и сезон 2021/22 команда должна была начать на новом стадионе. Но теперь, очевидно, сроки новоселья «островитян» будут сдвинуты.

Скандал в виртуальном плей-офф КХЛ. Лига запустила голосование среди болельщиков и выяснила, что в серии «Барыс» - «Сибирь» имела место накрутка голосов в пользу команды из Нур-Султана.

Уж как это все было раскрыто неизвестно, но после 50% скидки за коварство и взломы «Барыс» потерпел ужасное поражение в первом матче голосования, и в серии повела «Сибирь» со счетом 1:0. Все это напоминает прямой эфир из дурдома, но мы будем следить за развитием событий. Это интересно.

Александр Барабанов может отправиться за океан. К двукратному обладателю Кубка Гагарина в составе СКА есть предметный из НХЛ, агент игрока ведет переговоры сразу с несколькими клубами. Фигурируют, в частности, «Аризона» и «Торонто». Напомним, что контракт Барабанова со СКА заканчивается как раз в этом году. В минувшем сезоне в составе команды из Санкт-Петербурга Барабанов провел 43 матча и набрал 20 очков.

Коронавирус проник в «Колорадо». Но пока там все спокойно и без паники. Этот неприятный момент совершенно точно не коснется Валерия Ничушкина – нападающий уже давно находится в Москве, про остальных россиян в составе «Эвеланш» информации нет, да и вряд ли она появится. Очевидно лишь, что чем больше будет случаев фиксирования заболевания коронавирусом, тем меньше вероятность возобновления сезона. Увы.

В своем ролике нападающий «Рейнджерс» Райан Строум очень точно и тонко передает настроение всех, кто причастен к хоккею, и к тем, кто сейчас лишен возможности в него играть или смотреть. Насмотревшись такой красоты не удержался от комментария нападающий «Аризоны» Тайлер Холл предположив, что играя в связке с Артемием Панариным на тренировках нужно оттачивать только этот элемент.

Ветеран «Анахайма» Райан Гетцлаф осторожно высказался относительно изменения формата проведения плей-офф НХЛ. Его аргумент прост и железен – многие годы формат не менялся и стоит крепко подумать перед тем, как принимать какие-либо решения по его изменению. Свое персональное решение Гетцлаф уже принял – сейчас он занят строительством… курятника. Ну, а что еще делать остается?

А вот другой игрок «Анахайма» - защитник Хампус Линдхольм уже вовсю готовит на кухне, причем использует для этого клюшку. Вообще надо заметить, что пока с фантазией у игроков НХЛ на каникулах полный порядок: один режет коньками лук, другой клюшкой стейки переворачивает, третий курятники возводит.

Нам остается лишь следить за новостями. И сидеть дома.

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