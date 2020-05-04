«Дедушку» Хелминена задвинули в защиту, вспомнили Паладьева. А Гаденыша забыли

Начали эксперты с дрим тим сборной Белоруссии. Здесь все более или менее логично. Андрей Мезин признан лучшим вратарем ЧМ-2009, едва не остановил будущего чемпиона Россию. Форвард Владимир Цыплаков играл на двух больших Олимпиадах (в Нагано и Солт-Лейк-Сити), а на ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге его гол позволил одержать историческую победу над хозяевами во главе с Павлом Буре (1:0).

Удивиться заставил выбор для звезд сборной Казахстана. Персоны голкипера Виталия Еремеева и защитника Алексея Трощинского вопросов не вызывают. Но в пару к рекордсмену отечественных чемпионатов по количеству сезонов за карьеру (целых 24!) Трощинскому поставили… Евгения Паладьева, уроженца Усть-Каменогорска. Завершившему карьеру в середине 1970-х, когда развал СССР мог присниться разве что в самом кошмарном сне. Трехкратный чемпион мира, чемпион СССР в составе «Спартака» (этот титул в составе красно-белых добыть было даже сложнее, чем золото ЧМ), участник Суперсерии-72 был совестливым человеком. До последних дней жизни – а он умер 9 января 2010 года – Паладьев переживал из-за забитого канадцем Питом Маховличем гола в Торонто. Во втором матче Суперсерии-72, форвард-гренадер ушел от защитника и как-то легко перехитрил Владислава Третьяка, наши проиграли 1:4.

А канадцы обидели Паладьева еще раз, приписав его результативную передачу в стартовом матче той самой Суперсерии Владимиру Шадрину. Первая советская голевая комбинация ведь началась с паса Паладьева в угол площадки Александру Якушеву, который переадресовал шайбу на пятачок Евгению Зимину. Эта ошибка кочует из справочника в справочник.

Так что я бы сказал экспертам ИИХФ за Паладьева спасибо. Больше удивляет, что они знают этого защитника. А форварда Бориса Александрова, еще одного уроженца Устинки, забыли. А ведь он олимпийский чемпион Инсбрука-1976, которому удалось пробиться в ростер из всего 18 фамилий. Александров вытеснил из состава Вячеслава Анисина, фаворита старшего тренера сборной и «Крыльев Советов» Бориса Кулагина. Кулагин, к слову, специально приезжал в Монреаль на матч с ЦСКА 31 декабря 1975 года, чтобы своими глазами увидеть в серьезном деле молодых Александрова и Виктора Жлуктова. Тренер был в восторге. Именно Борис сравнял счет (3:3) в историческом матче с «Канадиенс», который считают лучшим в XX веке. Смотрины окончились приглашением молодежи в олимпийский состав.

По уровню мастерства я бы поставил Александрова во второе звено сборной СССР. Несмотря на его ершистый характер. Не секрет, за неуживчивость его в команде прозвали Гаденыш. После Кубка Канады-1987 Александров, давно вернувшийся в родную Устинку, сказал, что вполне мог сыграть на супертурнире, если б как следует подготовился. В его словах была изрядная доля правды.

При этом в дрим тим сборной Казахстана попали Талгат Жайлауов и… барабанная дробь – Ерлан Сагымбаев. Мы помним, как первого из них уронили болельщики, нанеся, простите за каламбур, урон его голове и здоровью. А второй – тот самый капитан сборной в олимпийском Нагано-98. Правда, выходил он в четвертом звене и получил литеру «С» по национальному признаку. Если и включать Жайлауова и Сагымбаева в дрим тим, то только в топ-6 казахов сборной Казахстана.

Их без сожаления меняем на Александра Корешкова, забившего в Нагано волшебный гол Доминику Гашеку и Константина Шафранова, первого бомбардира сборной на той Олимпиаде. И никаких Антроповых!

Кстати, на замену Паладьеву предлагаю защитника Владимира Антипина, отца Виктора Антипина. Болельщики московского «Динамо» меня за такой выбор проклянут, вспомнив, как Антипин-старший похоронил бело-голубых в финале Евролиги-1999. Его гол оказался победным, но затмил щелчок от ворот до ворот Андрея Маркова.

Но вернемся к дрим тим. Во втором финском составе зацепила персона центрфорварда Раймо Хелминена, которого определили в защиту. Наверное, за его заслуги. Как-никак рекордсмен мира по числу матчей за сборную (331), участник шести (!) Олимпиад.

С нетерпением ждем дрим тим сборной России. Сюрпризов не избежать…