Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры - Советский спорт
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24 апреля 2020 19:00ХоккейДомрачев Владислав

Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры

24 апреля 1982 года на чемпионате мира и Европы в финском Тампере встретились сборные СССР и Канады. За Кленовых листьев играл сам Уэйн Гретцки, он не помог своей команде победить.

История не нова. В сезоне-1981/82 Гретцки установил вечный рекорд результативности – 92 гола в регулярном чемпионате НХЛ. Однако его «Эдмонтон» еще был на пути к Кубку Стэнли. Едва «Ойлерз» вылетели из плей-офф, Гретцки пригласили на чемпионат мира. Он тут же вылетел в Финляндию на военном самолете. Спешил взять реванш у сборной СССР за разгром в финале Кубка Канады-81. Надеюсь, те 8:1 у нас в утиль еще не сдали?

Канадцы собрали весьма приличную по именам команду – Бобби Кларк, Майк Гартнер, Дэйл Хаверчук, Боб Гейни, Марк Напьер, Дино Сисарелли, Брайан Пропп, Дэррил Ситтлер, Кевин Лоу, Крэйг Хартсбург, Пол Рейнхарт, Рик Грин… Ее капитаном был «летчик» Билл Барбер. Правда, вратари Грег Миллен и Жиль Мелош звезд с неба не хватали. Многие жаждали расплаты за поражения от нашей сборной на разных турнирах, в особенности на Кубке вызова-79 и уже упомянутом Кубке Канады-81. А тут и Гретцки подтянулся.

Его приезд сразу поднял интерес к чемпионату. Болельщики немедленно проголосовали ногами, пустовавшие трибуны стали заполняться.

24 апреля в Тампере наши и канадцы сошлись лицом к лицу. К тому времени команда Гретцки успела проиграть чехам, шведам и довольствовалась ничьей с итальянцами. Кленовые листья открыли счет (Барбер с передачи Гретцки), да только и всего. Ко второму перерыву 3:1, а в третьем канадцы пустили в ход свое фирменное оружие – измерение загиба крюка клюшек соперника. Выяснилось, что многие наши играют нелегитимными клюшками. Пришлось Александру Кожевникову заимствовать орудие труда у Ирека Гимаева. Концовка получилась нервной, однако Советы не упустили победу (4:3). После матча тренер Виктор Тихонов напихал завхозу сборной Александру Сеглину за клюшечные неурядицы.

Через 16 часов соперники встретились снова. Успев перебазироваться из Тампере в Хельсинки. Канадцы поменяли вратаря, у наших опять играл Владислав Третьяк. Он устал, что дало о себе знать во второй половине матча. Гретцки сократил счет – 2:4, в третьем периоде канадцы его сравняли – 4:4. Однако последнее слово осталось за нашими. Сергей Макаров с выбитым плечом с кистей уложил шайбу в девятку после вбрасывания, а через минуту Вячеслав Фетисов в контратаке забросил шестую шайбу – 6:4.

Канадцам досталась только бронза, рассчитывали они на большее. Гретцки стал лучшим бомбардиром чемпионата, однако лучшим нападающим назвали спартаковца Виктор Шалимова.

Больше на чемпионаты мира Великий не приезжал. Спустя 16 лет он приехал на третий для себя турнир, проводимый ИИХФ, Олимпиаду в Нагано, а уехал с деревянными медалями. Посрамленный работавшим в поле Василем Уткиным, которому он отказал в интервью после поражения в полуфинале от чехов.

Первым же официальным стартом Гретцки стал молодежный чемпионат мира-1978, на котором Канада не пробилась в финал. Три победных Кубка Канады в расчет не принимаются – это забава энхаэловская, с другими правилами игры, ИИХФ не имеет к этому турниру никакого отношения. Так с какого перепугу Гретцки эксперты из 16 стран включили в сборную звезд XX столетия?! Отдав ему 38 (!) голосов, больше чем Третьяку, Харламову и Макарову.

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