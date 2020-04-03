«Нам не хватает масок!» Как врачи и хоккейные бренды борются с коронавирусом - Советский спорт
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03 апреля 2020 14:00ХоккейАнисимов Вадим

«Нам не хватает масок!» Как врачи и хоккейные бренды борются с коронавирусом

На борьбу с пандемией бросаются все, в том числе и производители хоккейного инвентаря.

В России во время разыгравшейся эпидемии коронавируса катастрофически не хватает масок, а гуманитарная помощь почему-то отправляется не по регионам, а за границу. В частности, в США. Кстати, в это же время некоторые американские и канадские компании переквалифицируют часть своего производства на изготовление защитных масок. Не стали исключением и производители хоккейной атрибутики. Например, известный бренд Vaughn, в который облачаются профессиональные хоккеисты-вратари по всему миру.

ВРАЧ ПОЗВОНИЛ И СКАЗАЛ: «У НАС ЕСТЬ ИДЕЯ!»

Но даже не смотря на всю заоблачную прибыль, перед эпидемией коронавируса компания устоять не смогла. Да, бывают обстоятельства непреодолимой силы. И наступил тот день, когда Майк Вон отправил всех своих работников по домам на карантин. Наверное за все сорок лет существования фабрики на ней не было так тихо, как тогда. Но, когда COVID-19 пришел в Северную Америку, нашлись вещи куда более важные, чем производство хоккейной вратарской атрибутики.

«Это был настоящий шок для меня и всех моих работников. Люди боялись неизвестности, тревожились», - рассказывает Майк Вон корреспонденту The Athletic. Всего со всех фабрик Vaughn пришлось уволить 150 рабочих, включая тех, кто трудился на канадском филиале бренда под названием Brian’s Custom Goalie Equipment в Онтарио. Но простой на заводе оказался не таким долгим, как многие опасались.

Все началось с того, что, как и везде, в США и Канаде обозначилась острая нехватка средств индивидуальной защиты (ИСЗ). Тогда один из работников скорой помощи в Эссексе в юго-западной части провинции Онтарио в Канаде позвонил другу, который как раз работал на фабрике Brian’s и сказал «Нам не хватает масок, но у нас есть идея. Помоги». Врач рассказал, что запасы ИСЗ иссякли. Менять средства защиты надо после каждого выезда, а вызовы сыпались диспетчеру один за другим. Находчивые работники скорой помощи смогли раздобыть пару рулонов материала, похожего на бумагу, который используется для одноразовых простыней на каталках. Именно из него медики придумали делать новые маски и халаты. А производственные способности работников фабрики хоккейной атрибутики должны были им в этом помочь.

Естественно, в компании тут же согласились предоставить все необходимое и уже через день после закрытия на фабрике снова закипела работа. «В первый же день возвращения мы приняли множество заказов и были счастливы, что можем помочь», - говорит директор по продажам и маркетингу Brian’s Джой Эйткен. Кажется, все! Хэппи-энд в лучших традициях Голливуда. Но это еще не конец истории.

МАСКИ И ХАЛАТЫ ИЗ ВРАТАРСКИХ ЩИТКОВ

Через некоторое время Майк Вон получил сообщение в соцсетях от одной из фирм, изготавливающих автозапчасти. Сотрудники компании придумали специальную защитную маску для медиков, работающих непосредственно с больными коронавирусом. Но проблема была в том, что в фирме не знали, как закрепить ее на голове. Тогда один из сотрудников, игравший сам в хоккей, предложил написать Майку Вону. В итоге, маску начали крепить тем же способом, что и защитный шлем вратаря в хоккее по технологии Vaughn.

Слух о том, что хоккейные компании заняли изготовлением средств индивидуальной защиты от вируса быстро распространились по стране. В компанию посыпались сотни заказов. «В большинстве больниц, о которых мы знаем, запасы тех же масок есть максимум на одну неделю», - рассказывает Вон. Схема работает так: врачи поставляют материал для одноразовых простыней хоккеистам, а те изготавливают из него маски и халаты. Сейчас фабрики могут сделать около 18 тысяч халатов для одноразового использования, но и этого будет недостаточно.

Пришло время задуматься о многоразовом использовании средств защиты. Тогда канадские и американские фабрики придумали делать халаты их нейлонового материала, применяющегося при производстве вратарской защиты. И уже сейчас несколько таких халатов тестируют в Эссексской больнице. Эти средства защиты можно стирать, они легче и легко выдерживают ежедневное ношение.

МИЛЛИОН МАСОК И ТЫСЯЧИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

И хотя Vaughn и Brian’s были первопроходцами в производстве ИСЗ, переквалифицировавшись из спортивной атрибутики, на данный момент десятки компаний перешли на изготовление защитного медицинского оборудования, помогая бороться с пандемией.

Известный бренд Fanatics в МЛБ сконцентрировался на масках и халатах повышенной защиты для врачей. В ближайшие несколько месяцев планируется выпустить более миллиона ИСЗ. Кстати, бейсбольная лига берет на себя часть расходов.

Хоккейный Bauer объединился с инженерами Cascade Lacrosse, чтобы создать медицинскую маску из материалов, применяемых при изготовлении хоккейного инвентаря.

Кстати, может показаться, что на переоснащение производственных линий должны были уйти месяцы. На самом деле, как говорит вице-президент Bauer Мэри-Кей Мессье, от первого мозгового штурма до первых нескольких масок прошло всего лишь четыре дня! Теперь компания имеет заказы на более чем миллион единиц. В день производится около 8000 ИСЗ. Скорее всего мощности придется увеличивать, поскольку запросы растут. Например, провинция Квебек заказала 300 000 масок.

К сожалению, сотрудники фабрик реально подвергают свою жизнь опасности, поэтому многие решили жить в общежитиях заводов и не возвращаться домой. Руководство понимает это и старается обеспечить всем необходимым. Интересно, что каждый день на фабрики приходят десятки добровольцев, которые хотят научиться шить ИСЗ и помогать. Они приходят обучение и также принимают участие в производстве масок и халатов. Удивленный Майк Вон говорит: «Это поражает! Но я думаю, что добровольцев будет еще больше. Никто не хочет оставаться в стороне, все горят желанием помочь бороться с эпидемией коронавируса».

При написании статьи использовались материалы The Athletic.

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