Михайлов выбил сотню. О фантастическом рекорде сборной СССР на ЧМ

На последний матч домашнего турнира против шведов советская команда вышла в ранге чемпиона мира, отвоевав его у сборной Чехословакии. Наши забили 94 гола. До сотни не хватало шести. Встречу первого круга хозяева выиграли у «Тре Крунур» (будущего серебряного призера) с теннисным счетом 6:1. Так что отправить шесть шайб в ворота скандинавов – задача вполне реальная, хоть и трудная.

Шведы начали лихо – Андерс Хедберг открыл счет, Арне Карлссон сравнял. Ошибки нет – защитник гостей завез шайбу в свои ворота. В середине третьего периода главный бомбардир турнира Владимир Петров забил пятый гол – 5:3. До финальной сирены оставалось 10 минут 50 секунд.

- Нужна сотая! - бросил на лавке клич Борис Кулагин, помощник старшего тренера Всеволода Боброва. – Кто сможет? Тому презент.

Смог капитан сборной Борис Михайлов. Через 3,5 минуты счет вырос – 6:3. Пусть последнее слово осталось за восходящей звездой Берье Сальмингом (впоследствии этого защитника включат в сборную XX столетия), главное – наши покорили космическую высоту.

- Борис Палыч (Кулагин – прим. авт.) слово сдержал, подарил бутылку армянского коньяка высокой выдержки, - рассказал Михайлов. – Выпили всей командой за победу.

Михайлов стал лучшим нападающим чемпионата, его партнер Владимир Петров – лучшим бомбардиром, тройка Михайлов – Петров – Харламов в полном составе оказалась в символической сборной звезд. Бобров не стал мудрить, как на ЧМ-1972 в Праге и в Суперсерии-1972, когда переместил Легенду №17 в звено к Александру Мальцеву и Владимиру Викулову.

Тройка Петрова забросила 43 (!) шайбы (Петров – 18, Михайлов – 16, Харламов – 9). Михайлов провел первый чемпионат с буквой «К» на свитере. Интересно, что в ЦСКА капитаном оставался трехкратный олимпийский чемпион Виктор Кузькин. Михайлова назначили только в 1974-м после ухода с поста старшего тренера Анатолия Тарасова (его сменил Константин Локтев).

Защитник Александр Гусев, попавший в сборную звезд, набрал 14 очков, забив и отдав по 7 шайб. Это превышает личный рекорд Александра Овечкина на чемпионатах мира – 12 (6+6) очков в Квебеке-2008.

ЧМ-1973 после бойкота канадцев, объявленного в 1970-м (за недопуск на их домашний ЧМ игроков НХЛ), превратился в европейский междусобойчик. Вице-чемпионы Олимпиады-1972 американцы, к слову, выступали тогда в группе В и заняли второе место после сборной Восточной Германии. Но даже этот сокращенный формат турнира не может принизить удивительный рекорд результативности сборной СССР, забивавшей в среднем десять шайб за матч, а пропускавшей 1,8. Не забудем и о восьми голах в игре со сборной Западной Германии спартаковца Александра Мартынюка, о чем «Советский спорт» рассказал 8 апреля.