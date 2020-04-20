Скандинавский ноунейм, который похоронил чемпионат СССР. Рейтинг вратарей НХЛ. Топ-16. Часть I

Напомню критерии отбора, упомянуть о которых НХЛ считает ниже своего достоинства:

1. Все должны быть в равных условиях, а потому неправильно начинать отсчет с 1967 года, когда НХЛ расширили с шести до 12 клубов. Впервые мы получили возможность предметно сравнить себя с грандами хоккейного мира на ЧМ-1954. Тогда в НХЛ на постоянной основе могли играть лишь 6 вратарей, а значит, на ЧМ приезжали отнюдь не лузеры типа Джозефа, Прайса или Луонго, ненароком угодившие в нынешнюю классификацию НХЛ. Эту дату и принимаем за временной порог.

2. Если игрок не брал Кубок Стэнли, он всегда неполноценен и не заслуживает нашего внимания.

3. Доминирующая роль в команде. Другими словами, без этого игрока клуб не взял бы Кубок.

Напомню, как мы все в моем субботнем обзоре согласились, в обнародованном на официальном сайте НХЛ топ-16 голкиперов лиги сразу девятеро - Лундквист, Луонго, Прайс, Джозеф, Бродер, Эспозито, Фюр, Флери, Томас этим критериям не отвечают. Разумеется, для обладателя всевозможных вратарских рекордов Мартина Бродера, как это было с Гретцки у центров, будет сделано исключение. И, конечно, в отличие от так называемого Великого, Бродер займет высокое место.

И еще одно замечание. Убежден, говоря о самых – самых, ни в коем случае нельзя ограничиваться одной НХЛ. Тем более в Зале хоккейной славы в Торонто хватает лауреатов, никогда не выступавших за клубы Северной Америки вроде Харламова и Якушева. Потому и национальный состав у нас будет куда более пестрый, чем в версии НХЛ, которая что у центров, что у вратарей отдала безусловный приоритет Канаде – по 13 представителей. Что априори искажает мировую историю.

НХЛ, помимо 13 канадцев, за 53 года рамок своего исследования наскребла еще по одному американцу (Лафонтен), шведу (Форсберг) и русскому (Малкин). Мы, в оценке центров отталкиваясь от Суперсерии-1972, также отдали первенство Канаде – 7 игроков. Но американцев стало двое (Модано и Бротен), швед Форсберг сохранил 11-ю позицию, а от России/СССР абсолютно заслуженные позиции в топ-16 заняли шесть планетарных глыб – Петров, Ларионов, Малкин, Федоров, Дацюк, Жлуктов.

По моим предварительным прикидкам – конечный результат определится лишь по ходу нашей предельно объективной и компетентной экспертизы! – похожая картина обещает сложиться и у вратарей.

Начинаем. Как любой хит-парад, повествование поведем от боттома к топу. В скобках - место в рейтинге НХЛ

16 (-). ЕРАН ХЕГЮСТА (Швеция)

Любому, кто осознанно смотрел хоккей в 70-е годы, не надо объяснять, что это за человек. Найдется ли в истории другой такой персонаж, который в одиночку похоронил Красную машину? Да еще дважды! Да за один турнир!! В течение 6 дней!!! Пропустив в каждой игре по одной-единственной шайбе…

После жуткого провала на ЧМ-1976 в Катовице, где сборная СССР умудрилась продуть полякам (4:6), и после триумфа на Олимпиаде в Инсбруке довольствовалась серебром, отстав от Чехословакии аж на 6 очков, наши прибыли в Вену исключительно за золотом. Любой иной вариант в те времена означал расстрел на месте – главного тренера Бориса Кулагина наверняка. Потому он вернул в команду олимпийских чемпионов-1976, своенравных Владимира Петрова и Александра Гусева, без которых попробовал было обойтись на ЧМ-1976 и жестоко просчитался. Забегая вперед, именно Петров с 21 (7+14) очком стал лучшим бомбардиром ЧМ-1977, но это не спасло сборную СССР от второго кряду фиаско, а Кулагина – от мгновенной отставки.

Тот австрийский ЧМ-1977 вошел в историю тем, что Канада впервые привезла сборную целиком из энхаэловцев во главе с главным героем Суперсерии-1972 Филом Эспозито и его младшим братом-воротчиком. Лично мое самое яркое впечатление от первого и последнего визита Фила на ЧМ – скособоченный шлем на роскошной шевелюре, которые ИИХФ заставила надеть всех профи. Впрочем, Бобби Кларк по части головных уборов затмил всех на финише его буйной карьеры на ЧМ-1982 в Финляндии, где №12 в потешном рейтинге лучших центров НХЛ сподобился на статистическую погрешность в виде одной передачи за 9 матчей…

Поначалу Ред Машин ничто не предвещало катастрофы – 10:0 с Германией, 11:6 с Финляндией, 11:1 с Канадой (Якушев – покер, Балдерис и Михайлов – по дублю), 18:1 с Румынией, 6:1 с Чехословакией, 8:2 с США (Михайлов – хет-трик, Петров – дубль)!

На финише группового этапа 2 мая в последнем матче дня нас ждала Швеция, уступившая в предыдущем туре чехословакам – 1:3. Не знаю, отмечали ли наши игроки накануне День международной солидарности трудящихся и в каком формате, однако с самых первых минут олимпийские чемпионы были неузнаваемыми. Но уже тогда я, только что ставший чемпионом Москвы по хоккею, наметанным глазом уловил – виной всему мало кому известный вратарь «Тре Крунур» Еран Хегюста!

Скандинавы открыли счет на 6-й минуте. В конце второго периода развили успех, а в начале третьего утроили перевес! Несмотря на все усилия игроков в красном, наколотивших в пяти матчах до этого 64 шайбы, Хегюста оставался сухим до 45-й минуты, когда его наконец распечатал Цыганков. Большего викинги сделать не позволили, поразив ворота Третьяка еще дважды – 1:5! Так крупно Владислав даже НХЛ никогда не проигрывал.

Впрочем, ничего еще не было потеряно. Медали ЧМ разыгрывались по итогам второго раунда, в который выходили четыре лучшие команды первого этапа со всеми набранными очками. Однако удар от Хегюсты и Ко оказался настолько болезненным, что 4 мая наши слили и чехам – 3:4, причем в первом периоде сгорели 0:3!

Вот тогда положение стало действительно тревожным. Спасли нас… канадцы. «Кленовые» принялись совершать какие-то невообразимые чудеса. Вдруг грохнули шведов – 7:0 (Эспозито – дубль), которым в первом круге проиграли 2:4. Капитулировали скандинавы затем и перед чехословаками – 1:2, которым в итоге оставался шаг до второго золота подряд.

Мало что изменил повторный отлуп Канады – 8:1 (Якушев и Балдерис – по дублю). Почти никто не сомневался, что звездная сборная ЧССР повергнет разношерстную бригаду братьев Эспозито и досрочно завоюет титул второй год подряд.

Это был шок! Оглушительный. Но бесконечно приятный и обнадеживающий. Днем 8 мая я - помню, словно это было вчера! - смотрел игру в прямом эфире по черно-белому телевизору и не верил глазам. Североамериканцы, представшие в обоих матчах с нами законченными неумехами и лузерами, за пару дней превратились в суперменов и уничтожили Глинку, Мартинеца, Дзуриллу, Поспишила, братьев Штястны и Ко – 8:2!!! Эспозито вновь отгрузил дубль, чем по старой памяти открыл нам максимально легкий путь к золоту: всего и надо-то было - сыграть со шведами вничью.

Прекрасно помню свои ощущения в тот вечер накануне Дня победы 9 Мая. Я, как, убежден, никто на одной шестой части суши Земли, представить не мог, что мы, дважды разбомбившие Канаду, второй раз за неделю оступимся на пластилиновых шведах. Тем более что уже на 8-й минуте Владимир Шадрин почти без сопротивления открыл счет. Но уже через 86 секунд Роланд Эрикссон восстановил равновесие.

Дальше у меня этакий провал в деталях. Врезалось в память разве что: с каждой минутой усиливалось чувство безнадеги. Настолько наши выглядели беззубыми, а Хегюста – безупречным. Пожалуй, все стало ясно уже к середине матча, когда шведский форвард «Миннесоты» оформил хет-трик.

1:5 и 1:3 – вечный памятник Ерану Хегюсте. Звучат фанфары! Все встают!

На лучшего вратаря ЧМ-1977 тут же обратили внимание в НХЛ. Но швед ограничился одной игрой в «Айлендерс» и 22 - в «Квебеке». В 1980 году вернулся на родину, где тихо завершил карьеру.

Для всего нашего хоккея ЧМ-1977 стал краеугольным. Виктору Тихонову насильно вручили сборную и ЦСКА, в который директивно перевели Балдериса из Риги, Капустина и Бабинова из «Крыльев Советов». Чемпионат страны де-факто отдали в жертву национальной команде. Хоккей в СССР стал постепенно терять популярность, ибо чемпион страны был известен до старта национального первенства. К тому же главный хоккейный болельщик Страны Советов Леонид Брежнев после известных событий в конце 70-х исполнял свои обязанности чисто символически. К концу 80-х Лужники не собирали полный дворец даже на гастролях клубов НХЛ.

И все это «благодаря» двум оплеухам от Хегюсты…

Продолжение – завтра!

Выдам тайну, а вы гадайте, кто следующие? Под номером 15 пойдет чудо-американец, под 14-м – новый русский, под 13-м – пока не решил кто, но точно - канадец…