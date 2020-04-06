Почему бы Кожевникову не возглавить «Адмирал» и самому найти для него спонсоров?

Казалось бы, все с профессиональным спортом в России ясно. Сужу по комментариям пользователей в сети: подавляющее большинство россиян прозрели и категорически против дальше финансировать долларовых миллионеров за счет региональных бюджетов и госкомпаний, то есть из своего кармана. Но есть те, кто думает иначе. Например, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Не устаю поражаться, как глубокоуважаемые люди такие, как Вячеслав Фетисов и Александр Кожевников, легко – в проброс! – распоряжаются государственными миллиардами. Оба, в частности, уверены, что госкорпорации должны финансировать КХЛ. Великие олимпионики, а что: профессиональные хоккеисты у нас такие сирые и убогие, что сами себе на жизнь заработать не могут? Почему у них миллионные зарплаты за наш с вами счет?

Сколько средняя зарплата на Дальнем Востоке? В интернете я нашел цифру за 2020 год – 57 тысяч рублей в месяц. При этом оклады в – дословно! – «популярной сфере искусства», только к которой и можно отнести хоккей, если говорить о государственном финансировании, еще меньше: 37 тысяч рублей в месяц. Столько, надо полагать, зарабатывают артисты в краевых театрах.

Если господин Кожевников имеет в виду подобные суммы, рассуждая о необходимости снижения в КХЛ пола зарплат и привлечении к финансированию госкорпораций, то здесь хотя бы какая-то логика и здравый смысл видны. Но если он считает, что Российское государство – единственное на планете Земля! – должно и дальше вбухивать миллиарды народных денег в профессиональный спорт, то я предлагаю Александру Викторовичу начать с себя: отказаться от пенсии по возрасту – вам ведь повезло и реформа вас не коснулась! – а также олимпийской стипендии за золото Сараево и Калгари и перечислять их полностью или частично на спасение профессионального спорта Приморья.

Мне вот что еще непонятно. Я прекрасно помню, как Кожева – как его прозвали болельщики – начинал в «Спартаке». Как раз сходил Александр Якушев, и юный Александр постепенно стал кумиром московских мальчишек. При этом катался коряво и в целом выглядел каким-то неуклюжим. Но мы все его полюбили за страсть, запредельную самоотдачу, простоту и честность. То, что позже Эдуард Малофеев назвал искренним футболом. И за что тренера сборной СССР подвергли жестокому остракизму. Хотя он был абсолютно прав. Да, в дилетантах и завистниках дефицита нет никогда.

Так вот. Разве юный Саша перебрался из Пензы в Сокольники к Борису Кулагину из-за банальных денег? Да нет, конечно! Создатели фильма «Легенда 17» очень точно уловили главную мотивацию тех – еще социалистических! – лет, о чем постоянно напоминал Анатолий Тарасов:

– Не вижу радости в глазах. Твоя мечта свершилась: ты – в хоккее!

Да, для нас – за пацанов Москвы 70-х годов гарантирую – тогда было высшим счастьем: попасть в организованную секцию, потом молодежную команду и как вершина – в команду мастеров. Ну а сборная была как Эверест. О деньгах при этом никто не думал. Они были как приложение. Да и зарабатывали в командах мастеров союзной высшей лиги сравнительно немного – уж точно меньше профессоров и генералов. Скопить за несколько лет, как сейчас, состояние было просто невозможно.

Разве что сборники находились в привилегированном положении. Но чтоб получить солидные премии, нужно было выиграть Олимпиаду или чемпионат мира. То есть соответствовать мировому уровню, а не местечковому. Плюс позволяли этим действительно исключительным и заслуженным перед страной людям без очереди – строго за свои деньги! – купить автомобиль да квартиру еще дать могли. Но тогда миллионы обыкновенных тружеников получали в СССР жилье бесплатно.

Так почему Фетисов и Кожевников, прошедшие через все это, убеждены, что наше государство при капиталистическом строе, где по идее каждый за себя, обязано платить профессиональным спортсменам миллионы долларов?!

Чем хуже, например, наша газета, которую они, как сами признавали, читают с детства? Да, «Советскому спорту» уже 95 лет стукнуло. По их логике, мы тоже несем социальную функцию, популяризируя физическую культуру и спорт. Но нам государство почему-то миллионы рублей ежемесячно не дарит, хотя наша газета среди немногих изданий, которую каждый день выкладывали на стол Президенту РФ. Мы живем одной судьбой со страной. Когда ей трудно, больно и нам. И наоборот.

Знаете, уважаемый Александр Викторович, сколько получали наши журналисты, когда осенью 1998 года меня пригласили возглавить впервые учрежденный в «Советском спорте» отдел хоккея? Тысячу – две тысячи рублей в месяц! Остальное надо было заработать. На гонорарах. Или, как в хоккее говорят, на бонусах. Но и тираж газеты тогда умещался в багажнике «Жигулей». Однако в течение двух лет мы подняли его сперва до 100 тысяч, потом 150, двухсот и даже 230 тысяч экземпляров в день! Соответственно росли наши заработки. Но развился интернет, и печатная версия, как во всем мире, начала скукоживаться. Стремительно стали падать оклады, радикально уменьшилось количество сотрудников.

Ну а как иначе? Мы, как и вся страна, живем в реальном – материальном! – мире. А не в выдуманном, виртуальном, прикрываемом вроде правильными лозунгами о «стратегии развития Дальнего Востока». Вот и вы, Александр Викторович, предлагаете по сути законсервировать наш профессиональный спорт в чудовищном зазеркалье, вечном рассаднике коррупции.

А еще вы разоблачаете, что самая большая проблема Владивостока в хоккейном управлении. Дескать, люди в менеджменте «Адмирала» в очередной раз наломали дров и все развалили. Так чего проще! Если, по вашим словам, «вы до сих пор в шоке от одностороннего решения «Адмирала» выйти из КХЛ», берите инициативу на себя! Переселяйтесь в Приморье и покажите всем, как надо вести хоккейные дела. Заручитесь поддержкой в Думе Вячеслава Александровича, найдите финансирование, убедите толстосумов-меценатов и частных спонсоров вложиться в столь необходимый региону «Адмирал». Кто же против?!

Кстати, а вы никогда не задумывались, почему Аляска не представлена в НХЛ? Тоже ведь стратегический регион. Да еще жутко богатый. Но что-то я не слышал, чтоб кто-то писал открытые письма президенту США или требовал от американских госкорпораций типа НАСА финансировать НХЛ в целом либо персонально команду из Джуно, столицы Аляски. Или прописать НХЛ в крупнейшем городе бывшей российской территории Анкоридже.

А хоккеем как таковым в Приморье никто не жертвует, как восклицаете вы. Регион элементарно возвращается к здравому смыслу. Что, убежден, обязаны сделать все остальные республики и губернии России. Детская школа «Адмирала» продолжает работать, «молодежка» Владивостока играет в МХЛ. Так что, не надо прикрываться упомянутыми вами чемпионами Пхенчхана Плотниковым, Григоренко, Зубом, воспитанными в «Амуре». Все возможности состояться в ледовой игре у детишек Дальнего Востока остаются. В конце концов Александру Могильному и Геннадию Цыганкову отсутствие большого хоккея в Хабаровске никак не помешало стать звездами мирового масштаба.