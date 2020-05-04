Кто устал: Кудашов или СКА? Что делать армейцам со своим тренерским дуэтом

Говорят, что Кудашов устал. Устать в наше время, когда почти весь спорт за редким исключением остановлен, можно разве что от карантина и сидения по домам. Еще от нервного напряжения, которым буквально пропитан воздух. Люди выходят на улицу, как в войну на передовую, с постоянной тревогой - как не подцепить коронавирусную заразу. От чего мог устать молодой тренер, у которого, будем надеяться, все карьера еще впереди?

Можно, конечно, предположить, что от морального напряжения. Очевидно, что назначение в СКА многолетнего наставника нашей молодежной сборной Брагина, случившееся по ходу сезона следом за ярким выступлением команды на МЧМ, не могло не напрягать Кудашова. У Валерия Николаевича хотя и нет богатого досье руководства серьезными клубами, но на посту главного он в чемпионатах России побывал. Последний опыт, в ЦСКА, уже порядком забыт и был для тренера неудачным, хотя его увольнение тогда многими расценивалось как странное решение руководства клуба. Но факт остается фактом. Как только Брагин появился в СКА, он стал рассматриваться в качестве подпорки под Кудашова в случае, если в последнем начнут сомневаться. Кому такое понравится.

Поводы для неуверенности в отношении своего тренера у армейцев явно возникали. Особенно в первой половине сезона-2019/20. Игра команды временами была совсем невнятной. От былого доминирования, к которому привыкли за последние годы, не осталось и следа. Команда из Питера все чаще выдавала матчи, в которых победа добывалась не на игровом классе, а благодаря индивидуальному мастерству игроков. Захромало большинство - убойное оружие СКА в предыдущих сезонах.

На этом фоне у любого руководителя закрадутся мысли, что главный не тянет.

Хотя с командами Кудашова такое - падения в ямы - уже происходило. В октябре 2017-го он был уволен из «Локомотива» после пяти поражений кряду, три из них были разгромными - со счетом 1:6, в том числе и от СКА. Боссы питерского клуба не могли об этом не знать, когда приглашали тренера.

Проблема еще и в том, что все последние годы тренерский пост в СКА почти автоматически означает получение аналогичной должности в национальной сборной. А там сезон у Кудашова также складывался не просто - с провалами и невнятными матчами. Ладно бы поплыла одна команда, тогда еще можно было рассуждать о временном спаде, который случается у всех. Но тут две разные истории с одними и теми же вопросами к тренеру.

Ответы, что это было - случайности или системные ошибки, - должны были дать плей-офф КХЛ и чемпионат мира в Швейцарии. Однако жизнь распорядилась иначе.

Коронавирус прервал Кубок Гагарина после первого раунда, который СКА прошел без проблем. Но победили армейцы, по сути, свой фарм-клуб, как многие именуют «Витязь» за очень уж тесные связи с питерцами по многим направлением. Прежде всего - в поставке подмосковных игроков в Санкт-Петербург в любое удобное для СКА время. Так что судить о том, хороши ли были красно-синие в играх на вылет, по одной стартовой серии невозможно.

Что до ЧМ-2020, то тут все хорошо известно - турнир был отменен. Но вопросы по тренеру, которые никуда не исчезли, остались неразрешенными. И теперь СКА стоит перед выбором, что делать дальше.

С одной стороны, выгонять Кудашова не за что. Не скажешь же, что он что-то завалил, если главные турниры года не были сыграны. Но мне лично беспокойство руководителей СКА и сборной понятно. Команды под началом тренера вызывают постоянное чувство неуверенности. В такой ситуации провал не станет чем-то неожиданным. Полагаю, что в Петербурге уже были готовы к потенциальным неудачам по всем фронтам и ждали, что если это произойдет, то последует замена на тренерском мостике клуба. Которая уже подготовлена. Состав с россыпью талантливой молодежи подходит как раз под Брагина, он умеет выводить на орбиту новых звезд, а на них и будет сделана основная ставка армейцев.

Непонятно мне было другое. Само назначение в СКА тренера без какого-то ни было победного опыта изначально выглядело рискованным. А назначение его еще и главным тренером сборной - так просто вызывающим. Большинство наших заслуженных ветеранов предпочли отмолчаться, когда это происходило (как это они делают все последние годы), но прецедента-то в отечественном хоккее не было, чтобы над национальной командой страны позволяли кому-то устраивать подобные эксперименты.

Кудашов по всем параметрам не созрел для работы в сборной просто потому, что в своей тренерской карьере пока не выигрывал ничего. Весь опыт самостоятельной работы до прихода в СКА состоял из двух лет пребывания главным в «Атланте», который так и не пробился с Кудашовым в плей-офф, и полтора года в Ярославле. Если выход в финал конференции сегодня достаточное условие, чтобы считаться лучшим кандидатом на тренерское место в сборной, то видимо ориентиры в нашем хоккее сместились не в лучшую сторону.

Что же до тренерской ситуации СКА, то клуб дважды приводили к Кубку Гагарина специалисты, которые, во-первых, сначала добивались такого успеха в других командах (Вячеслав Быков - в «Салавате», Олег Знарок - в московском «Динамо»), и к тому моменту выигрывали звание чемпионов мира в качестве тренеров. Тем удивительнее кажется история, как Алексей Кудашов и руководители СКА нашли друг друга.

Ни в коем случае не хочу сказать что-то против нынешнего наставника красно-синих. Вполне вероятно, что со временем из него вырастет действительно классный специалист. Но данный момент он является не таковым, а подающим надежды талантливым тренером. Со всеми вытекающими. И руководству клуба надо либо принимать его таким, как он есть, дав в том числе и шанс на ошибку, либо двигаться другим путем с новыми людьми.

Вопрос в том, что для СКА сегодня главное. Если большие победы - это, полагаю, пока точно не к Кудашову. Если в Питере хотят устроить молодежный эксперимент и посмотреть, что из этого выйдет, то тут Брагин, конечно, номер один. Завершиться ли это ноу-хау успехом? Как знать. Но посмотреть, если честно, чертовски хочется.