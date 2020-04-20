Не все хоккей. Кто не побоится пойти на арены после окончания эпидемии коронавируса

Один из лучших генменеджеров клубов НХЛ и самых влиятельных людей в американском хоккее, а ныне аналитик канадской телекомпании Sportsnet Брайан Бурк поделился мнением о будущем лиги после завершения пандемии коронавируса.

«Людям нужен спорт, но только когда все у них будет хорошо. Я обожаю хоккей, но не пойду на стадион, пока не появится вакцина от коронавируса. Более того, я не отпущу туда своих детей, - заявил Бурк. - Уверен, что НХЛ вернется и вновь станет сильной, у нас будут полные арены, но я не думаю, что это произойдет раньше, чем через один – два года. Не верю, что матчи НХЛ будут проходить при полных трибунах до того момента, как появится вакцина. Даже если расстояние между сидениями будет увеличено до 1,5 - 2 метров, я все равно не решился бы отпускать своих детей на арену».

А кто, кстати, решится это сделать в обозримом будущем?

Сегодня идет много разговоров о том, что к лету или максимум к осени эпидемия уйдет. И как-то само собой подразумевается, что вслед за этим вернется большой спорт. Однако это не является синоним того, что болельщики смогут на спортивные зрелища попасть.

Мы уже согласны на то, что первые матчи пройдут без зрителей. Но вот вам мнение человека, которого нельзя назвать даже боязливым, не то что трусом. Бурку хоть и не суждено было сделать игровую карьеру в НХЛ, но он был хоккеистом. А в хоккей, как известно, играют настоящие мужчины. И он на посткоронавирусный хоккей не пойдет ни через месяц, ни через год.

Эта дистанция в полтора – два метра, которую предлагают установить для зрителей на трибунах, вызывает саркастическую улыбку. Хоккей, футбол, баскетбол и другие популярные виды спорта, собирающие многотысячные аудитории, прежде всего являются местом для развлечения публики. Разве можно себе представить, что найдется много людей в здравом уме, кто свой выходной или свободное время потратит на то, чтобы пойти в местечко, где всё будет кричать: здесь находится небезопасно, соблюдай дистанцию! Как, интересно, видят это те, кто предполагает увеличить интервал между зрителями?

К тому же дистанция на арене между рядами – полбеды. На стадион еще надо добраться, а после игры – с него выбраться и доехать домой. Одно дело, когда вы приезжаете туда на личном транспорте, тогда это немного снижает ваш контакт с толпой, хотя не сводит его к минимуму (если только у вас есть ложа на арене). У тех, кто на арену поедет на метро, дела будут обстоять совсем плохо. Особенно в российских реалиях.

Мы все хорошо помним нашу практику пропуска на стадионы с тщательным досмотром, а также выведением зрителей после футбола и проведением их сквозь строй полиции и лошадей до ближайшей станции. Это в обычное время порой было настоящим адом, когда люди идут, спотыкаясь друг о друга, думая, как не попасть в давку. А в условиях, когда надо соблюдать дистанцию, это не представляется в принципе приемлемым – особенно в том случае, если матч собирает десятки тысяч человек. Это сколько же времени придется со стадиона выходить при дистанцировании?

Тысячи желающих пойти на арены, конечно, все равно найдутся. Прежде всего это футбольные фанаты. «Отмороженные» граждане привыкли к не совсем комфортному нахождению на аренах, они сами на то напросились многолетней практикой. Поэтому любые меры ужесточения для них полнейшая ерунда.

Они наплюют на риск заразиться коронавирусом, можно в этом не сомневаться, а также на то, что будут подвергать опасности других. Но ждать на аренах семейную и солидную публику в обозримом будущем вряд ли стоит, не говоря уже про походы на спортивные мероприятия с детьми.

Скорее любители спортивных зрелищ отправятся в уютный бар, в компанию тех людей, которых хорошо знают, чтобы с ними посмотреть матч, чем подвергать себя ненужному риску. Или, что еще лучше, уедут на выходные дни на дачу или в деревню, чтобы там насладиться игрой своей команды по ТВ или интернету – под шашлычок и коньячок. Или же просто будут смотреть спорт из дома.

В последние годы доля тех, кто ходит на спортивные зрелища, но не является фанатом в хорошем смысле этого слова, постоянно росла. Поход на арену, особенно на матчи сборной, стал модным развлечением. Туда все чаще забредали молодые люди со своими девушками - потусоваться. Вот эту публику после окончания пандемии надолго сдунет со спортивных арен коронавирусным ветром. И не только эту.

Есть еще одна проблема, с которой могут столкнуться клубы в плане посещаемости после возвращения спорта. За время простоя и игры без зрителей, а это, как мы видим, не уложится в период два-три месяца, граждане способны найти для себя новые формы досуга. Заставить их вернуться на стадионы может только действительно классное зрелище. Где его взять в нашем спорте, если тенденция такова, что в обозримом будущем наш футбол/хоккей ждет падение уровня и отток хороших мастеров (звезды и так почти все уехали). А ряд клубов так просто прекратят существование.

В общем, пессимистическая картина ближайшего будущего НХЛ, о которой с рассказал Брайан Бурк, в нашем случае рисуется еще мрачнее. Не все у нашего спорта со зрителями будет хоккей, это точно.