Яшкин выбирает «Динамо». Чтобы выиграть Кубок Гагарина - Советский спорт
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11 апреля 2020 20:37ХоккейДомрачев Владислав

Яшкин выбирает «Динамо». Чтобы выиграть Кубок Гагарина

Нападающий Дмитрий Яшкин продлит контракт с «Динамо», где он зажигал в ушедшем сезоне. Русский чех подпишет контракт по схеме «1+1».

Впрочем, Яшкин может продлить соглашение сразу на два сезона. Этот вопрос в процессе решения. Добра от добра не ищут. Эту избитую аксиому взял на вооружение московский армеец Антон Слепышев и отказал предлагавшему контракт «Эдмонтону» в пользу ЦСКА. В команде Игоря Никитина он оказался в зоне комфорта, познал все прелести новой для себя роли – одного из лидеров команды, ключевого игрока в бригадах численного неравенства. К тому же Антон успел завоевать Кубок Гагарина.

Яшкин в творческой лаборатории Владимира Крикунова раскрылся как созидатель и снайпер, тогда как в НХЛ габаритного форварда использовали как разрушителя. Да и конкретных предложений у Яшкина не было, разве что перспективы вернуться за океан. Неопределенность давит психологически. А тут возможность не только развиваться в индивидуальном плане, но и взять Кубок.

Если бело-голубым удастся сохранить Андре Петерссона, то их первая тройка задаст всем жару. Думается, швед, узнав о том, что Яшкин остается, не променяет Москву на условный Ярославль.

Уфа, потеряв Линуса Умарка, лишилась ударного звена. Потерю такого исполнителя не восполнить. ЦСКА придется поломать голову, кем заменить покинувших команду Кирилла Капризова и Ко. Тройка Бурдасов – Швец-Роговой – Ткачев не выглядит на бумаге столь грозной, как «линия» Вадима Шипачева. К тому же Бурдасов пока не продлил соглашение со СКА.

Да, в распоряжении Алексей Кудашова есть молодежное звено Подколзин – Морозов – Марченко, однако неизвестно, какими темпами оно будет прогрессировать. Молодости прсуща нестабильность.

«Авангард» вообще в тумане, в Балашихе строят новую команду, избавляясь от дорогостоящих легионеров. Может, выстрелить «Сибирь», сохранившая свою финскую диаспору, но команду со снежинкой рановато называть претендентом на трофей.

Если «Динамо» усилит линию обороны (включая вратарскую), то с Яшкиным и Шипачевым всерьез замахнется на Кубок Гагарина.

Правда, остается без контракта Крикунов. Впрочем, это дело ближайших дней. Тренер, которому 23 апреля исполнится 70 лет, готов завершить карьеру громкой победой. Кубок Гагарина он пока не завоевывал.

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