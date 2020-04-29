Санкт-Петербург-2000. Хроники самого громкого провала сборной России. Часть I

Для затравки – небольшая преамбула. Годы с нулем на конце – не все радужные для отечественного хоккея. 1960-й – только бронза в олимпийском Скво-Вэлли и отставка Анатолия Тарасова, 1970-й – трудное золото на ЧМ в Стокгольме и дебют Владислава Третьяка, 1980-й – поражение от американских студентов на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде, 1990-й – удивительное преображение и яркая победа на ЧМ в Берне, 2000-й – 11-е место на ЧМ в Санкт-Петербурге, 2010-й – канадская выволочка (3:7) в олимпийском Ванкувере и поражение от чехов (1:2) в финале ЧМ в Кельне. 2020-й стоит особняком, эту страницу истории хочется поскорее пролистнуть.

В 2000-м Россия впервые получила чемпионат мира. В СССР планетарные первенства проводились четыре раза – в 1957-м (серебро), 1973-м, 1979-м и 1986-м. Последние три турнира наша сборная прошла на одном дыхании, не сбавляя темпа, без потери очков.

Первоначально ЧМ-2000 должны были принимать Санкт-Петербург и Ярославль. Но в волжском городе не успели возвести «Арену-2000», опоздали на год. Поэтому турнир состоялся в городе на Неве. Где на проспекте Большевиков возвели «Ледовый дворец» на 12500 зрителей. Он и спустя 20 лет впечатляет, хотя и не оснащен тренировочным льдом. К слове, на «ЦСКА Арене» в Парке легенд, где прошел ЧМ-2016, имеются малая и тренировочная арены – как говорится, три в одном.

Организаторам ЧМ-2000 пришел на выручку старый добрый «Юбилейный» 1967 года постройки (к 50-летию Октября), трибуны которого способны вместить 6500 болельщиков. Место намоленное – там в 1974 году провели первый неофициальный молодежный чемпионат мира. В «Юбилейном» играли две группы на ЧМ-2016, в том числе и будущие победители канадцы. Разумеется, хозяева турнира облюбовали «Ледовый». Новую арену открывали двумя выставочными матчами с канадцами. Наша сборная в экспериментальном составе победила в обоих – 2:0 и 4:3.

Команду под домашний чемпионат собрали богатую на звонкие имена – 9 вице-чемпионов Нагано-98 во главе с капитаном Павлом Буре. Из олимпийского штаба сохранились тренеры Зинэтула Билялетдинов и Владислав Третьяк, а также Алексей Касатонов, работавший менеджером по кадрам из НХЛ. Дрим тим курировал лично и.о. министра спорта Борис Иванюженков.

Главным тренером оставили Александра Якушева, несмотря на не самый удачный его дебют на ЧМ-1999. В Норвегии руководимая им сборная не пробилась в полуфинал, но при этом смогла разгромить будущих чемпионов мира чехов 6:1.

Смущало одно «но»: накануне чемпионата мира Якушеву указали на дверь в «Спартаке», который провалил переходный турнир и не сумел вернуться в суперлигу. Перед решающим собранием руководства клуба Александр Сергеевич согласился было оставить пост главного тренера с переводом на должность вице-президента с сохранением зарплаты, однако потом пошел на попятную и уволился с «битьем посуды». Понятно, с каким камнем на душе он прибыл в Питер.

А его первый помощник Билялетдинов въехал в город на Неве на белом коне – после победы его «Динамо» в чемпионате России. С тренером бело-голубых в состав вкатилась пятерка его подопечных. Билла, прошедшего стажировку в «Виннипеге», считали молодым прогрессивным специалистом. Как и Третьяка, сработавшего в Нагано со знаком качества.

К сожалению, в дрим тим не удалось пригласить голкиперов из НХЛ. Ставку сделали на 19-летнего Илью Брызгалова. Его дублером стал Егор Подомацкий из Ярославля, а третьим номером – Максим Соколов из Санкт-Петербурга. У двоих последних хромала школа, оба играли, как любит говорить эксперт Александр Пашков, на инстинктах.

Выступавший в Тольятти Брызгалов приятно удивил на молодежном чемпионате мира в Швеции, где наша сборная (под руководством Петра Воробьева) дошла до финала, но уступила в безголевом матче чехам по буллитам. В «Ладе» молодой вратарь задвинул в запас канадца-первопроходца Венсана Риндо. Однако международного опыта Брызгалову катастрофически не хватало – его стаж в сборной измерялся одним периодом матча с канадцами на Шведских играх и тремя в выставочной игре с Кленовыми листьями перед ЧМ (4:3).

Впрочем, расчет был на то, что воевать наша дрим тим будет на чужой территории, искать счастье - у ворот соперников. Тем более что линия атаки россиян устрашала одними только фамилиями. Судите сами: первое звено Павел Буре – Алексей Жамнов – Валерий Каменский зажигало в Нагано, во втором - на стартовый матч с французами вышли быстроногие Олег Петров и Максим Афиногенов с технарем Виктором Козловым, третье составили звезды суперлиги Максим Сушинский – Александр Прокопьев – Александр Харитонов, в четвертом были собраны два Андрея – Коваленко и Николишин, а также игровик-универсал Алексей Кудашов. Напомним, именно Русский танк (так называли Коваленко) забил победный гол финнам в олимпийском полуфинале, героем которого стал с пятью шайбами Буре-старший.

Ко второму матчу с американцами подъехал Алексей Яшин. Его внедрили во вторую линию.

Стоит ли говорить, что вся Россия жаждала золотых медалей, которых мы не видели долгих семь лет, с Мюнхена-1993. Серебро Нагано-98 посчитали успехом, но все-таки ощущалась горечь поражения в финале (0:1) от чехов. В Санкт-Петербурге наша дрим тим должна была расставить все по своим местам.

Начали хозяева за здравие. Французы были повержены 8:1. Максим Сушинский оформил хет-трик и сделал передачу, капитан команды Буре сделал дубль. Никому даже в самом кошмарном сне не могло присниться дальнейшее течение турнира для хозяев. Но рассказ об этом – во второй части хроник.