КХЛ на самоизоляции. Почему лига молчит про «Адмирал» - Советский спорт
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02 апреля 2020 19:32ХоккейКузнецов Дмитрий

КХЛ на самоизоляции. Почему лига молчит про «Адмирал»

Первого апреля в Приморье было объявлено, что клуб из Владивостока лишился средств для выступления в КХЛ. Однако никаких комментариев от лиги до сих пор нет.

Скоро пойдут третьи сутки, как в Приморье объявили об уходе «Адмирала» из КХЛ. Зайдите на сайт Континентальной лиги – не найдете никаких упоминаний, что с одним из ее участников случилась беда. Будто и нет его, этого участника.

Официальный сайт khl.ru продолжает рассказывать о самых ярких моментах в истории лиги. 2 апреля девять лет назад «Атлант» первый и единственный раз стал участником финала Кубка Гагарина. Подмосковный клуб вышел в решающий раунд плей-офф после блестящей победы со счётом 8:2 над «Локомотивом».

Ржига-шоу действительно было классным. Спасибо, что напомнили, прочитал с ностальгией. Речь не об авторах и администраторах ресурса, как понимаете, - комментарии о клубе из Владивостока ждут сегодня от руководителей корпорации, которая создавалась в свое время как альтернатива НХЛ.

Невозможно представить, чтобы НХЛ не реагировала моментально на форс-мажор с любым из своих клубов. Не важно каким – «Монреаль» это, «Детройт» или невеликая своей историей «Аризона». «Адмирал» был таким же - невеликим, не сумел, хоть и старался, отметиться для потомков, как тот же прекративший существование «Атлант». Да, это не ЦСКА, «Динамо», «Ак Барс», СКА или «Магнитка», но сути дела это не меняет.

Молчат сегодня о закрытии кахаэловского хоккея в одном из регионов большие чиновники на самом верху. Но это они в первую очередь должны прояснить, что будет (или не будет) со снятием «моряков» с чемпионата. Все, что может прямо сейчас сказать по этому поводу КХЛ, вряд ли прольет свет на будущее приморского хоккея.

КХЛ не сегодня стала организацией, которая не принимает самостоятельно решения, имеющие малейший намек на политический оттенок. Все глобальные вопросы по ее жизнедеятельности давно согласуются на самом верху. Не буду рассуждать, хорошо это или плохо – давайте примем это как данность. Вот только в высоких кабинетах сейчас точно не до хоккея, тем более дальневосточного.

Ждать оттуда быстрой реакции на финансовые проблемы 22-й команды хоккейной лиги – несерьезно. Что в таком случае делать президенту КХЛ Алексею Морозову? Взять инициативу, проявив корпоративную солидарность и выразив слова поддержки погибающему клубу?

Мол, тяжелая ситуация, следим за ней, мониторим, официальное заявление лиги будет после изучения всех деталей происходящего. Высказываем сожаление, что так все случилось. Надеемся, что…

Большой любви между лигой и «Адмиралом» не было и раньше. Год назад, еще при президенте Чернышенко, КХЛ уже ставила вопрос о возможном исключении клуба из Владивостока. Вряд ли экстренное заявление из Приморья о прекращении выступления «Адмирала» в высшем свете стало большим сюрпризом.

Не понятно и то, как сейчас реагировать на этот шаг. В ситуации, когда никто в мире не знает, сколько продлится коронавирусная чума, от хоккейный функционеров мало что зависит.

Совсем недавно уже была похожая проблема, когда возникла неразбериха с продолжением/остановкой Кубка Гагарина. Никто из участников турнира на протяжении нескольких дней не мог дождаться внятных комментариев, будут играть или нет. После отказа «Йокерита» и «Барыса» от дальнейшей борьбы в четвертьфинале было очевидно, что плей-офф необходимо остановить. Вместо этого появлялись различные варианты продолжения плей-офф, в том числе без клубов из Хельсинки и Нур-Султана.

Почему так происходило? Потому что лига просто не могла принять решения сама, без отмашки сверху. Точно так все происходит и сегодня. А сотрясать воздух пустыми обещаниями – кому от этого станет легче. Кто может с уверенностью говорить, что будет с самой КХЛ, если, не дай Бог, конечно, всеобщий карантин продлится не до конца апреля (в четверг, как известно, Владимир Путин объявил о его продлении), а до осени или дальше.

Об «Адмирале» вовсю говорят разные специалисты. О вариантах спасения клуба пытается рассуждать один из его основателей Вячеслав Фетисов: «Если подобное происходит в НХЛ, с которой мы якобы конкурируем, то лига находит средства, чтобы команда не умерла, - подчеркнул он в интервью ТАСС. - У нас же таким образом на год выбывал «Спартак», сейчас второй случай. Лига должна брать на себя ответственность, для чего она нам тогда».

С прославленным капитаном сборной можно было бы согласиться, но при одном условии – если бы все это происходило месяца три назад. Сегодня, увы – другая реальность. Страшная и неизвестная.

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