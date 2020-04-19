Две России. Пока народ выживает, наши звезды спорта выбивают себе новые миллионы

Почти две трети россиян, более 63 процентов, оказались в условиях самоизоляции без накоплений. Опрос проводился перед началом эпидемии в России, когда было очевидно, что не минует эта коронавирусная участь и нашу страну.

«Действительно, статистика по вопросу о том, какая доля граждан имеет накопления или нет, – приблизительно такие данные и есть, это опросные данные, с ними сложно спорить», – подтвердила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Две трети из числа опрошенных заявили, что им не достает средств до следующей зарплаты или стипендии. Лишь каждый третий опрошенный признал, что имеет накопления. Но 45 процентам этих людей сбережений хватит лишь на срок от двух до шести месяцев в случае внезапной потери ежемесячного дохода. Пятая часть в случае потери работы смогут прожить на накопления не более месяца.

Это одна Россия. Для которой нынешняя эпидемия и карантин с остановкой работы – беда. Но есть и другая Россия - сытая, наглая, неугомонная.Которая не смотрит по сторонам, видит только себя и свой достаток. Очень жаль, что спортивная Россия относится к ней. В этом коронавирус помог окончательно убедиться.

Вот всего лишь несколько примеров последних дней.

Хоккеист Сергей Мозякин не готов пойти на серьезное понижение зарплаты в магнитогорском «Металлурге». В прошлом сезоне клуб платил ему, по некоторым данным, безумные для убыточной отрасли 180 миллионов рублей. Сейчас предлагает ужаться более чем вдвое, но игрок не хочет.

Мозякину 39 лет, за карьеру заработал сотни миллионов. Хватит на родственников до седьмого колена. Возраст уже не позволяет играть на прежнем уровне. В прошедшем сезоне в 57 играх забросил 15 шайб, в среднем один гол почти за четыре матча. Для сравнения в сезоне-2016/17 было 48 шайб в 60 матчах.

Игрок, как говорится, едет с ярмарки. Но ради десятка новых миллионов готов оставить клуб и уйти в другой. Хотя в «Магнитке» отыграл девять лет. Деньги – главное.

Данису Зарипову, еще одному прославленному мастеру, который обеспечил себя всем в избытке, тоже 39. И он тоже не планирует ужиматься более чем в два раза. «Ак Барс» пытается сторговаться с игроком, который по старому контракту получал 100 миллионов, а теперь не хочет играть за сорок, урвав напоследок побольше. У него тоже 4 гола за матч в чемпионате-2019/20. И лучшие годы далеко-далеко позади.

Все эти подробности торгов во время чумы мы читаем каждый день.Не только про хоккеистов, конечно. Мозякин и Зарипов здесь только для свежего примера, таких случаев сегодня много. Футболисты ничем не лучше. Одна колонка Юрия Семина в поддержку бедных игроков и их семей чего стоит.

Нет, эти люди живут не в другом измерении. Не стоит думать, что они не знают о том, как живет большая часть их сограждан. Какие проблемы выживания стоят сегодня перед ними. В наш мир информационной доступности не возможно об этом не знать, если заходишь в интернет.

Они заходят – просто им все равно. Они варятся в такой системе координат, где все привыкли жить роскошно за чужой счет. Не стоит считать деньги в чужом кармане, скажет кто-то, и будет не прав. Это и наш карман. От нас с вами тоже зависит, согласны мы так жить дальше или поставим этому заслон.

Двадцать лет назад самые дорогие игроки в нашем хоккее стоили 300 тысяч долларов. Уже тогда деньги казались неприличными на фоне зарплат в стране. Потом потекли нефтедолларовые реки, и сотни тысяч «зеленых», уходящих на счета средней руки мастеров, превратились в миллионы.

На ветер в итоге выбросили миллиарды, осевшие в руках спортсменов, которые не стоят и половины суммы. А могли быть потрачены на больницы и новейшее оборудование, которых сегодня так не хватает. На появление новых врачей-профессионалов. На поддержку малого бизнеса, который мог бы обрасти жирком и не схлопывался бы как картонный домик от коронавирусного ветра. И много еще на что.

Не надо тут сравнивать с заграницей – там спорт сам себя кормит, в отличии от России. Наши футболисты/хоккеисты об этом в курсе. Но никто не отказывается от шальных незаслуженных денег.

Кто же откажется? Возможно, большинство не способны этого сделать. Но хочется помечтать, что вдруг найдется кто-то один, настоящий герой, кто поднимется во весь рост и объявит во всеуслышание:

«Братцы, как тяжело сегодня людям. Но ведь это же и мы, в том числе,тащим бабки у наших врачей, ученых, детей, для которых почему-то столько лет не было горячих обедов! Мы не заслуживаем и третей части этих денег и понимаем, что платят нам их только потому, что наши боссы привыкли играться в свои игрушки за государственный счет. А мы становимся соучастниками этих делишек, понимая, откуда эти средства берутся. Давайте хотя бы сегодня, когда на страну обрушилась беда, встанем все вместе и скажем, что мы готовы поделиться, но с условием – что эти деньги пойдут на врачей и обездоленных».

Это было бы прелестно. Только не встанут, не отдадут. Привыкшие купаться в роскоши, будут выбивать себе и дальше новые миллионы на фоне всеобщего апокалипсиса.

Или я ошибаюсь?