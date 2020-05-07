Продолжаем «дрючить немцев»? Зачем «Матч ТВ» покажет 9 мая хоккейный финал Олимпиады-2018 - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2020 20:49ХоккейКузнецов Дмитрий

Продолжаем «дрючить немцев»? Зачем «Матч ТВ» покажет 9 мая хоккейный финал Олимпиады-2018

В День Победы главный спортивный телеканал страны повторит финал Игр в Пхенчхане. Пытаемся понять, на кого это рассчитано.

ПОЧЕМУ ХОККЕЙ, А НЕ ФИГУРКА ИЛИ ММА?

В субботу утром, в 6.30 «Матч ТВ» повторит финал хоккейного турнира Олимпиады-2018, в котором сборная России в овертайме выиграла у Германии. Показ в столь ранее время приурочен, очевидно, к выступлению президента Владимира Путина, который должен обратиться к народу по случаю Дня Победы аккурат после повтора хоккейной победы над немцами.

Иные версии столь ранней трансляции в субботний день мало кому приходят в голову. Но такие все-таки есть. Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что, так как за последние пять лет эта победа в хоккее – единственная на всех уровнях, то ее и показывают.

С каких пор на 9 мая завелась традиция повторять победные хоккейные финалы, большой комментатор не уточнил, так как ничего такого прежде и не было. Вероятно, отсчет следует вести как раз с заявления Губерниева, который еще добавил, что не очень понимает «движуху» вокруг повтора олимпийского финала-2018 прямо перед Путиным.

Как не понимать, Дмитрий? Почему немцы, вы вроде бы объяснили – они единственные за пятилетку. Но почему хоккей, а не фигурка, ММА или бокс с лыжами? Вся страна знает любимый вид спорта нашего президента, да и вы проболтались, говоря, что «играли бы победный финал с Канадой, повторили бы победный финал с Канадой!» Хотя полагаю, если бы на футбольном ЧМ-2018 Россия вдруг сыграла с Германией и победила, то у олимпийского финала обязательно появился бы конкурент.

Могу, конечно, ошибиться насчет авторов задумки, но почему-то уверен: это наверняка граждане, которые живут по жизни с девизом «Можем повторить!»

знароккачать

ЧТО ВЫ НАМ ВСЕМ ХОТИТЕ ПОВТОРИТЬ?

75 лет назад наши деды и бабушки, прадеды и прабабушки совершили Великий подвиг, юбилей которого мы будем отмечать, увы, в непривычной обстановке. Мой дед воевал на Курской дуге и был тяжело ранен после прямого попадания в танк. Из всего экипажа выжил он один. Кузьма Григорьевич Сметанин пролежал почти двое суток на поле боя под Прохоровкой.

Его слабый стон, из последних сил, чудом услышали те, кто шел собирать убитых и оставшихся в живых. Его смогли выходить врачи госпиталя, в котором он пролежал около трех месяцев. Домой, с трясущимися руками, деда осенью 1943-го привела молоденькая медсестра. В оставшиеся его 26 лет жизни, по рассказам бабушки, на плечи которой легла основная забота о том, чтобы поднять двух малолетних дочерей и сына, никогда и ни с кем он не говорил о тех фронтовых днях. Ни минуты.

Лишь через несколько лет после войны с деда сняли группу инвалидности, с которой он не мог работать. До конца дней его мучили страшные боли. Осколки, которыми после ранения была напичкана вся голова, приносили жуткие страдания. Крупные смогли удалить после нескольких операций, мелкие так и остались в теле, продолжая время от времени выходить наружу. Бабушка складывала их в специальную коробочку, и как-то показала мне, семилетнему пацану, после чего разревелась. А следом и я.

Дед умер, когда мне было четыре с половиной месяца, его я не помню. А в тот день, когда от бабушки впервые услышал его историю и увидел боевые ордена, получил свой первый урок, что такое война. Запомнив его очень хорошо на всю оставшуюся жизнь. Потому сегодня мне не терпится спросить тех граждан, у кого та страшная бойня и та Великая Победа каким-то извращенным образом способны перекликаться с хоккейным матчем против немцев, состоявшемся больше двух лет назад в Пхенчхане: что вы нам всем хотите повторить, что хотите этим сказать и какие чувства пробудить у нынешнего поколения граждан?

Германия давно стала другой страной. Фашизм в ней осужден на государственном уровне. Проявление националистических взглядов у современных немцев вызывает куда большее отвращение, чем у ряда наших сограждан. Экономика этой страны не идет в сравнение с российской, превосходя ее по всем ключевым параметрам, как и уровень жизни населения. Так что должен доказать этот финал нашему народу в этот торжественный день?

То, что спустя столько лет мы по-прежнему дрючим немцев? Что сильнее их? Что мы великие во всем? Что тот хоккейный финал творили продолжатели славного подвига 75-летней давности?

ДЛЯ ТЕХ, КТО МЧМ-2020 НЕ ОТЛИЧАЕТ ОТ МЧМ-2011

Большого спортивного подвига в том финале и на том турнире, если уж на то пошло, не было и близко. Со спортивной точки зрения сборная едва отскочила от одного из самых громких провалов за свою историю. Проиграй команда Олега Знарка немцам, к чему была очень и очень близка, это было бы сравнимо разве что с приснопамятным финалом Игр-1980, в котором наша Красная Машина умудрилась отдать золото американским студентам.

Сборная, однако, выиграла, но любой профессионал хоккея знает, что такими победами лучше не кичиться. Потому что немцы никогда и нигде не были в хоккее главным соперником. А тут стояли в минуте от невиданного успеха, хотя победа Германии, судя по тому, как разворачивалась та игра, сенсацией вовсе не стала бы. Несмотря на то, что соперник привез на Олимпиаду команду, составленную исключительно из игроков, выступающих в Европе. А сборная России под Игры-2018 выписывала заблаговременно из НХЛ на огромные контракты в КХЛ суперзвезд Ковальчука и Дацюка.

Можно, конечно, допустить, что повтор матча ориентирован не на хоккейную публику, а на ту категорию граждан, которая не способна отличить прямую трансляцию финала МЧМ-2020 от «кривой» решающего матча МЧМ-2011. Таких болельщиков, как мы узнали в начале января, не так и мало. Часика в 2-3 дня, под рюмочку, финал с «фашистами» у них, возможно, и пошел бы на ура. Немцы ведь для того и нужны в этот день, не так ли? Но в 6.30 утра, я вас умоляю, это для кого? Для простого болельщика?

Сильно сомневаюсь, что наш президент не понимает разницы между великими победами хоккейных предков и нынешними эпизодическими успехами. Потуги госканала прогнуться как можно ниже вызывают разве что ироническую усмешку. Если собирались порадовать народ действительно классными хоккейными победами, повторили бы финал Кубка Канады-81, в котором цифры года словно заколдованные перескочили на табло монреальского «Форума»: 8:1 – главный в истории разгром Канады. Или матчи суперсерии-72, где геройства и мастерства было в разы больше, чем у «звезд»-2018, несмотря на итоговое поражение СССР в том противостоянии почти полвека назад.

Были уже в «президентские времена» финалы Квебека-2008, Берна-2009, Стокгольма-2012 и Минска-2014. Каждый из этих матчей с профессиональной точки зрения куда круче южнокорейского действа.

КАК МЫ ДОШЛИ ДО ТАКОЙ ЖИЗНИ?

Жаль, что нынешнее поколение телепропагандистов перестает различать истинную цену больших побед и подвигов нашего народа. Увы, не только на хоккейном льду.

Однако вместо того чтобы задаться вопросом, как мы дошли до такой жизни, что стали гордиться победой со скрипом над не самым сильным соперником, которого раньше и за соперника не держали, мы продолжаем делать из этого едва ли не главное спортивное достижение десятилетия. Хотя это для немцев, а не для нас само попадание в финал-2018 стало хоккейным подвигом. Это они, а не мы прыгнули выше головы. А едва не случившаяся победа Германии в основное время матча с Россией (Гусев, напомним, сравнял тогда счет на последней минуте), чудом не превратила главную игру Олимпиады в, извиняюсь за тавтологию, «Чудо на льду»-2.

Это в российской истории у Германии в матчах на крупных турнирах против наших хоккеистов появились две первые победы: на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере — 4:2 и ЧМ-2011 в Братиславе — 2:0. В Пхенчхане немцы могли добыть самую важную. А ведь в советское время сборная СССР играла с ФРГ 32 раза и всегда побеждала. Обычно с двузначным счетом. Самые крупные победы были на чемпионате мира-1973 в Москве - 18:2 и 17:1.

Со сборной ГДР советские хоккеисты сразились 17 раз и никогда не проигрывали. Несмотря на установку ЦК КПСС не забивать слишком много товарищам по соцлагерю, иногда счет также был двузначным. Самую крупную победу сборная СССР одержала в самом первом матче команд на ЧМ-1957 в Москве - 12:0.

Можем повторить? То-то и оно.

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