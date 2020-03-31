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31 марта 2020 22:00ХоккейКузнецов Дмитрий

Коронавирус сразил «Адмирал»

Во вторник появилась информация, которая ставит под угрозу дальнейшее выступление в КХЛ клуба из Владивостока.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на совещании объявил о том, что из-за эпидемии коронавируса деньги на профессиональный спорт из бюджета Края выделяться не будут. Для ХК «Адмирал» это означает следующее: без государственных вливаний клуб попросту не сможет набрать сумму, чтобы достичь необходимой отметки пола зарплат, установленного в КХЛ.

С сезона-2020/21 КХЛ установлен жесткий потолок платежной ведомости в размере 900 миллионов рублей. Но также установлен самый низкий порог: не менее 270 миллионов за весь сезон на фиксированную часть заработной платы хоккеистов. Пол введен несколько лет назад, последние годы приморцы едва наскребали средства для выполнения этих условий.

Бюджет «Адмирала» формировался не только за счет государственной помощи. Клуб также финансируют бизнес-структуры, связанные с президентом клуба Заирбеком Юсуповым, генеральным директором ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (входит в Транспортную группу FESCO). Однако только «портовых» денег для выступления в КХЛ недостаточно – помощь Края для хоккеистов была жизненно необходимой. Уйдет она, шансов набрать 270 миллионов на платежку у «Адмирала» нет.

Финансовые проблемы клуба начались не сегодня – коронавирус лишь усугубил без того тяжелую экономическую ситуация с профессиональным спортом на Дальнем Востоке. Год назад уже стоял вопрос о возможном исключении «Адмирала» из числа участников КХЛ. Но тогда команду удалось отстоять благодаря усилиям Кожемяко и прославленного защитника, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, который многое сделал для появления клуба Континентальной лиги во Владивостоке и является одним из его основателей. Хотя в последнее время Фетисов и отошел от реальных дел в «Адмирале».

В конце 2018 года теперь уже экс-президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что «Адмирал» занимает последнее место в рейтинге спортивной, а также коммерческой эффективности клубов. А потому является главным кандидатом на плановое исключение из лиги по итогам сезона. Однако после переговоров с руководством Приморского края и «Адмирала» КХЛ тогда решила не исключать клуб из своих рядов. Хотя ситуация в нем, как отмечал тот же Чернышенко, была просто критическая.

К тому моменту клуб из Владивостока задолжал хоккеистам и контрагентам более 400 миллионов рублей, а перед стартом сезона-2018/19 сменил юридическое лицо, чтобы скинуть с себя долговые обязательства – иначе попросту не смог бы стать участником чемпионата (похожий «финт» ранее показало московское «Динамо»). Однако такой вариант решения своих денежных проблем крайне негативно оценили в КХЛ. Чернышенко тогда заявил: «Делами старого «Адмирала» занимаются компетентные органы. Думаю, что они разберутся».

После аудиторской проверки и вердикта правоохранительных органов «Адмиралу» ничего не оставалось, как объявить о том, что клуб погасит долги старого юрлица. Фетисов даже сказал, что с оптимизмом смотрит в будущее моряков:

«В последнее время ходят разговоры, что команду могут убрать из КХЛ. Считаю, что ни в коем случае нельзя этого делать. К счастью, есть понимание у лиги, что речь идет о развитии региона. В следующем сезоне клуб продолжит выступать в КХЛ. Не сомневаюсь, что сделает это лучше, чем в прошлом году».

Лучше, однако, не получилось. Хотя моряки сохранили костяк и даже усилились, по итогам регулярки заняли 22 место – ступенькой ниже нежели годом ранее.

Можно ли теперь с уверенностью говорить о том, что «Адмиралу» придется попрощаться с КХЛ? В нынешнее смутное время не стоит спешить ни с какими выводами.

Да, 270 миллионов клубу без губернаторской поддержки не набрать. А со 100-150 миллионами ему вроде бы прямая дорога в ВХЛ. Но кто знает, в каком финансовом положении к старту нового сезона КХЛ подойдут многие из других его участников. Похожие проблемы с губернаторскими отказами наверняка коснутся не только моряков.

Как бы лиге не пришлось в срочном порядке пересматривать величину кахаэловского пола, чтобы в тяжелое для народа время не устроить «отстрел участников» чемпионата. В противном случае дорогой в ВХЛ последуют не только хоккеисты из Владивостока.

И это в нынешних реалиях далеко не самый плохой путь.

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