Шипачеву – «Золотую клюшку», Галимов – лучший новичок. Подводим итоги закрывшегося сезона - Советский спорт
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05 апреля 2020 20:53ХоккейДомрачев Владислав

Шипачеву – «Золотую клюшку», Галимов – лучший новичок. Подводим итоги закрывшегося сезона

В 1980 году в Советском Союзе решили не раздавать слонов – не называть лучших игроков сезона.

Очень уж сильно у нас переживали поражение на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде от американских студентов. Неужели 40 лет спустя история повторится?

Пока лига назвала лучший сэйв, еще что-то нейтральное. Возможно, ждут 30 апреля – официального срока окончания сезона. «Советский спорт» предлагает свою версию лауреатов. Разумеется, MVP плей-офф называть бессмысленно. По итогам-то первого раунда! Заявку на титул сделали московские динамовцы Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачев, уфимец Тему Хартикайнен. Они были в фокусе, поскольку их клубы провели огненные серии – со «Спартаком» и «Авангардом».

Но обладатели «Золотой клюшки» и «Золотых шлемов» определяются по итогам регулярного чемпионата. Как и лучший новичок. Правда, год назад самого ценного игрока «регулярки» почему-то решили не называть. Вернем эту номинацию.

«Золотая клюшка»

Дмитрий Яшкин («Динамо» М)

Претенденты: Вадим Шипачев («Динамо» М), Дмитрий Яшкин («Динамо» М), Кирилл Капризов (ЦСКА)

Бумажку с какой фамилией извлечет из секретного конверта персона, которую вызовут на подиум для вручения награды? Наша версия – Яшкин. Его появление в КХЛ раскрасило и украсило сезон. Мощный форвард, которого за океаном превратили в узкого специалиста, у нас расцвел. Мы помнили, как вместе с Давидами Крейчи и Пастрняком он терзал нашу сборную на ЧМ в Копенгагене. Теперь мы еще раз убедились, что Яшкин – не только гора мускул, но и голы. Причем решающие.

Жаль, что он не задержится в нашей лиге. Никто и не скрывает, что его ждет возвращение в НХЛ.

Лучший защитник

Микко Лехтонен («Йокерит»)

Претенденты: Артем Зуб (СКА), Вячеслав Войнов («Авангард»)

Вертикальный взлет 26-летнего защитника «шутов» удивил даже их главного тренера Лаури Марьямяки. Дебютант КХЛ с 49 (18+31) очками первенствовал в бомбардирской гонке «регулярки» при показателе полезности «+26». Его быстрый, сильный и точный бросок наводил ужас на вратарей. Стоит ли удивляться, что Лехтонен станет центром притяжения на трансферном рынке. Финна желают видеть у себя популярные клубы с богатой историей.

Лучший вратарь

Илья Сорокин (ЦСКА)

Претенденты: Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов («Витязь»/СКА)

В 2016-м московский армеец стал лучшим вратарем, хоть и проиграл в финале Василию Кошечкину из «Магнитки». В 2019 году Сорокина назвали MVP плей-офф. Его неоднократно хвалил сам Боб Хартли, сравнивая с Владиславом Третьяком в Суперсерии-72.

Однако лучшим вратарем сезона-2019/2019 назвали уфмица Юху Метсолу. Открывший конверт Третьяк, как показалось, был изрядно удивлен этим выбором. Потому что финн ударно провел плей-офф, в именно финал Восточной конференции с «Авангардом», но в «регулярке» выглядел не так ярко.

В этом сезоне Метсола немного уронил планку, однако в решающих матчах плей-офф против «ястребов» зажег.

Билялов отличился рекордной в отечественных чемпионатах сухой серией – 306 минут 9 секунд, у него отменный коэффициент надежности, однако после неудачного дебюта в сборной на Шведских играх его игра потускнела. Тимура даже слегка покритиковал главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. Правда, в первом раунде плей-офф он сделал ставку именно на Билялова, оставив Адама Рейдеброна в резерве. А на днях клуб из Казани предложил шведу продлить контракт.

Самонов начал сезон в «Витязе» феерично, победил в Москве ЦСКА. После перехода в СКА он проиграл всего один матч (в Ярославле, да и то в овертайме), и на финише «регулярки» опять одолел чемпионов, причем снова на «ЦСКА Арене». Жаль, что коронавирус оборвал его триумфальное шествие. Хотелось бы увидеть и оценить прогресс Самонова в серьезных кубковых испытаниях. Хотя бы против «Йокерита». Однако не факт, что ворота доверили бы ему, а не шведу Магнусу Хелльбергу.

Что касается Сорокина, то он провел «регулярку» ровно и надежно. Отлично сыграл на Кубке Первого канала, что, впрочем, в зачет этой номинации не идет. Вратаря ЦСКА ждет «Миннесота», перед дедлайном в НХЛ его хотел выменять «Чикаго», но сделка сорвалась.

«Золотые шлемы»

Вратарь: Сорокин; защитники: Лехтонен, Зуб; нападающие: Яшкин, Шипачев, Капризов.

Вторая пятерка: вратарь – Билялов, защитники – Войнов, Юусо Хиетатен («Динамо» М), нападающие – Линус Умарк, Тему Хартикайнен, Никита Сошников (все - «Салават Юлаев»).

Лучший новичок

Артем Галимов («Ак Барс»)

Претенденты: Кирилл Марченко, Василий Подколзин (оба - СКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»)

Форвард Казани Артем Галимов, которому в сентябре исполнится 21 год, расцвел в творческой лаборатории Дмитрия Квартальнова. 13 заброшенных шайб (столько же у записных лидеров команды Джастина Азеведо и Кирилла Петрова) и твердое место в основе говорят сами за себя.

Еще вначале сезона молодой форвард удостоился похвалы от самого Даниса Зарипова, а это дорого стоит.

Марченко с окаянным правым хватом поставим на второе место, он забивал красивые и победные голы. В четырех матчах плей-офф разжился 5 (3+2) очками. Дебютировал в сборной. В пятом матче с ЦСКА, проигранном питерцами 2:3, прорвало на голы и 18-летнего Подколзина. Он и в плей-офф набрал 3 (1+2) очка. Василий еще слишком молод, но движение вверх у него ощущается. Впереди у Подколзина молодежный чемпионат мира, игры за национальную сборную и, конечно, плей-офф КХЛ.

«Барс» Воронков выделяется пробивной мощью и бесстрашием. Успел забить в плей-офф. Иногда его эмоции захлестывают разум, нужно держать их под контролем. С опытом это придет.

P.S. Лучшего тренера мы пока не объявили. Думаем и выбираем из следующего круга кандидатов: Игорь Никитин (ЦСКА), Николай Заварухин («Сибирь»), Андрей Скабелка («Барыс»), Владимир Крикунов («Динамо» М).

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