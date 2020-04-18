Его гнобили в сборной. Теперь он все всем докажет в НХЛ - Советский спорт
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18 апреля 2020 18:00ХоккейДомрачев Владислав

Его гнобили в сборной. Теперь он все всем докажет в НХЛ

Сильнейший вратарь КХЛ Илья Сорокин уезжает в «Нью-Йорк Айлендерс». Вспомним его восхождение в КХЛ. Путь не был устлан одними розами.

В Новокузнецке полагают, что Сорокин талантливее своего успевшего стать знаменитым Сергея Бобровского. Боб уезжал из «Кузни» за океан не будучи задрафтованным, обиженным на тренера Бориса Михайлова, который сделал ставку на опыт Максима Соколова.

Перед молодежным чемпионатом мира в Канаде наша сборная с Сорокиным в рамке выиграла контрольный матч у хозяев, но по ходу турнира Валерий Брагин сделал ставку на Игоря Шестеркина. В финале после двух быстро пропущенных шайб он уступил ворота Сорокину. Тот сыграл неважно – чего только стоит гол от Макса Доми. Наши уступили 4:5, а Сорокин продолжил карьеру в ЦСКА.

В мчавшейся к чемпионству команде Дмитрия Квартальнова было два крепких голкипера – Станислав Галимов и канадец с белорусским паспортом Кевин Лаланд. Как тут прорваться в основу?

Сорокин заменил Лаланда на пятой минуте матча с «Медвешчаком», ставшим для ЦСКА золотым. Армейцы 0:2 превратили в 5:2 и отпраздновали свое 33-е чемпионство.

До конца «регулярки» молодой вратарь провел два полных матча, один выиграл, другой (московскому «Динамо») проиграл в овертайме, пропустив со средней дистанции берущуюся шайбу от Алексея Цветкова.

В финале Запада Галимов и Лаланд провалились, и ЦСКА прикупил шведского чемпиона мира Виктора Фаста. Однако вскоре Галимов отправился в Казань по обмену, а первым номером стал… Сорокин, переигравший легионера.

В плей-офф Илья был незаменим, провел все 20 матчей от звонка до звонка. Но ЦСКА, будучи безоговорочным фаворитом уступил в финале «Магнитке» 3-4. Сорокин не пропускал с центра поля, как Василий Кошечкин, тем не менее, на армейца повесили ярлык «некубковый».

Следующий сезон удачным для Сорокина не назовешь. Со старта Квартальнов сделал ставку на Фаста. В результате оба стабильностью не блеснули. В плей-офф с Ярославлем тренер продолжил тасовать вратарей, что привело к поражению (не только по их вине) и отставке Квартальнова.

Героем плей-офф-2018, в котором ЦСКА добрался до финала, стал не Сорокин, а его новый шведский сменщик Ларс Юханссон. Именно он вытащил серию со СКА. Сорокин же в шестом матче запустил «бабочку» от Никиты Гусева, потом сложную шайбу от Ильи Ковальчука и на четвертой минуте уехал на лавку.

Перед финалом член наблюдательного совета клуба Сергей Федоров сказал мне в интервью: «Илья должен осознать, что не за фантики играет». Надо признать, что вратарь ЦСКА получал зарплату с пятью нулями.

В серии с Казанью Сорокин играл достойно, однако в матче номер четыре не уберег команду от шайбы в раздевалку Джастина Азеведо, которая оказалась решающей. Тренер Игорь Никитин так и не определился с основным вратарем.

Сезон-2018/19 выдался для Сорокина едва ли не идеальным. В плоскости КХЛ, разумеется. Никитин редко задействовал Юханссона, а тренер финалиста плей-офф «Авангарда» Боб Хартли не скрывал восхищения вратарем соперника, сравнив его с самим Владиславом Третьяком в Суперсерии-72. Титул MVP Кубка Гагарина нашел героя. Однако в конверте с именем лучшего вратаря чемпионата, который вскрыл президент ФХР Третьяк, лежала совсем другая бумажка. Третьяк от неожиданности даже не смог выговорить фамилию «Метсола». Конечно, финн – герой финала Востока с «Авангардом», но не всего сезона.

В досрочно завершившемся чемпионате-2019/20 Сорокин не уронил высоко поднятую планку. В декабре я собственными ушами слышал слова президента ПХК ЦСКА Игоря Есмантовича: «Мы сделали Сорокину долгосрочное предложение». Однако агент вратаря заявил, что ничего об этом не знает.

Куда сложнее развивался роман вратаря ЦСКА со сборной. Если б он оказался по другую сторону баррикад, все могло сложиться проще и радужнее. Нельзя сказать, что Сорокину не доверяли в главной команде страны. В ней он дебютировал 9 ноября 2014 года в Хельсинки на Кубке «Карьяла» и матч с чехами выиграл, в отличие от опытных Галимова и Кошечкина, неудачно выступивших на том турнире. Правда, генеральный менеджер сборной Андрей Сафронов запамятовал фамилию юного вратаря.

В начале февраля 2015-го Сорокина вызвали на два матча Евротура в Чехию, но на лед он так и не вышел. Оба раза наши уступили, ворота защищал динамовец Александр Шарыченков.

«Потому что мы очень хотели выиграть», – пояснил Сафронов.

Интересно, что сейчас молва отправляет Шарыченкова в ЦСКА. На роль бэкапа. Посмотрим, как он заменит Сорокина.

Главный тренер сборной Олег Знарок приглашал его на два чемпионата мира, откуда армеец вернулся с бронзовыми медалями, и на Олимпиаду в Пхенчхан. На Играх-2018 ставку сделали на 34-летнего Кошечкина, хотя международного опыта у ветерана было не больше, чем у молодых Сорокина и Шестеркина. Сыграл Василий в Корее неоднозначно – отменно против американцев и чехов, неудачно против словаков на старте и немцев в финале.

На ЧМ-2018 в Данию Сорокина взяли третьим номером. А первым до четвертьфинала с канадцами считался Кошечкин, которого по итогам турнира включили в тройку лучших игроков сборной. Тем удивительнее было увидеть в решающем матче против Макдэвида и Ко на посту номер один Шестеркина, кредит доверия к которому в плей-офф-2018 КХЛ исчислялся 59… секундами. Он не выручил (кто бы сомневался!), наши остались без медалей.

На ЧМ-2019 Сорокин опять второй запасной. Играл Андрей Василевский и топ-уровень подтвердил, едва ли не в одиночку вырвав у чехов бронзу. Его изредка и успешно подменял Александр Георгиев из «Рейнджерс», а свежеиспеченный MVP плей-офф тренировался. Было ли ему обидно? Наверное. Но он и виду не подавал. «И что мне теперь делать?!» хладнокровно отражал Сорокин броски-вопросы на эту тему.

Для того, чтобы на равных конкурировать в сборной с вратарями из НХЛ, необходимо переместиться в их систему координат. Что и сделал Сорокин. О его перспективах в «Айлендерс» мы поговорим, как только он подпишет с «островитянами» контракт.

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