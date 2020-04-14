ЦСКА обречен стать слабее, а СКА может усилиться. Что ждет фаворитов в новом сезоне

После 30 апреля официально будут разрешены подписания контрактов с игроками, у которых срок действия соглашений истекает. Мы решили оценить по 10-балльной системе кадровые изменения в клубах. Сегодня речь о лидерах Запада – ЦСКА и СКА.

ЦСКА: как заменить лидеров?

МИНУСЫ

ЦСКА уже потерял трех ключевых игроков – вратарь Илья Сорокин хочет отправиться в «Нью-Йорк Айлендерс», нападающий Кирилл Капризов - в «Миннесоту», а его коллега по амплуа Максим Шалунов - в «Чикаго». Капризова даже хотят засветить в «Уайлд» еще в концовке нынешнего сезона.

Сенсацией их отъезд не станет, хоккеисты планировали продолжить карьеру в НХЛ, так что клуб к этому готов. Другой вопрос, что равноценной замены игрокам такого уровня, прежде всего это касается Сорокина и Капризова (от Шалунова в ЦСКА явно ждали большего, чем он показал), армейцам в нынешних экономических реалиях – при падении курса рубля, введении потолка зарплат и кризисе из-за пандемии – не найти.

Отразится на ЦСКА и уход одного из самых перспективных защитников мира Александра Романова, которого ждут в «Монреале». Вопрос лишь в том, когда это случится, но внук Зинэтуллы Билялетдинова твердо намерен играть в НХЛ.

Еще целый ряд игроков пока не определились окончательно со своим будущим. Восемь из них имеют предложения из НХЛ. Может вернуться в Северную Америку один из лидеров форвард Михаил Григоренко. 30 апреля истекают действующие соглашения у защитников Алексея Марченко, Никиты Нестерова и Михаила Науменкова. Сумеют ли их удержать красно-синие, пока не ясно. Нестерову предложен 5-летний контракт, а Науменков постарается найти вариант в НХЛ.

Уходит из команды Игоря Никитина креативный центр Линден Вей. За 130 матчей в рядах армейцев канадец набрал 103 (29+74) очка. ЦСКА продлил контракт на два года с шведским защитником Класом Дальбеком, и у клуба уже есть пять легионеров. Вей получается лишним и хочет вернуться в «Барыс».

Итого: по 10-балльной системе ставим армейцам «минус 8». Даже учитывая, что картина пока далеко не окончательная, потери уже глобальные, и пока не понятно, как красно-синие с ними справятся.

ПЛЮСЫ

ЦСКА смог удержать одного из лидеров сезона-2019/20 нападающего Антона Слепышева. Его активно звал «Эдмонтон», даже предложил контракт, но форвард решил не искать от добра чего-то большего. Прошедший сезон стал для него одним из лучших в карьере, и Слепышев решил остаться в КХЛ, по крайней мере, еще на два года, подписав новое соглашение с москвичами.

ЦСКА пригласил на двухлетний контракт 24-летнего нападающего Николая Голдобина. Говорят, за два сезона он заработает в КХЛ 100 миллионов рублей. С 2012 года Голдобин играл в США. В 2017-м он перешел в «Ванкувер» из «Сан-Хосе». В сезоне-2018/19 сыграл за «Кэнакс» 63 матча, забил семь голов и отдал 20 результативных передач. Но в прошедшем, остановленном из-за эпидемии регулярном чемпионате НХЛ, в составе основной команды появился лишь раз, был выставлен на драфт отказов, а большую часть сезона провел в АХЛ, где набирал в среднем очко за игру.

На карандаше у армейских селекционеров нападающий Валентин Зыков. На его счету 55 матчей за «Вегас» и 17 (7+10) очков, из них 15 игр в сезоне-2019/20 и 4(1+3) очка.

Присматриваются красно-синие к ряду защитников, но пока до конкретных договоренностей дело не дошло.

Выводы. Комплектование команд будет идти еще долго, а потому оценки по «плюсам» делать рано. Но уже очевидно, что ЦСКА обречен стать слабее. Хотя бы по той причине, что армейцам почти вдвое придется резать платежную ведомость, чтобы уместиться под потолком зарплат в 900 миллионов. Очевидно, что такой клуб не будет иметь недостатка в вариантах на замену ушедшим лидерам. Но еще вопрос, как новые игроки впишутся в команду. И как будет выглядеть тот же Слепышев без привычного партнера Капризова.

СКА: КОМАНДУ КУДАШОВА ВЫТЯНЕТ МОЛОДЕЖЬ

МИНУСЫ

Покидает СКА нападающий Александр Барабанов, подписавший контракт с «Торонто». В регулярном чемпионате -2019/20 25-летний форвард провел 43 матча, набрав 20 (11+9) очков.

Планирует попробовать свои силы за океаном голкипер Алексей Мельничук. Его шансы заиграть в сильнейшей лиге мира не столь радужные, но сам он горит желанием отправиться в НХЛ. В число претендентов на подписание голкипера входят «Вегас», «Колорадо» и «Сан-Хосе».

В минувшем сезоне 21-летний Мельничук провел 16 матчей в регулярке, одержал 8 побед при коэффициенте надежности 1,68 и проценте отраженных бросков 93,0. Контракт со СКА истекает 30 апреля. Вряд ли армейцы будут препятствовать отъеду молодого вратаря. У них есть швед Магнус Хелльберг, кандидат в сборную России Александр Самонов и на подходе к основе Ярослав Аскаров, который возглавил финальный рейтинг драфта-2020 от Центрального скаутского бюро НХЛ среди вратарей из Европы.

С большой вероятностью уедет один из лидеров защиты Артем Зуб («Оттава»). Пока не определился с подписанием нового контракта нападающий Антон Бурдасов. Агент игрока Шуми Бабаев рассказал, что вероятность отъезда его клиента в НХЛ «50 на 50». Переговоры с питерским клубом продолжаются.

СКА также рассматривает вариант с обменом нападающего Наиля Якупова. Контракт форварда с клубом рассчитан еще на два сезона. В чемпионате-2019/20 26-летний экс-энхаэловец принял участие в 46 матчах, забросив 10 шайб и сделав 10 результативных передач при показателе полезности «+4».

Итого: по сравнению с москвичами потери армейцев с Невы видятся не столь значительными. Барабанов и Якупов были на виду, но их нельзя сравнить по вкладу в командный успех с ролью Капризова, Сорокина и Григоренко в ЦСКА. Ставим СКА «минус 4».

ПЛЮСЫ

СКА может расстаться с форвардами Ильей Каблуковым и Дмитрием Кагарлицким. И это, пожалуй, только на пользу армейцам. В минувшем сезоне на счету Кагарлицкого 15 (4+11) очков в 36 матчах. За последние два месяца до досрочного завершения сезона в КХЛ он не провел ни одной встречи. У Каблукова 48 матчей и всего 3 передачи. Безголевая серия игрока составляет 91 матч.

СКА изучает варианты обмена этих игроков, контракты которых рассчитаны еще на два года.

Близок к переходу в «Спартак» в рамках обмена между клубами нападающий Александр Дергачев, который уже выступал за красно-белых. Взамен армейцы могут получить Александра Хохлачева. Контракт 23-летнего Дергачева истекает 30 апреля. В сезоне-2019/20 форвард сыграл 26 матчей в КХЛ, а также 14 матчей за «СКА-Неву» в ВХЛ.

СКА уже приобрел у «Северстали» нападающего Богдана Якимова, договорился о новом контракте с капитаном команды Евгением Кетовым и планирует продлить соглашения с рядом игроком. Среди них защитник Антон Белов, а также форварды Миро Аалтонен, Бурдасов и Йонас Кемппайнен.

Выводы: СКА сохранит костяк и сделает ставку на молодежь – звено Кирилл Марченко – Иван Морозов – Василий Подколзин, а также защитник Данила Галенюк уже успели зарекомендовать себя не только в матчах МЧМ, но и в играх за основу в КХЛ и даже сборную на Шведских играх. Можно ждать от них дальнейшего роста. В случае удачных обменов армейцы в новом сезоне могут предстать даже более грозной силой, чем в сезоне-2019/20.

В следующей публикации пойдет речь о второй группе команд Западной конференции – крепких середняках: московском «Динамо», «Йокерите», «Спартаке» и «Локомотиве».