И Овечкин назвал бы Знарка. Любимые тренеры звезд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2020 11:26ХоккейДомрачев Владислав

И Овечкин назвал бы Знарка. Любимые тренеры звезд

Анонинмный опрос игроков КХЛ на тему «Тренер, у которого хотелось бы играть» выявил безоговорочного победителя – Олега Знарка, ныне возглавляющего «Спартак». Обозреватель «Советского спорта» развил тему.

– Тарасова больше боялись, чем любили, – как-то признался легендарный Борис Михайлов. – Но для меня именно он самый лучший тренер.

Именно благодаря Анатолию Тарасову Михайлов превратился из полуфабриката в капитана сборной, а потом ЦСКА, главного снайпера чемпионатов СССР. Хотя тренер был не всегда справедлив по отношению к бомбардиру. В 1974-м прямо во время дерби с «Крыльями Советов» (3:7) посадил Владимира Петрова и Михайлова на лавку, заподозрив в «сплаве» тренера.

– Как же мы «сплавляли», если свой микроматч выиграли 2:1?! – возмущался Михайлов.

Петров же спорил со всеми, Тарасов – не исключение. В сезоне-1969/70 центрфорвард забил 51 гол и готов был замахнуться на рекорд Вениамина Александрова (53 шайбы в чемпионате страны). Но не срослось.

– Тарасов не позволил, в конце начал со мной экспериментировать, – жаловался потом Петров.

А знаменитый защитник-чемпион Иван Трегубов завещал не приглашать Тарасова на свои похороны, да и капитан той команды Николай Сологубов в последние годы жизни жестко критиковал мэтра.

Самым любимым тренером для легенды Александра Якушева остается Всеволод Бобров.

– К нему можно было подойти, поговорить, очень душевный и уважаемый человек, – вспоминал Боброва защитник ЦСКА Владимир Лутченко.

Тем не менее имелись у Всеволода Михайловича и недоброжелатели. Сильно обижался на него вратарь Александр Пашков, которому не дали сыграть в Суперсерии-72. В последнем, восьмом, матче он даже отказался раздеваться в запас. После этого демарша Пашкова вывели из сборной, а вернул его Виктор Тихонов. В Праге-1978 35-летний вратарь завоевал золото чемпионата мира. За что благодарен Виктору Васильевичу.

Как и Алексей Касатонов, которого самый выигрывающий тренер в мире вывел на топ-уровень. Думается, назовет Тихонова своим любимым тренером и член «Тройного золотого клуба» Валерий Каменский, хотя и подписывал письмо-ультиматум перед ЧМ-1989 в Стокгольме с требованием вернуть в сборную ее опального капитана Вячеслава Фетисова.

Остался верен Тихонову и Павел Буре, несмотря на не совсем мягкий уход из ЦСКА перед Кубком Канады-1991.

Александр Кожевников назвал своим фаворитом Бориса Кулагина, который приезжал к нему домой с раскладушкой, чтобы тот не нарушил режим. Когда Кулагина сменил в «Спартаке» Борис Майоров, Кожевников ушел в «Крылья Советов». Тренер «Крылышек» Игорь Дмитриев обещал ему квартиру, но слово не сдержал. Зато в новой команде супербомбардир завоевал свою вторую золотую олимпийскую медаль. Дмитриева любили буквально все. В том числе и третий президент КХЛ Алексей Морозов.

Когда Александр Овечкин во время локаута в НХЛ вернулся в родное «Динамо», это вызвало у наставника бело-голубых Олега Знарка внутренний протест. На первой тренировке Ови в Лужниках, на которую приехала бригада «Советского спорта», Знарок обложил трехэтажным коллегу Лысенкова, а мне, автору этих строк, обещал «дать по печени». Только за то, что я собирался задать тренеру банальный вопрос: «Планируете ли доверить Александру капитанскую нашивку?» Но вскоре Знарок оценил «новичка», их творческий союз принес России золото на ЧМ-2014 в Минске, где капитан (не штабс!) Овечкин вел за собой молодую команду, несмотря на серьезную травму колена. Посему лично у меня сомнений нет: для Александра Великого любимый тренер – Знарок.

А для Ильи Ковальчука – однозначно Вячеслав Быков, который продолжал верить в форварда, когда все вокруг рекомендовали его банить. Это не только Квебек-2008. Но СКА-2015.

– Спасибо руководству СКА за то, что пригласило Вячеслава Аркадьевича, – заявил в чемпионской раздевалке в Казани Кови. И это были искренние слова. Благодларен Ковальчук и своему тренеру в золотой юниорской сборной Владимиру Плющеву.

Для Павла Дацюка лучший наставник в России – Владимир Крикунов. Он открыл Волшебника для большого хоккея, и тот ответил взаимностью.

За Валерия Брагина готовы умирать на льду. Эту фразу я слышал от многих его «молодогвардейцев». А капитан золотой сборной в Баффало-2011 сам звонил в «Советский спорт» с просьбой поздравить от его имени любимого тренера с 60-летним юбилеем.

Затруднительно назвать любимого тренера Сергея Мозякина, Даниса Зарипова, Никиты Кучерова и его тезки Гусева. К последнему тепло относился Сергей Немчинов, который заставлял Куча выходить на лед с травмой плеча. Впрочем, не удивлюсь, если Легенда №10 назовет Знарка.

Теряюсь в догадках, кого назовет самым желанным тренером Евгений Малкин. «Дипломат» Сергей Бобровский наверняка уйдет от ответа на этот вопрос. В Новокузнецке Борис Михайлов его слегка поддушивал, сделав ставку на проверенного ветерана Максима Соколова.

Зинэтула Билялетдинов – фаворит Алексея Терещенко и Ильи Никулина, а Петр Воробьев – Александра Семина.

Интересно было бы узнать у Кирилла Капризова, кого он считает своим любимым тренером. Кандидатов двое – Игорь Захаркин, который поверил в новокузнецкого юниора в Уфе, и Игорь Никитин в ЦСКА, у которого этот парень вырос в звезду мирового масштаба.

Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: Хватит врать о катастрофе с коронавирусом в Белоруссии Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал Александр Тихонов: Думаю, Минспорта не будет больше финансировать СБР
Валиева на шаре и Щербакова-птица. 10 лучших постановок года  «Советский спорт» предлагает вам свою версию хит-парада самых ярких программ сезона-2019/20.  04.05.2020 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
Мария Агапова: Если надо, Уайт организует и девятый бой Хабиба с Фергюсоном Казахстанский боец рассказала о подписании контракта с UFC, тяжелых травмах, конфликтах и коррупции в боях, а также о планах написать картину собственной кровью. 03.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Змеи, вампиры, ракеты – и чемпион-сюрприз. Топ-5 лучших постановок года Во второй половине хит-парада программ сезона-2019/20 преобладают чемпионы крупных международных турниров. Однако победу мы все-таки отдали не им. 06.05.2020 00:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Остановить чемпионат России сейчас – это верх несправедливости» Бывшие футболисты «Динамо» Андрей Воронин и Александр Самедов стали гостями клубного ТВ бело-голубых и среди прочих затронули тему досрочного завершения сезона в РПЛ-2019/20. 06.05.2020 22:30 Футбол Григорьевская Юлия
«В 2006-м «Локо» уже менял главного тренера за 8 туров до конца. Закончилось плохо для всех» Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников, рассуждая о возможной отставке Семина, вспомнил, как 14 лет Муслина в похожей ситуации сменил Долматов. 06.05.2020 18:00 Футбол Григорьевская Юлия
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Он унизил Канаду так, как это не удалось ни Третьяку, ни Гашеку, и покорил Эверест и Пик Коммунизма Рейтинг вратарей НХЛ. Топ-16. Часть IV. 05.05.2020 23:00 Хоккей Славин Виталий
И Овечкин назвал бы Знарка. Любимые тренеры звезд Анонинмный опрос игроков КХЛ на тему «Тренер, у которого хотелось бы играть» выявил безоговорочного победителя – Олега Знарка, ныне возглавляющего «Спартак». Обозреватель «Советского спорта» развил тему. 07.05.2020 11:26 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
12:39 Хоккей НХЛ осудила форварда «Вашингтона» Лейпсика за женоненавистническое высказывание
12:20 Футбол Федун госпитализирован с коронавирусом
12:13 Биатлон Владимир Драчев: Пообещал министру спорта не выступать и больших заявлений не делать
12:03 Фигурное катание Туктамышева готова к съемкам в откровенной фотосессии
11:51 Футбол Алдонин – об отсуженном 21 миллионе: Процесс еще идет
11:42 Хоккей Защитник «Салавата Юлаева» Пашнин перешел в «Металлург»
11:24 Футбол Новые владельцы «Ньюкасла» могут пригласить Нагельсманна на должность главного тренера
11:10 Формула-1 Итальянская Монца может принять два этапа «Формулы-1» в нынешнем году
11:04 Футбол Футболист Алдонин вернул через суд более половины из украденных 48 миллионов рублей
10:46 Хоккей Алексей Морозов: КХЛ приняла взвешенное и единственно верное решение
10:36 Хоккей КХЛ решила не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина в сезоне-2019/20
10:20 Футбол В Нидерландах могут разрешить проводить спортивные соревнования с 1 сентября
10:06 Баскетбол НБА в пятницу 8 мая проведет видеоконференцию со всеми игроками лиги
09:49 Бокс Холифилд собирается вернуться на ринг
09:41 Баскетбол Главные тренеры команд НБА не смогут присутствовать на тренировках
09:25 Футбол «Милан» готов приобрести Депая у «Лиона» за 20 млн евро
09:06 Фигурное катание Елизавета Туктамышева: Проводить чемпионат мира осенью было бы нерезонно
08:53 Футбол В Корее футболистам рекомендовали не разговаривать во время матчей
08:41 Баскетбол Владелец «Далласа» призвал не торопиться с открытием тренировочных центров
08:19 Футбол Чемпионат Англии завершат досрочно, если клубы откажутся играть на нейтральных аренах
Американцы смоделировали термоядерный удар по Москве
В Карелии за сутки выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом
В Белгородской области скончался ещё один пациент с коронавирусом
«Помощи нам ждать неоткуда»: как жители Башкирии переживают период безработицы
В нижегородской больнице появится новый корпус для COVID-больных
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика