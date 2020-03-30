У Пелино коронавирус. Главного тренера «Локомотива» не хотели пускать в страну

Канадский тренер «Локомотива» Майкл Пелино и его супруга сдали положительные тесты на COVID-19. Российским болельщикам об этом поведал, правда, не сайт ярославского клуба, а твиттер омского «Авангарда», в тренерском штабе которого Пелино работал в сезоне-2018/19.

«У Майкла и его супруги диагностирован коронавирус, сейчас экс-тренер «Авангарда» находится дома. Желаем ему и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее», – говорится в сообщении.

У Пелино возникли проблемы с возвращением на родину после остановки сезона в КХЛ. Канадские СМИ еще десять дней назад сообщали о том, что хоккейного тренера долго продержали на таможне в аэропорту Нью-Йорка и не хотели регистрировать на рейс до Торонто. Подозрение у сотрудников таможни вызвал тот факт, что Пелино недавно был в Финляндии, где «Локомотив» играл серию с «Йокеритом» в Хельсинки.

По этому поводу Пелино заявил следующее: «Я услышал, что меня не могут впустить в страну и что они обязаны отправить меня обратно в Москву. Я был в шоке и сказал: «Это, должно быть, шутка. Что касается коронавируса, мы чувствуем себя нормально. Надеюсь, худшее позади, и мы скоро пойдем на поправку», – сообщил Пелино.

В Торонто Майк все-таки добрался, после чего оказался на самоизоляции на 14 дней. И вот в воскресенье выяснилось, что тест на COVID-19 у него и его супруги оказался положительным.

«Локомотив» под руководством 60-летнего тренера занял шестое место в Западной конференции в регулярном чемпионате КХЛ-2019/20. А в первом раунде плей-офф выступил неудачно - команда в шести матчах уступила «Йокериту» (2:4).

Пелино, контракт которого с «Локо» истекает 30 апреля, даже можно назвать уже без пяти минут бывшим тренером железнодорожников. На следующий сезон на его место клуб рассматривает несколько сильных кандидатов, одним из них является наставник «Барыса» Андрей Скабелка.