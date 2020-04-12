В этот день Гагарин полетел в космос, а «Спартак» стал чемпионом. Впервые!

Про «Ак Барс» столько сказано-написано, что добавить что-то новое трудно. Напомню, финальную серию команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла у «Локомотива» 4-3. В седьмом матче в Казани единственный гол капитана хозяев Алексея Морозова принес им Кубок. А перед шестой встречей в Ярославле уже были накрыты чемпионские столы, однако Данис Зарипов испортил железнодорожникам обедню.

…До 1962 года «Спартак» не ходил в лидерах отечественного хоккея, в призеры попал дважды – на заре советских чемпионатов (бронза в1947-м, серебро в 1948-м). Даже с хоккейной карты страны исчезал.

По ходу успешно складывавшегося сезона-1961/1962 поклонники красно-белых мечтали о медалях. Даже бронза была б за счастье. А добыли золото.

Молодая команда под руководством Александра Новокрещенова на финише обошла «Динамо» и ЦСКА. Тон в ней задавало звено Старшинова и братьев Майоровых, а также Фоменков, Кутаков, Булатов, Кузнецов, Глухов, Ярославцев-старший, Испольнов, Кузьмин, Макаров, Рыжов, Платов.

12 апреля во дворце спорта «Лужники» красно-белые оформили чемпионство. В дерби с ЦСКА их устраивала ничья, и они добились ее, уступая 3:4. Золотой гол за пять минут до финальной сирены забил Евгений Майоров. Также отличились его брат Борис (капитан команды), Фоменков и Старшинов. Последние пять минут первая тройка не уходила со льда.

Кое-кто попытался принизить спартаковское чемпионство неурядицами у конкурентов, главным образом у ЦСКА. Армейцы начали чемпионат не с тренером Анатолием Тарасовым, а с Евгением Бабичем, которого команда стала сплавлять. После неслыханного разгрома от «Динамо» 4:15 (в конце ноября) вернулся Тарасов. Он сразу приступил к зачистке рядов. Был отчислен защитник Трегубов. На задний план отодвинут вратарь-чемпион Пучков и его постоянный сменщик Овчуков. Ставку сделали на молодого голкипера Смирнова, привезенного из Новокузнецка. Рассказывали, он не реагировал на обманные движения атакующих, чем вводил их в заблуждение, но потом его раскусили. Оба решающих матча на финише чемпионата новичок провел слабо. Сначала ЦСКА уступил «Динамо» 2:4, а вскоре упустил победу над «Спартаком» и откатился на третье место. Понятное дело, Смирнов в Москве не задержался. Впрочем, все эти беды соперников – исключительно их головная боль.

Через год после первого для «Спартака» чемпионства ушел тренер Новокрещенов.

- Александр Никифорович уже ничего не мог дать нашей команде, выработал свой ресурс, - вспоминал Старшинов. - Хотя бронза в1963-м была не самым плохим итогом.

Возглавивший красно-белых Всеволод Бобров за три сезона привел команду ко второму для нее чемпионству. На этот раз железобетонному. Золото в 1967-м было завоевано досрочно, после красивой победы над ЦСКА 7:3. «Спартак» прирос целой армией поклонников со всей страны, превратился в народную команду.

А Бобров ушел, согласившись возглавить футбольный ЦСКА, с которым успехов не добился.

Красно-белые же спустя два года в третий раз стали чемпионами, а в 1976-м – в четвертый. В обоих случаях под водительством Николая Карпова, великого мотиватора. Именно такой тренер и был нужен «Спартаку» в тот период.

…На финише последнего регулярного чемпионата во время матча «Спартак» - «Ак Барс» в клуб «Бесценной лиги» пришел гость – форвард красно-белых Робин Ганзл.

- Хочу выиграть Кубок Гагарин, - заявил чех, к слову, не последний нападающий команды Олега Знарка.

- А когда «Спартак» в последний раз был чемпионом? – поинтересовался автор этих строк.

- Не знаю, - виновато улыбнулся Ганзл.

- И я не знаю, - смутился молодой пресс-атташе красно-белых.

Эту заметку я хочу посвятить им тоже.