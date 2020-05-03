Красно-белые обменяли своего на армейца. В «Спартак» перешел олимпийский чемпион

Коренной спартаковец покинул родной клуб, а плоть от плоти армейской олимпионик примерит красно-белую форму.

В «Спартаке» теперь появился и игрок – олимпийский чемпион. Первый в истории клуба, начиная с нулевых. После тройки Борщевский – Болдин – Прохоров, которая зажгла на Олимпиаде-1992. Напомним, главный тренер Олег Знарок, его правая рука Харийс Витолиньш завоевали олимпийское золото Пхенчхана-2018, а генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов как игрок – Альбервиля-2018. Чемпионами мира красно-белые худо-бедно могли похвастать (Дмитрий Калинин, Александр Кутузов), как и обладателями Кубка Гагарина (один из них, причем двукратный, Михаил Юньков остался в клубе). Но только не олимпиониками. Широков, напомним, не только герой Пхенчхана, но и двукратный чемпион мира (2012, 2014), и обладатель Кубка Гагарина (2017).

Спасибо за всё, Серёга 🙌🏻 Удачи тебе, мы будем скучать! #спасибозаигру pic.twitter.com/z9rbogQ0Vg — ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 3, 2020

Что касается финансовой стороны обмена, то его участники стоят приблизительно одинаково. Но если Широков нравился (как игрок, разумеется) Знарку, то Хохлачев – категорически нет, еще со времен СКА, откуда он и вернулся в «Спартак». Широкова же в плей-офф-2020 забанил наставник «Авангарда» Боб Хартли, посадив его в запас на шестой (решающий) матч серии с Уфой, чем вызвал удивление президента клуба Максима Сушинского. Потом канадский тренер стал говорить о какой-то травме форварда, но это было уже вдогонку поражению. Широков, кстати, и капитанскую нашивку «ястребов» иногда получал, чего не скажешь о Хохлачеве в «Спартаке». Лидером он никогда не считался. Хотя статистика в досрочно завершившемся сезоне у него лучше, чем у Широкова.

Говоря Широков и «Спартак», вспоминаю давнишнее дерби в Сокольниках. 28 февраля 2008 года на фан-секторе ЦСКА жгли спартаковский флаг, потом туда пробрались красно-белые лазутчики, вспыхнула драка. Главный тренер красно-синих Вячеслав Быков выпустил через свою лавку напуганного папу-болельщика с ребенком на руках. Игра тоже жгла. Хозяева, уступая на 54-й минуте 1:3, сравняли счет, но в серии буллитов их похоронил Широков. Армеец дважды переиграл вратаря Лобанова. Забив победный гол, Сергей подъехал к спартаковской трибуне и приложил указательный палец к губам – мол, прикусите язык.

Страсти бушевали и на пресс-конференции. Ее досрочно покинул главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков, рулевой «Спартака» Милош Ржига тщетно пытался удержать коллегу. Вячеслава Аркадьевича буквально трясло от гнева. А спартаковские ветераны назвали Широкова провокатором.

Однако современные болельщики вряд ли помнят о событиях 12-летней давности. Мне же, автору этих строк, остается им напомнить, что не раз в истории бывшие армейцы верой и правдой служили «Спартаку» – Виктор Зингер и Валентин Гуреев, Игорь Мишуков и Дмитрий Сапрыкин, Борис Александров и Геннадий Курдин, Игорь Мартынов и Алексей Саломатин, наконец, тренер Всеволод Бобров. Впрочем, это отдельная тема, на которой мы заострим внимание в самое ближайшее время.