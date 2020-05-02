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02 мая 2020 09:00ХоккейДомрачев Владислав

Он уволил из ЦСКА Брагина. А теперь сам стал армейцем

ЦСКА официально объявил о подписании контрактов на два сезона с вратарем Александром Шарыченковым и нападающим Андреем Локтионовым.

ЛОКТИОНОВ ЗАМЕНИТ ВЕЯ…

Прошлый сезон 29-летний центрфорвард Локтионов провел в «Магнитке», играл под 90-м номером, который выражал сумму его контракта. Результативностью, впрочем, похвастать не может – всего 13 (3+10) очков в 60 матчах «регулярки» и 2 (0+2) балла в пяти играх плей-офф. В Магнитогорске на Локтионова рассчитывали как на ведущего центрфорварда, ставили с Сергеем Мозякиным, но что-то пошло не так. По объему катания воспитанник воскресенского хоккея соответствовал НХЛ – не заокеанской, а нашей, ночной.

Впрочем, мы знаем другого Локтионова, которого приглашали в сборную и ставили в тройку к Илье Ковальчуку и Александру Радулову (на старте ЧМ-2013), а позже – к Кириллу Капризову и Михаилу Григоренко (Кубок Первого канала-2018).

В Минске-2014 Локтионов вышел в третьем звене с Виктором Тихоновым и Данисом Зариповым. В стартовом матче турнира со сборной Швейцарии он получил травму уже в первой смене и на льду до финиша чемпионата не появился. Улетел на операцию и вернулся к финалу и загипсованной ключицей

- Ему хватило одной смены, чтобы выиграть золотые медали, - пошутил тогда в чемпионской раздевалке маэстро Зарипов.

Локтионова по пониманию игры сравнивали с Игорем Ларионовым, его прежним агентом. Не секрет: новичка пригласили в ЦСКА на замену плеймейкеру Линдену Вею, к которому у тренерского штаба были определенные претензии по игровой дисциплине. Локтионову дан шанс перезагрузить карьеру и, быть может, вернуться в сборную. К слову, Вей в ЦСКА зарабатывал значительно меньше, чем Локтионов в «Металлурге».

А ШАРЫЧЕНКОВ – СОРОКИНА?

29-летнего вратаря Александра Шарыченкова освободили из «Нефтехимика» 20 марта после вылета нижнекамцев из плей-офф. Тренерский штаб ЦСКА положил на него глаз 4 ноября, когда «Нефтехимик» дома победил чемпиона 4:1. Голкипер «волков» отразил тогда 20 бросков, переиграв Ларса Юханссона. Теперь Шарыченков станет бэкапом шведа.

Александр – парень с характером. Лет десять назад он пришел в редакцию «Советского спорта» со своей девушкой, которая стала победительницей конкурса знатоков МХЛ. Разумеется, он помог ей с ответами на заковыристые вопросы. Приз впечатлял – поездка на Матч звезд МХЛ. Шарыченкова тогда мало кто знал, он пожаловался на трудности – мол, пробиться в состав московского «Динамо» архисложно.

Но ведь пробился, даже получил приглашение в сборную. На двух матчах Евротура-2014/15 в Чехии за его спиной сидел Илья Сорокин, ныне собирающийся в «Айлендерс».

Потеснить Александра Еременко было тогда нереально, но когда выпадал шанс выйти на лед, Шарыченков команду не подводил.

7 декабря 2012 года во время локаута в НХЛ он вышел на лед ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте в звездной компании – Александра Овечкина, Павла Дацюка, Никласа Бэкстрема… На трибунах шайбе негде было упасть. В правительственной ложе – высшее руководство армейского клуба во главе с председателем наблюдательного совета Игорем Сечиным. Два периода Шарыченков сохранял ворота на замке, забивали только Ови и Ко. Ко второму перерыву гости вели 5:0, и важные персоны покинули арену.

Шарыченков справился со всеми десятью бросками.

В третьем периоде армейцы устремились в погоню, которую руководство ЦСКА не увидело. Застрельщиком выступил Дацюк. Волшебник забил гол, и команду Олега Знарка застрясло. Потом отличились Михаил Грабовский, Александр Радулов и снова Дацюк. 4:5 на 58-й минуте. Однако Знарок вратаря не заменил, на банке у бело-голубых тогда сидел Алексей Волков, недавно назначенный генеральным менеджером «Авангарда».

Чудесному камбэку не дал состояться Овечкин, поразив пустые ворота. «Динамо» победило 6:4. А Дацюк в микст-зоне прошелся по тренерскому штабу своей команды – мол, она хороша против команд послабее, а с сильными соперниками сдувается. Напомню, ЦСКА тогда возглавлял Валерий Брагин.

Спустя неделю, 15 декабря, Брагина отправили в отставку. Получается, в этом есть и доля «вины» Шарыченкова. Однако вытеснить из состава ветерана Еременко молодому вратарю не удалось. Как ныне и способному Ивану Бочарову. Покинув «Динамо», Шарыченков засветился в Ханты-Мансийске, Казани и Нижнекамске. Теперь он вернулся в Москву. В чемпионскую команду.

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