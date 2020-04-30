Последнее сытое межсезонье. Доведет ли коронавирус наш хоккей до «Большой Шестерки»-2

С ЧИСТОГО ЛИСТА

Знаете, что могло бы привести зарплаты в российском хоккее и спорте в целом к их реальной величине? Нет, не ограничения в виде потолка платежной ведомости. Эту пластинку мы слышим многие годы, она уже порядком заезжена. Надо просто все постараться построить заново. С чистого листа.

В свое время в Северной Америке появлялся же конкурент НХЛ в виде ВХА. Там, правда, звезд у соседа переманивали большими деньгами, но то была чисто коммерческая история. Кто более успешен оказывался в бизнесе – тот выживал. В России неплохо было бы запустить ту же гонку на выживание, организовав лигу на новых принципах. Но с условием, что государство будет обходить профессиональный спорт за километр.

Надо только так постановить. Потому что сегодня нет никаких условий для того, чтобы частные инвесторы пришли в большой спорт. Но скоро может оказаться, что и государству этот спорт тянуть будет не под силу. И что тогда?

ИГРЫ ЗА ГОССЧЕТ



Все последние годы наше государство хотело само ассоциироваться со спортивными успехами, в том числе на международной арене. Поэтому тратило огромные средства на спорт. По сути, оно покупало за миллиарды и миллиарды рублей золото чемпионатов мира и Олимпиад, и это не что иное, как пиар для политиков и приближенных к власти боссов госкорпораций. Потому и стоят они кураторами над клубами и федерациями.

Когда они согласно кивают в тон Президенту страны, соглашаясь, что необходимо урезать господдержку спорта, на самом деле очень сомнительно, что так и думают. Их все устраивает, они привыкли играть и выигрывать за госсчет. Потому и не пускают реальный частный бизнес на свою игровую площадку, создав антикоммерческие правила игры, а также убыточные и абсолютно не привлекательные для инвестиций клубы.

Посмотрите, сейчас снова идут обсуждения размера потолка зарплат в КХЛ-2020/21, который был не так давно утвержден лигой в 900 миллионов рублей. Уже нашлись силы, готовые переломить ситуацию. Вряд ли у них это получится сделать напрямую – ежели установленную отметку пересмотрят, то сделают посмешищем саму лигу. Но ввести некие исключения и послабления «в интересах сборной» – вполне способны.

А что случилось за те два месяца, с тех пор как вроде бы прекратились разговоры о пересмотре уже принятого и одобренного решения? Жизнь в стране наладилась? Нефть в цене взлетела? Или доходность российского хоккея выросла на фоне пандемии коронавируса? Ничего этого нет и близко, напротив, ситуация везде сильно ухудшается с каждой неделей карантина. Но вот захотелось им – и они снова закидывают удочки о повышении потолка, вдруг что-то там на крючок попадется.

К СТАРОЙ ЖИЗНИ ВОЗВРАТА НЕ БУДЕТ

Почему они так делают? Потому что привыкли. Не только в спорте. Это из той же оперы, почему перекладывают плитку каждый год и новые бордюры меняют на новые. От бесконтрольности и вседозволенности. Если завтра ушел бы коронавирус и подорожала нефть, они взялись бы за старые игрушки и все пересмотрели, чтобы было как прежде. Но с каждым днем все больше кажется, что к старой жизни возврата не будет.

Сегодня пир во время чумы еще возможен. Бюджеты наших клубов на новый хоккейный год формируются задолго до наступления апреля, когда заканчивается текущий сезон. Так было и на этот раз. Деньги уже были обещаны, заложены в спонсорские платежки, кое-где так с запасом. Но это наступает последнее сытое межсезонье.

Что дальше? Делать прогнозы – занятие в целом неблагодарное, но не в случае российского спорта. Тут все как раз предсказуемо бесперспективно, если и дальше жить по нынешним правилам. Просто отдельные товарищи никак не могут это принять и осознать. Уже появились предположения, что ВВП страны по итогам года может упасть на 5,5 процента, и ничего хорошего никому из нас это не сулит. Самое время государству отказаться от непрофильных активов, которыми и является большой спорт.

Вариантов отхода есть ровно два. Уже понятно, что скоро придется урезать госфинансирование клубов. Вероятно, даже очень и очень серьезно. Но может так случиться, что задуман-то отход более-менее постепенный, а жизнь возьмет, да и обернет его в стремительный и беспощадный.

Уходить полностью из профессионального спорта государство сегодня не хочет, но если все в экономике пойдет по худшему сценарию, а это очень даже возможно, никакого плавного выхода из спорта не будет. Госкорпорациям, которые и несут основную финансовую нагрузку в поддержке клубов, придется оттуда удирать, сверкая пятками.

БОЛЬШАЯ ШЕСТЕРКА-2



Тогда единственный шанс на спасение профессионального спорта, который видится сегодня – приход частного капитала, может наши клубы и не спасти. Никакой коммерческий инвестор не пойдет в историю с душком – когда на клубе повиснут многомиллионные долги и контракты игроков по сто миллионов на брата. А так и будет, если господдержка исчезнет в один миг.

Легче открыть новый клуб, а там – и построить новую лигу. Где все будет не так, как сегодня. А с нормальными зарплатами, как в европейском хоккее, а то и меньше, в соответствии с уровнем жизни в стране и платежеспособностью населения. С тратами по доходам, а не по хотениям. Да и без перелетов из Китая в Финляндию - это уж точно никакой частный бизнес себе не позволит.

КХЛ надо бы быть к этому готовой. И такие варианты уже сегодня просчитывать, чтобы в случае форс-мажора реорганизовать саму себя. Потому что при переходе на коммерческие рельсы, к чему неминуемо ведет нас время, будет очень и очень больно.

Если кто-то думает, что частный капитал потянет сходу лигу из двух с лишних десятков команд, то это зря. Как знать, может, для того чтобы стать коммерчески состоятельной, нашей хоккейной лиге нужно будет собрать свою большую шестерку, как когда-то в НХЛ, поменять «армейцев» на «гвардейцев», а «ястребов» на «орлов». А уже затем постепенно двигаться вперед и прирастать новыми регионами. Не нужно только этого бояться. Это должен будет решать спортивный бизнес и те, кто в него придет.

И уж точно не специалисты по освоению и выбиванию бюджетов, которые сегодня, в наше чумное время, продолжают борьбу за выколачивание из государства дополнительных денег на то, чтобы творить новые убытки. Их время неумолимо уходит в прошлое.

Туда ему и дорога.