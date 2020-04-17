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17 апреля 2020 09:55ХоккейДомрачев Владислав

Где поднимут свитер Маркова? Знаменитый защитник завершил карьеру

Вчера вечером агент Андрея Маркова объявил о завершении его карьеры. В декабре чемпиону мира и трехкратному чемпиону России исполнится 42 года.

Честно говоря, решение Маркова сказать «стоп» ожидалось. Последний сезон в Ярославле вышел у него скомканным. Едва он подписал полноценный контракт, как сломал ногу и выбыл на месяц. Форму набирал долго и мучительно. Но в плей-офф, несмотря на поражение «Локомотива» уже в первом раунде, защитник-ветеран выглядел достойно. Особенно в четвертом и пятом матчах серии с «Йокеритом».

Увы, в наше смутное время Андрей сделал выбор в пользу семьи – у него четверо детей, и супруга Соня как-то заикнулась о пятом. Чтобы догнать Сергея Мозякина, который моложе Маркова на полтора года и заканчивать не собирается.

Говорят, у Андрея тяжелый характер. Я сам стал свидетелем сцены в аэропорту перед вылетом в Астану (так в 2018 именовалась столица Казахстана) на Матч звезд, когда Марков вышел из берегов из-за пустяковой заминки (у погранца завис компьютер).

Большую часть карьеры он провел в «Монреале», где российским слезам не верят. Но сделал большое дело – не уронил планку отечественной школы. Московского армейца Александра Романова встретят «Канадиенс», памятуя о Маркове. И будут с ним сравнивать.

Начинал Андрей в Воскресенске центральным нападающим, и на драфт его поставили как центрфорварда. В юниорской сборной его переквалифицировали в защитника. В московском «Динамо» он с ходу обозначил притязания на лидерство. Все помнят его чудо-гол в ворота «Магнитки» в финале-1999 Евролиги. Я смотрел тот матч с трибуны дворца спорта в Лужниках. У защитника бело-голубых был один-единственный эфемерный шанс забить, бросив от своих ворот, не доехав до «усов». Но эта шайба лишь отсрочила приговор команде Зинэтулы Билялетдинова. Защитник «сталеваров» Владимир Антипин, отец Виктора, принес победу.

Дело было в воскресенье вечером. А не следующий день обозреватель «Советского спорта» Геннадий Набатов написал заметку-миниатюру «Ловушка Тортунова». Это единственный печатный материал об этом финале, врезавшийся в память. Вратарь «Металлурга» Борис Тортунов, напомню, попытался поймать шайбу, летевшую низко надо льдом мимо ворот, и от его ловушки она запорхнула в сетку. Как выяснилось, у ловушки порвался какой-то хлястик, и она не подвела вратаря.

Через год Марков стал с «Динамо» чемпионом России и сыграл на ЧМ в Санкт-Петербурге. Через пять лет во время локаута в НХЛ он повторил этот успех. Из Квебека-2008 Андрей вернулся с золотой медалью чемпиона мира. А до этого были две бронзовые – за Вену-2005 и Москву-2007 (тот турнир он завершил в полуфинале после адовой атаки в колено финна Шона Бергенхейма).

Сразу после победы нашей сборной на Кубке Первого канала-2012, где Билялетдинов показал эскиз олимпийской команды, я спросил его «А почему не пригласили Маркова?». В ответ тренер едва пальцем у виска не покрутил: «Ему же в Сочи будет 35!»

А в Сочи-2014 Марков был нашим лучшим защитником. После фиаско на ЧМ-2013 и крушении планов пригласить в состав две пятерки из КХЛ Билл вспомнил об опытном защитнике, с которым он разделил чемпионский триумф в 2000-м.

Жаль, что наш олимпийский тренер Пхенчхана-2018 не взял Маркова. Он бы в том составе лишним не стал. Марков это доказал в плей-офф с «Ак Барсом», завоевав Кубок Гагарина.

Марков повесил коньки на гвоздь. Где поднимут его свитер к сводам арены?

Скоро объявит о завершении карьеры Павел Дацюк, наверное, его примеру последует Максим Афиногенов. Туманны перспективы найти клуб у защитника Виталия Атюшова (ему в начале июля исполнится 41 год). Уходят семидесятники. Все эти чемпионы заслужили прощальный матч, как их великие предшественники Владислав Третьяк, Валерий Васильев, Александр Мальцев в далеком 1984-м. Напомню, их провожали в рамках Приза «Известий» сборные СССР и Европы. Правда, ту игру советское ТВ не показало. Умер министр обороны Дмитрий Устинов, в стране объявили траур, и на голубые экраны ворвался «Броненосец Потемкин», вытеснив хоккей.

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