И Овечкин назвал бы Знарка. Любимые тренеры звезд

– Тарасова больше боялись, чем любили, – как-то признался легендарный Борис Михайлов. – Но для меня именно он самый лучший тренер.

Именно благодаря Анатолию Тарасову Михайлов превратился из полуфабриката в капитана сборной, а потом ЦСКА, главного снайпера чемпионатов СССР. Хотя тренер был не всегда справедлив по отношению к бомбардиру. В 1974-м прямо во время дерби с «Крыльями Советов» (3:7) посадил Владимира Петрова и Михайлова на лавку, заподозрив в «сплаве» тренера.

– Как же мы «сплавляли», если свой микроматч выиграли 2:1?! – возмущался Михайлов.

Петров же спорил со всеми, Тарасов – не исключение. В сезоне-1969/70 центрфорвард забил 51 гол и готов был замахнуться на рекорд Вениамина Александрова (53 шайбы в чемпионате страны). Но не срослось.

– Тарасов не позволил, в конце начал со мной экспериментировать, – жаловался потом Петров.

А знаменитый защитник-чемпион Иван Трегубов завещал не приглашать Тарасова на свои похороны, да и капитан той команды Николай Сологубов в последние годы жизни жестко критиковал мэтра.

Самым любимым тренером для легенды Александра Якушева остается Всеволод Бобров.

– К нему можно было подойти, поговорить, очень душевный и уважаемый человек, – вспоминал Боброва защитник ЦСКА Владимир Лутченко.

Тем не менее имелись у Всеволода Михайловича и недоброжелатели. Сильно обижался на него вратарь Александр Пашков, которому не дали сыграть в Суперсерии-72. В последнем, восьмом, матче он даже отказался раздеваться в запас. После этого демарша Пашкова вывели из сборной, а вернул его Виктор Тихонов. В Праге-1978 35-летний вратарь завоевал золото чемпионата мира. За что благодарен Виктору Васильевичу.

Как и Алексей Касатонов, которого самый выигрывающий тренер в мире вывел на топ-уровень. Думается, назовет Тихонова своим любимым тренером и член «Тройного золотого клуба» Валерий Каменский, хотя и подписывал письмо-ультиматум перед ЧМ-1989 в Стокгольме с требованием вернуть в сборную ее опального капитана Вячеслава Фетисова.

Остался верен Тихонову и Павел Буре, несмотря на не совсем мягкий уход из ЦСКА перед Кубком Канады-1991.

Александр Кожевников назвал своим фаворитом Бориса Кулагина, который приезжал к нему домой с раскладушкой, чтобы тот не нарушил режим. Когда Кулагина сменил в «Спартаке» Борис Майоров, Кожевников ушел в «Крылья Советов». Тренер «Крылышек» Игорь Дмитриев обещал ему квартиру, но слово не сдержал. Зато в новой команде супербомбардир завоевал свою вторую золотую олимпийскую медаль. Дмитриева любили буквально все. В том числе и третий президент КХЛ Алексей Морозов.

Когда Александр Овечкин во время локаута в НХЛ вернулся в родное «Динамо», это вызвало у наставника бело-голубых Олега Знарка внутренний протест. На первой тренировке Ови в Лужниках, на которую приехала бригада «Советского спорта», Знарок обложил трехэтажным коллегу Лысенкова, а мне, автору этих строк, обещал «дать по печени». Только за то, что я собирался задать тренеру банальный вопрос: «Планируете ли доверить Александру капитанскую нашивку?» Но вскоре Знарок оценил «новичка», их творческий союз принес России золото на ЧМ-2014 в Минске, где капитан (не штабс!) Овечкин вел за собой молодую команду, несмотря на серьезную травму колена. Посему лично у меня сомнений нет: для Александра Великого любимый тренер – Знарок.

А для Ильи Ковальчука – однозначно Вячеслав Быков, который продолжал верить в форварда, когда все вокруг рекомендовали его банить. Это не только Квебек-2008. Но СКА-2015.

– Спасибо руководству СКА за то, что пригласило Вячеслава Аркадьевича, – заявил в чемпионской раздевалке в Казани Кови. И это были искренние слова. Благодларен Ковальчук и своему тренеру в золотой юниорской сборной Владимиру Плющеву.

Для Павла Дацюка лучший наставник в России – Владимир Крикунов. Он открыл Волшебника для большого хоккея, и тот ответил взаимностью.

За Валерия Брагина готовы умирать на льду. Эту фразу я слышал от многих его «молодогвардейцев». А капитан золотой сборной в Баффало-2011 сам звонил в «Советский спорт» с просьбой поздравить от его имени любимого тренера с 60-летним юбилеем.

Затруднительно назвать любимого тренера Сергея Мозякина, Даниса Зарипова, Никиты Кучерова и его тезки Гусева. К последнему тепло относился Сергей Немчинов, который заставлял Куча выходить на лед с травмой плеча. Впрочем, не удивлюсь, если Легенда №10 назовет Знарка.

Теряюсь в догадках, кого назовет самым желанным тренером Евгений Малкин. «Дипломат» Сергей Бобровский наверняка уйдет от ответа на этот вопрос. В Новокузнецке Борис Михайлов его слегка поддушивал, сделав ставку на проверенного ветерана Максима Соколова.

Зинэтула Билялетдинов – фаворит Алексея Терещенко и Ильи Никулина, а Петр Воробьев – Александра Семина.

Интересно было бы узнать у Кирилла Капризова, кого он считает своим любимым тренером. Кандидатов двое – Игорь Захаркин, который поверил в новокузнецкого юниора в Уфе, и Игорь Никитин в ЦСКА, у которого этот парень вырос в звезду мирового масштаба.