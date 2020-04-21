«В раздевалке с удовольствием сел бы между Форсбергом и Сакиком» - Советский спорт
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21 апреля 2020 22:00ХоккейДомрачев Владислав

«В раздевалке с удовольствием сел бы между Форсбергом и Сакиком»

НХЛ провела онлайн-конференцию с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным, защитниками Дмитрием Орловым из «Вашингтона» и Михаилом Сергачевым из «Тампа-Бэй».

Как проводите время в паузе?
Малкин: Дома, в Майами, у нас можно гулять по набережной и пляжу. На нашем острове всех проверили на коронавирус, тест отрицательный. В доме открыли бассейн, можем плавать.

Орлов: Я в Москве с семьей, улетел из Вашингтона 20 марта. Когда прилетел, у меня взяли мазок, результат отрицательный. Летел один, семья здесь была. Стараюсь самоизолироваться.

Малкин: Да его никакой карантин не остановит, тренируется днем и ночью…

Сергачев: Я в Тампе, в своей квартире, стараюсь поменьше выходить на улицу. Езжу к знакомому в зал четыре раза в неделю. Детей у меня нет, есть кошка, поэтому мне проще.

Как поддерживаете форму?
О. – Тренируюсь на лестничной клетке. Три раза в неделю, надо поддерживать форму, не заплыть жиром.

М. – Консультируюсь по видеосвязи со своим тренером, занимаюсь на балконе, есть беговая дорожка, бегаю по ней. Никто не знает, когда начнем заниматься. Ждем 1 мая, когда будут приниматься решения.

Сколько потребуется времени, чтобы набрать кондиции?
М. – Так как я уже старый, то мне потребуется больше, чем молодым. Две-три недели в тренировочном лагере. Но нужно играть, нужны тренировочные матчи. Без них в плей-офф играть нереально.

Назовите лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне.
С.КуЧЕров, наверное.

О.Панарин проводит отличный сезон, у него первый год в новой команде. Если бы сезон продолжился, «Рейнджерс» мог попасть в плей-офф.

М. – Согласен, это его лучший сезон в его карьере, новая команда, новый город.

А кто самый веселый?
М.Ковальчук и Гусев.

О. - Да он со мной в команде играет, отморозок челябинский…

С. – Самый веселый – Ковальчук, он заводила, веселил нас на чемпионате мира. А еще веселый – Василевский.

Кого бы вы хотели видеть рядом с собой в бригаде большинства? Кроме Овечкина, конечно…
О. – Взял бы Анисимова.

М. – Нужен праворукий, пусть будет Ковальчук. Кстати, и Гусева можно.

С кем из игроков хотелось бы провести время, потусоваться на карантине?
О. – Да ни с кем, мы ведь все время в команде вместе.

М. – С главным тренером не хотелось бы.

С.

Если бы захотели посидеть в раздевалке между двумя игрокам из разных эпох, кого бы выбрали?
М. – С Петером Форсбергом и Джо Сакиком из «Колорадо», с ними хотелось бы поболтать. Я ведь в детстве болел за «Детройт», но помню, как эти парни выиграли Кубок Стэнли в 2001-м. Я с ними не знаком, мы ни разу не виделись

Что самое лучшее для вас в этой паузе?
М. – Выспался, отдохнул с семьей, сына стараюсь поставить на ролики. Мы так сдружились за это время.

О. – Сын маленький, ему десять месяцев. С ним провожу много времени, начал немного готовить, а то раньше этим только жена занималась.

С. – Бесполезно время провожу, читаю, пару раз еду приготовил.

Что сейчас у вас лежит в холодильнике вкусненького?
М. – Холодильник забит, этой проблемой занимается жена. Там все есть – много детского, йогурты, молоко, суп стоит, овощи, вода, газировка…

О. – Когда я прилетел, холодильник был полон. Мы ни в чем не нуждаемся, я лишь езжу в магазин, докупаю по списку, который дает мне жена. Ничего страшного у нас не происходит.

С. – Черная икра, устрицы… смеется. Все что нужно, есть. Здесь в магазинах все продается. Моя девушка готовит, вчера, например, пирог испекла.

Какую интересную историю о карантине будете рассказывать детям и внукам?
О. – Когда прилетел в Москву, меня не выпустили из самолета, зашли люди в защитных костюмах, померили температуру. Потом выпустили, дали бумажку, я написал свой адрес. Такое только в фильмах видел. Но хорошо, что в России быстро отреагировали и были готовы к пандемии.

М. – Не знаю, стоит ли рассказывать об этом детям. История дикая. Надеюсь, такое не повторится.

С. – Все страны закрыты, никуда не уехать. Как в средние века. Открыты только магазины. Не думаю, что расскажу это внукам.

Чего вам не хватает помимо хоккея?
О. – Плюс в том, что рядом семья. Но по хоккею скучаю. Возвращаться тяжело. Думаю, первый месяц будет кошмарный – игроки не будут понимать, что делать, куда бежать.

С. – Да вроде бы все есть. Скучаю по России.

М. – По живому общению с друзьями скучаю, а так я спокоен. Ситуация сложная во всем мире, спасибо врачам, которые спасают жизни людям.

Видеоигры уважаете? НХЛ-2020? Если да, то что думаете о своем рейтинге в этой игре?
С. – Играем в КуЧЕровым в Fortine. В НХЛ-2020 – нет, даже рейтингом своим не интересовался.

М. – Здесь у меня нет игрового компьютера нет, нет и приставки. Если бы находился в Питтсбурге, то играл бы в Counter-Strike.

О. – Я вообще не фанат видеоигр.

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