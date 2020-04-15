«Детройт» заплатил Федорову 28 миллионов долларов за 43 матча, но отобрал мечту всей карьеры

Продолжаем наш альтернативный рейтинг в ответ на список топ-16 центров НХЛ с 1967 года, опубликованный на официальном сайте лиги на прошлой неделе.

Напомню критерии отбора, о которых НХЛ даже не упомянула:

1. Все должны быть в равных условиях, а потому в топе не могут быть персоны, звездившие в 70-80-х годах, когда НХЛ была сугубо местечковой лигой. Исключение – сборники, ярко проявившие себя в международных турнирах.

2. Если игрок не брал Кубок Стэнли, он всегда неполноценен и не заслуживает нашего внимания.

3. Доминирующая роль в команде. Другими словами, без этого игрока клуб не взял бы Кубок Стэнли.

Хит-парад, как положено, ведем снизу вверх. В двух предыдущих частях мы разобрались с боттом-8 (в скобках указаны места в классификации НХЛ):

16 (1). УЭЙН ГРЕТЦКИ (Канада);

15 (22-24). МАЙК МОДАНО (США);

14. (-) ВИКТОР ЖЛУКТОВ (СССР);

13 (-). НИЛ БРОТЕН (США);

12 (22-24). ПАТРИС БЕРЖЕРОН (Канада);

11 (11). ПЕТЕР ФОРСБЕРГ (Швеция);

10 (7). ДЖО САКИК (Канада);

9 (29). ПАВЕЛ ДАЦЮК (Россия).

Переходим к самому интересному – великолепной восьмерке. Кто ее составит, у меня с самого начала не было никаких сомнений. Но я до сих пор думаю, кого как расставить, особенно на самой вершине. Слишком много привходящих обстоятельств, которые необходимо учесть и которые препятствуют стопроцентной объективности. Иначе говоря, любая расстановка будет делом вкуса, к которой при желании всегда можно будет придраться. Я и сам со своим вариантом в принципе это смогу сделать. Ибо все очень зыбко.

Но лично для меня, рассуждая о восьми лучших центрах мирового хоккея с 1972 года, есть три абсолютно неоспоримых факта:

1. Таланты инопланетного происхождения (по алфавиту) – Лемье, Малкин, Федоров;

2. Интеллектуалы из компьютерного мира будущего – Кросби, Ларионов;

3. Несгибаемые воины светлой силы – Мессье, Петров, Эспозито.

Честно сказать, все ясно мне только с номером 8. А вот остальные… Да, придется отталкиваться от личных и командных достижений. Но, если разобраться, наши игроки изначально попадают в неравное положение.

Взять те же Кубки Канады/мира. Как они могут служить справедливым мерилом, если все до единого прошли на вражеской для нас территории, да еще с их судьями?! Вообще за всю историю Канада лишь дважды соизволила отправить своих сильнейших игроков в Россию – в Москву на Суперсерию-1972 и в Сочи на Олимпиаду-2014. Сколько раз наша первая сборная выступала за океаном, со счета собьешься!

Второе. За исключением Виктора Жлуктова и Владимира Петрова, отыгравших всю карьеру в СССР, мы судим игроков по их выступлениям и регалиям в НХЛ. Опять же на вражеской для нас территории, где приоритет всегда – и совершенно правильно! – отечественному производителю.

К примеру, эпопеи Федорова и Айзермана в «Детройте», Кросби и Малкина в «Питтсбурге». Представьте, что канадским глыбам пришлось бы доказывать свою состоятельность в течение 15-20 сезонов не у себя дома в привычной обстановке, а в другом полушарии Земли в чемпионате СССР или Континентальной лиги. Да еще приехав туда на склоне карьеры, как получилось у Фетисова и Ларионова. Сдюжили бы? Сумели бы затмить местных звезд, если бы в ЦСКА в 90-х годах у Виктора Тихонова в первом звене выходили бы Буре – Федоров – Могильный?

Вопросы, согласитесь, непраздные. И рассуждая о лучших из лучших об этом забывать не стоит.

А теперь – продолжим. Сразу оговорюсь, в отличие от боттом-8, постараюсь быть лапидарным. Всех лауреатов вы прекрасно знаете, об их достижениях и титулах напоминать излишне. Основное внимание – обоснованию выбора.

8 (6). ФИЛ ЭСПОЗИТО (Канада)

Главный герой и лучший бомбардир Суперсерии-1972. Без него – мотора и души команды, короля пятака – Канада вряд ли смогла бы спасти честь НХЛ, одержав в Москве на заказ три победы кряду.

Добился выдающихся достижений и в НХЛ. В сезоне-1968/69 первым в истории лиги выбил более ста очков – 126 (49+77). После чего с 1970 по 1975 год шесть сезонов кряду – Овечкин позавидует! – становился первым снайпером НХЛ. В 1971 году, когда ВХА только в проекте появилась, а значит, уровень НХЛ еще не разжижился, установил два сезонных мегарекорда результативности – 76 голов и 152 передачи. Только в 80-х годах, когда НХЛ разрослась до неприличия – 21 клуба! – а следовательно, при минимуме европейцев и американцев конкурентность турнира рухнула, да еще при господстве атакующего хоккея «без обороны», достижения Эспозито были перекрыты. Но сейчас, даже после предельного ужесточения правил в сторону чистого хоккея, эти цифры выглядят нереальными.

Хотя завершил в 1981 году карьеру в НХЛ на втором после Горди Хоу месте по голам за всю летопись лиги, заключительные семь сезонов, особенно после перехода в «Рейнджерс» из «Бостона», с которым взял Кубок Стэнли в 1970 и 1972 годах, Эспозито выглядел неважно. Что в матче с ЦСКА в «Медисон Сквер Гарден» в первой клубной серии в сезоне-1975/76, что на ЧМ-1977 предстал жалкой тенью самого себя образца 1972 года.

7 (14). ЕВГЕНИЙ МАЛКИН (Россия)

Я слежу за мировым хоккеем более полувека. Но когда пытаюсь навскидку вспомнить турнир, на котором доминировал один игрок, в памяти всегда сразу оживают Кубок Стэнли-2009 и чемпионат мира-2012. Ну да, были у нас Фирсов и Харламов, Орр и Лемье у канадцев, Недомански и Ягр у чехов, Селянне и Курри у финнов, Литч и Халл у американцев. Но чтобы кто-то из них, как Малкин, выглядел Гулливером среди лилипутов от первого матча турнира до последнего…

Ставлю для себя вопрос иначе: а видел ли я когда-либо другого хоккеиста таких габаритов, настолько полно оснащенного во всех компонентах игры – техника, катание, руки, обводка, мобильность, бросок/щелчок, мышление, видение поля, командность? Ягр? Лемье? По фигуре похожи. Однако, по-моему, в объеме катания, пробивной мощи, работе на две стороны площадки оба Евгению все-таки уступают.

Да, три Кубка Стэнли, два титула чемпиона мира, два MVP – Кубка Стэнли-2009 и ЧМ-2012, два «Арт Росс Трофи» (2009, 2012), «Харт Трофи» (2012) слегка меркнут на фоне трех безмедальных Олимпиад. Наверное, можно упрекнуть Малкина и в недостаточной твердости характера. Ведь свою лучшую игру в «Питтсбурге» уралец выдает, когда Кросби травмирован, и Джино по факту приходится все брать на себя. Как, например, в том же его триумфальном сезоне-2011/12, в котором канадец сыграл лишь 22 матча.

Но нельзя не упомянуть и о роли тренеров в фиаско в Ванкувере и Сочи. Что Быков с Захаркиным, что Билялетдинов не просто не сумели найти место для Малкина, вписать его в игру сборной. Сама подготовка национальной команды в обоих случаях оказалась проваленной. В отличие от «Кленовых листьев», у наших тренеров не оказалось ни плана А, ни плана Б.

Остается лишь сожалеть, что после блистательной победы над действующими чемпионами в четвертьфинале в Турине (2:0) Малкин за глупый удар коньком канадца схватил дисквалификацию на полуфинал против финнов. Крикунову пришлось перетасовывать все звенья, а Суоми ушли в глухую оборону, которую взломать нам так и не удалось (0:4).

6 (4). СИДНИ КРОСБИ (Канада)

Ну что сказать – молодец! Выиграл все, что только можно в хоккее – молодежный ЧМ (2005), Олимпийские игры (2010, 2014), ЧМ (2015), Кубок мира (2016), Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). В личной коллекции по два MVP Кубка Стэнли (2016, 2017) и регулярного чемпионата (2007, 2014), а также MVP Кубка мира-2016.

На обеих золотых Олимпиадах вроде ничего выдающегося не демонстрировал, полностью подчинив личные интересы командным, но в решающий момент исправно выстреливал. В Ванкувере поразил в овертайме финала ворота США (3:2). Через четыре года в Сочи молчал весь турнир, чтоб забросить свою единственную шайбу шведам в финале (3:0).

Не отличаясь особыми физическими данными, идеально выбирает позицию. Благодаря низкому центру тяжести устойчив в единоборствах, отлично закрывает шайбу корпусом. Постоянно держит под контролем всю площадку, в любой ситуации находит лучшие продолжения. По сути игрок без единого слабого места. Да еще без малейших признаков звездности, рабочая этика – образцовая!

Правда, иногда подводит здоровье. Но после даже самых серьезных травм, включая сотрясение мозга, возвращается в строй и неизменно держит уровень.

5 (28). СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ (СССР/Россия)

Убежден, на все сто свой необъятный потенциал так и не реализовал. Помешало многое.

Развал СССР и отъезд в «Детройт» на кабальные условия, что ему потом не раз аукнулось, заставляя бастовать.

Дурацкая конкуренция с аборигеном Айзерманом. Как и в случае с Кросби – Малкиным, Федоров в 1993/94 выдал свой лучший сезон, став первым MVP из Европы, благодаря тому, что Айзерман из-за травмы надолго выбыл.

Сложные отношения с ФХР привели к тому, что после победных ЧМ-1989 и ЧМ-1990 в следующий раз прибыл на мировое первенство через 18 лет. В Квебеке внес решающий вклад в возвращение золота после 15-летнего перерыва, когда в овертайме финала с Канадой тончайшим пасом вывел Ковальчука на тот самый бросок, после которого Россия вышла на ночные улицы.

Обладая уникальным, действительно единственным в своем роде талантом, подвергся неслыханным истязаниям в «Детройте». Мало того, что каждый новый контракт приходилось выбивать с боем, тренер Скотти Боумэн разве только в ворота россиянина не ставил. Вы можете себе представить, чтобы Гретцки или Лемье, Эспозито или Айзермана, Кросби или Халла регулярно выпускали бы в защите? Или кидали из центра на край и обратно?

Абсурд! Для Федорова в «Уингз» это было прозой жизни. Тем не менее Сергей действовал одинаково продуктивно и надежно на любых позициях. Недаром он – единственный за всю историю НХЛ, кто в один год получил «Харт Трофи» и «Селки Трофи» как лучший форвард оборонительного плана.

Насколько он был полезен в «Детройте», нагляднее всего говорит «плюс/минус» за время выступления за «Крылья» с 1990 по 2003 год. То есть когда в НХЛ воцарилась самая высокая конкуренция с образования лиги, а сам клуб Города моторов из заведомого аутсайдера, мечтавшего о плей-офф, превратился в гегемона НХЛ, добыв на рубеже веков четыре Кубка Стэнли.

Так вот, у Федорова – «плюс 276» в 908 матчах. Россиянин на этом отрезке второй после защитника Скотта Стивенса – «плюс 302» в 996 матчах. Для сравнения: у капитана «Детройта» Айзермана, занявшего в рейтинге центров от экспертов НХЛ пятое место – «плюс 185». И совсем подавляющее преимущество у россиянина над аборигеном в плей-офф – «плюс 38» (с 1990 по 2003 год третья позиция в НХЛ после Стивенса и Форсберга) против «плюс 8», 19-е место в этот промежуток времени только в «Уингз»?!

И еще о роли Сергея в ключевые моменты матчей и сезонов. Он – абсолютный рекордсмен НХЛ по очкам в овертайме – 27 (15+12). С 1995-го четыре сезона кряду набирал в плей-офф, в том числе двух победных в 1997 и 1998 годах, 20+ очков. До него это удавалось лишь Майку Босси и Брайану Тротье из чемпионской династии «Айлендерс» начала 80-х.

О том, что без Федорова никогда не было бы знаменитой Русской пятерки, всем ясно и без моего напоминания. Но я хочу вас вернуть к олимпийской теме. Да, у Сергея есть все, кроме золота Игр. Но кто в этом виноват, если не все те же мелкие пакостники из «Детройта»?!

Если бы россиянину летом 1998 года сразу дали те деньги, которые он объективно заслуживал, то ему и бастовать бы не пришлось. Тогда Федоров смог бы приехать в Нагано на пике формы, а не после простоя более чем в полсезона. Кондиций нашему ведущему центру на финал против Чехии, очевидно, не хватило. В итоге все решила одна-единственная шайба. Более того, Сергей вышел на главный матч Олимпиады-1998 и эмоционально выхолощенным.

За несколько дней до финала он принял баснословный оффер-шит от «Каролины», по которому за остаток сезона мог заработать астрономические и по сегодняшним меркам 28 млн долларов. Однако права на игрока оставались у «Детройта». Американский клуб взял паузу, на которую и пришелся финал в Нагано. Уже после Игр «Уингз» повторили предложение «Каролины», и Федоров установил вечный рекорд – за 43 матча регулярки и плей-офф детройтские скупердяи вынуждены были выложить Сергею те самые 28 миллионов. Как выяснилось позже, в обмен на олимпийскую мечту. Две последующие попытки – в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере оказались безуспешными.

Окончание – завтра!