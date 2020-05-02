Двадцатый пошел. Скабелка сел в «электрическое» кресло Ярославля

Наш обозреватель рассуждает на тему чехарды у «штурвала» волжской команды.

В субботу информация об этом, как ни странно, появилась не от ярославского клуба, хотя для всего хоккейного сообщества приход Скабелки в «Локо» был секретом Полишинеля. Сначала заявил о том, что все формальности давно улажены, агент тренера Шуми Бабаев. А уже спустя время сообщение опубликовали на сайте железнодорожников, где говорится, что контракт подписан на три года.

Последняя фраза – срок соглашения – в нашем хоккее имеет совсем незначительный вес. Особенно если это касается контрактов тренеров. С ними в КХЛ не шибко церемонятся, а в Ярославле – так подавно. Скабелка стал уже двадцатым (!) специалистом в волжской команде с того момента, когда «Локо» последний раз становился чемпионом страны. Напомним, железнодорожники выстрелили золотым дуплетом, став чемпионами России в 2002-м и 2003-м. А всего за это время – 17 лет – наставник у клуба сменился в 23-й раз (!), так как Петр Воробьев, финн Хейккиля и канадец Кинг спустя время после расставания возвращались снова. В среднем получается по 0,7 сезона на тренера, если учитывать, что в чемпионате КХЛ-2011/12 команда не выступала.

Те далекие победы случились еще при Владимире Вуйтеке – первом тренере-иностранце в нашем хоккее. После этого одних легионеров на тренерском мостике клуба было аж 11. С учетом все того же Вуйтека, который вернулся в команду в сезоне-2010/11.

Его нового прихода Ярославль, помнится, я ждал с нетерпением. Однако спустя семь лет в «Локо» приехал уже не тот застенчиво-деликатный чех, открывавший для себя незнакомую страну, хотя он довольно сносно говорил по-русски. Это был уже не романтик, для которого главным было творчество и командный дух раздевалки. Владимир снова приехал в Россию банально заработать на безбедную старость. И контракт с «Локомотивом» был для него не приоритетным вариантом.

После одного из матчей мы сидели с ним в ярославской раздевалке, и Вуйтек сокрушался, что интервью, которое сделал мой коллега и однофамилец, сорвал его договор со СКА. Чех уже все обговорил с армейцами, деньги в Питере за неполный сезон давали по тем временам для тренера огромные – 25 миллионов. Но пан Владимир был слишком развязанным на язык и имел неосторожность сказать пару совсем нелестных фраз про вратаря Набокова, на которого руководство СКА сделало ставку.

В итоге Вуйтеку пришлось ехать в Ярославль, где не заладились дела у Кая Суйкканена и где, как ни удивительно, но едва не свершилось новое чудесное преображение команды при пане Владимире. В коллективе оставались еще те игроки, кто помнил чешского тренера по золотым временам. И «Локо» снова полетел, но полет этот был недолгим, завершившись в регулярке. Хоккеисты зажигали на льду, но уже не горели глаза у Вуйтека.

Как знать, но возможно, что это и спасло Владимиру жизнь. Сменивший его Брэд Маккримон разбился осенью 2011 в авиакатастрофе вместе с командой. Сезон-2011/12 железнодорожники в КХЛ пропустили, а затем скорость расставания президента клуба Юрия Яковлева, который занимает свой пост с 1990 года, являясь главным клубным руководителем-долгожителем в нашем хоккее, со своими тренерами даже возросла. Приход Скабелки – это уже одиннадцатая смена тренера за семь лет.

Уже по этой статистике становится понятно, что экс-наставника «Барыса» ждут нелегкие дни. Тот же Вуйтек любил пожаловаться на прессинг со стороны президента, который распекал его после выигранного матча со счетом 6:3 за три пропущенных гола. С тех далеких уже чемпионских времен ничего в Ярославле в плане требований от тренеров не изменилось. Вот только игроков уровня тех, что добывали последнее золото, и прекрасного состава, погибшего в катастрофе-2011, на берегах Волге давно нет. Возможно, поможет Скабелке введенный в лиге со следующего сезона потолок зарплат, ведь тот же Яковлев всегда был одним из главных его сторонников.

Скабелка для Ярославля не чужой. В 1997-м он был в составе «Торпедо» - так тогда называлась команда, ставшая чемпионом России (официально – первым). А год спустя добавил к золоту еще и бронзу. Было это при тренере Петре Воробьеве, легенде ярославского хоккея. От него Скабелка многое перенял. В том числе умение из не самых звездных игроков слепить боеспособный коллектив.

Это в Ярославле всегда ценилось, но от нового тренера ждут еще и конкретных успехов. Последний, кто задержался в «Локо» почти на три сезона, был Хейккиля, дважды выводивший команду в финал. Получится ли у Скабелки повторить этот результат с ходу? Как знать. Если нет, то что-то подсказывает, что свой трехлетний контракт не отработает до конца и он.

Тренеры «Локомотива» после последнего чемпионства в 2003 году:

Владимир ЮРЗИНОВ-мл. — апрель — октябрь 2003

Владимир КРЮЧКОВ (и.о.) — октябрь — ноябрь 2003

Юлиус ШУПЛЕР (Словакия) — ноябрь 2003 — март 2004

Кари ХЕЙККИЛЯ (Финляндия) — апрель 2004 — апрель 2005

Владимир ЮРЗИНОВ-ст. — май 2005 — сентябрь 2006

Николай БОРЩЕВСКИЙ — сентябрь 2006 — январь 2007

Пол ГАРДНЕР (Канада) — январь — сентябрь 2007

Кари ХЕЙККИЛЯ (Финляндия) — сентябрь 2007 — февраль 2010

Петр ВОРОБЬЁВ — февраль — май 2010

Кай СУЙККАНЕН (Финляндия) — май — ноябрь 2010

Владимир ВУЙТЕК (Чехия) — ноябрь 2010 — апрель 2011

Брэд МАККРИММОН (Канада) — 29 мая 2011 — погиб вместе с командой в авиакатастрофе 7 сентября 2011

Том РОУ (США) — 9 апреля 2012 — 19 сентября 2013

Петр ВОРОБЬЁВ — 20 сентября 2013 — 3 февраля 2014

Дэйв КИНГ (Канада) — 3 февраля 2014 — 10 апреля 2014

Шон СИМПСОН (Канада) — 11 апреля 2014 — 30 сентября 2014

Дэйв КИНГ (Канада) — 1 октября 2014 — 30 апреля 2015

Алексей КУДАШОВ — 1 мая 2015 — 4 октября 2017

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ — 4 октября 2017 — 1 мая 2019

Крэйг МАКТАВИШ (Канада) — 16 мая 2019 — 24 сентября 2019

Александр АРДАШЕВ (и.о.) — 24 сентября — 20 октября 2019

Майк ПЕЛИНО (Канада) — 21 октября 2019 — 1 мая 2020

Андрей СКАБЕЛКА — со 2 мая 2020