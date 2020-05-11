Самая громкая кража XX века. После которой Тарасов увел команду со льда - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 мая 2020 17:09ХоккейДомрачев Владислав

Самая громкая кража XX века. После которой Тарасов увел команду со льда

11 мая 1969 года. В дерби ЦСКА – «Спартак» решалась судьба золотых медалей.

Последний матч чемпионата превратился в финал. Красно-белые опережали армейцев на одно очко, ничья делала «Спартак» чемпионом. Он выиграл, но как?

ЗА КОГО БОЛЕЛ БРЕЖНЕВ?

В фильме «Легенда №17» машина времени перенесла этот исторический матч на три года вперед – в 1972-й. И встретились в нем готовящаяся к Суперсерии-72 сборная СССР со «Спартаком», который тренировал, по мнению сценаристов, Всеволод Бобров. Это художественный вымысел. Бобров распрощался со «Спартаком» сразу после чемпионства в 1967-м и возглавил футбольный ЦСКА. Успехов на этом поприще не добившись, Гагарин русского хоккея встал у штурвала хоккейной сборной перед ЧМ-1972 в Праге. Со «Спартаком» Всеволода Михайловича ничего больше не связывало.

А в 1969-м красно-белых вел к победам Николай Карпов, великий мотиватор. Когда он работал в Горьком, великий вратарь Виктор Коноваленко весьма метко и лаконично описал его методу – «давай-давай». Но именно такой тренер и был нужен «Спартаку» во второй половине 60-х.

Чемпионат страны растянулся до середины мая. Уже позади был ЧМ в Стокгольме, где сборная СССР сохранила титул только по разнице шайб. В сборную влилась целая группа дебютантов – Михайлов, Петров, Харламов, Лутченко, Паладьев, Мальцев… Ворота защищал спартаковец Зингер, заменивший на год отлученного от сборной за нарушение спортивного режима Коноваленко. Из-за травмы не смог поехать в Стокгольм капитан сборной Борис Майоров, литеру «К» отдали Старшинову.

У ЦСКА пост номер один доверяли в основном Толстикову, а только начинавший карьеру Третьяк ему клюшки носил. Вратари были ахиллесовой пятой армейцев.

Играли во дворце спорта в Лужниках, вмещавшем 14000 зрителей. Билеты на это дерби было не достать, они и в кассы не поступали.

Судили решающий матч два рефери – опытный Карандин из Новосибирска и молодой Кириллов из Ленинграда. Никаких лайнсменов и красных повязок на рукавах полосатых судейских джерси в то время не было.

Присутствие генсека ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева на хоккее – вещь обыденная. Тем более на решающем матче. А вот за кого он тогда болел – до сих пор в тумане. С чемпионством 1967 года «Спартак» прирос болельщиками, превратился в народную команду. Брежнев восхищался тренером Бобровым. Генсеку нравились победители. Потом его любимым игроком стал Третьяк.

37 МИНУТ ПРОСТОЯ

…После первого периода «Спартак» повел 2:0. Счет на 14-й минуте открыл форвард третьего звена Фоменков с передачи Крылова, а на 18-й - капитан команды Старшинов забросил вторую шайбу (ему ассистировал Майоров).

После перерыва армейцы взвинтила темп, но успеха не добились. На 43-й минуте Викулов все-таки распечатал ворота Зингера. Второй гол, что называется, назревал. Спартаковцы начали лихорадочно отбрасываться.

- Даже Боря Майоров стал выкидывать шайбу, что ему совершенно несвойственно, - вспоминал Карпов.

Перед сменой ворот Петров сравнял счет. Тогда соперники менялись воротами в середине третьего периода, после сирены. Секундомер на табло показывал, что до сирены оставалась 1 секунда. Однако Старшинов подъехал к судейскому столику, что-то там обсудил, и гол отменили, объяснив, что по контрольному секундомеру время истекло. Потом появилась другая версия – мол, сирена потонула в шуме переполненного зала, поэтом ее никто не слышал. Но когда время берется по контрольному секундомеру, об этом заранее предупреждают.

В ответ Тарасов приказал команде уйти в раздевалку и отказывался продолжать матч. Потом великий тренер назовет случившееся жульничеством. Пауза затянулась на 37 минут. Армейцы вернулись на лед только после того, как дал добро их тренер.

- Министр обороны Гречко попросил через своего помощника продолжить матч, и я, военный человек, не мог не подчиниться, - объяснил Тарасов.

Армейцам влепили 2 минуты за задержку игры, спартаковцы перевели дух и даже увеличили счет – третью шайбу забросил Зимин с передачи Майоров. 3:1 – красно-белые стали чемпионами СССР в третий раз.

- Мы пробирались к машине, словно ледокол «Ленин», толпа разъяренных болельщиков перед нами расступалась, нас хватали за волосы, но мы шли, - вспоминала Татьяна Тарасова, дочь Анатолия Владимировича.

ЖЕСТКАЯ МЕСТЬ ПЕТРОВА

Вскоре с Тарасова сняли звание заслуженного тренера СССР. Он сильно переживал, плакал. Говорили, что это решение Брежнева, которого заставили долго ждать продолжения матча. Знающие же люди рассказали, что генсек такого распоряжения не давал. Это была инициатива главы Спорткомитета СССР Сергея Павлова, которому хотелось выслужиться перед Брежневым. Павлов ведь был из команды Никиты Хрущева, из комсомола его спустили на спорт – низовку. В «Легенде №17» роль Павлова сыграл Валентин Смирнитский.

Тарасова резко осудил бывший капитан ЦСКА и сборной Николай Сологубов, который в последние годы жизни принялся критиковать тренера, давшего ему путевку в большую хоккейную жизнь.

- Несколько лет спустя в одной поездке мы с Тарасовым жили в одной комнате, - вспоминал судья Юрий Карандин. – Он тогда поступил правильно, по-другому и нельзя было, но и я не мог этот гол засчитать, коли мне сказали, что время закончилось.

Руководитель советского хоккея Андрей Старовойтов, бывший армеец, перекрыл кислород второму рефери Кириллову и судье-хронометристу.

Аркадий Чернышев отказался работать со сборной без Тарасова. Спустя некоторое время Анатолию Владимировичу вернули звание «зтр», тандем возглавлял главную команду страны еще на двух чемпионатах мира и Олимпиаде-1972 в Саппоро.

Следующий сезон 14 сентября 1969 года открывало дерби ЦСКА – «Спартак». Счет уже на первой минуте открыл Старшинов, в первом периоде ему двумя шайбами ответил Михайлов. А потом за дело взялся Петров, забивший 5 (!) голов подряд. Черту подвел Харламов. Армейцы взяли реванш 8:2. Жестокая месть! Репортаж с дерби, подписанный… Сологубовым, вышел в «Советском спорте» с заголовком «Армия и обоз».

О рестарте РПЛ объявят 15 мая, Ла Лига и АПЛ намечены на 12 июня, от Тутберидзе снова ушел фигурист В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 11.05.2020 08:11 Футбол Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Андрей Федун: Вроде с братом все нормально, идет на поправку, теперь слово медицине Александр Медведев: 27 мая является крайним днем для принятия решения о продолжении чемпионата Пьянич отказал «МЮ» и «ПСЖ» ради трансфера в «Барселону»
Был чемпион – а стал новичок. Тренировал ли Плющенко звезд до Трусовой? Все обсуждают решение Александры Трусовой уйти от Этери Тутберидзе. Но не пора ли взглянуть на это с точки зрения нового тренера фигуристки Евгения Плющенко? 09.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
ИИХФ опозорилась по самое некуда: цинично унизила Лемье и Харламова – еще и свою историю переврала Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин делится мнением о новой публикации на официальном сайте ИИХФ, где была составлена сборная Канады всех времен. 10.05.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Владимир Драчев: СБР закрыл часть долгов перед сотрудниками Владимир Драчев: Пообещал министру спорта не выступать и больших заявлений не делать Сергей Чепиков: Дата конференции СБР зависит не только от пандемии, но и от желания регионов
Александр Шлеменко: Гэтжи более опасен для Хабиба, чем Тони Бывший российский чемпион Bellator поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 10:16 ММА Усачев Владислав
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Сергей Харитонов: Гэтжи разделал Фергюсона как второклашку, но против Хабиба шансов у него – ноль Известный российский мастер смешанных единоборств прокомментировал сенсационный исход главного поединка UFC 249. 10.05.2020 12:25 ММА Григорьевская Юлия
Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 16:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
«Старостин предлагал Палычу возглавить «Спартак». Сегодня день рождения у Юрия Семина Юрию Палычу Семину исполняется 73 года. Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о самой яркой личности нашего футбола. 11.05.2020 10:01 Футбол Волохов Юрий
Новости
17:14 Хроника WADA 15 мая изучит новую информацию по делу о манипуляциях с базой московской лаборатории
16:53 Хоккей Сезон в Американской хоккейной лиге завершен досрочно
16:27 Хроника Путин объявил об окончании периода нерабочих дней
16:26 Футбол Андрей Федун: Вроде с братом все нормально, идет на поправку, теперь слово медицине
16:07 Футбол Александр Медведев: 27 мая является крайним днем для принятия решения о продолжении чемпионата
15:50 ММА Нурмагомедов опубликовал фотографию молодого отца
15:46 Футбол Пьянич отказал «МЮ» и «ПСЖ» ради трансфера в «Барселону»
15:35 Футбол Президент Ла Лиги – о возобновлении сезона: Точной даты пока нет
15:23 Футбол «Аталанта» сообщила о смерти 19-летнего футболиста
15:17 Футбол Чех вспомнил финал Лиги чемпионов с «МЮ»: От поражения в Москве разрывалось сердце
15:00 ММА Олег Тактаров: Победная серия Фергюсона закончилась из-за его возраста
14:43 Футбол Паоло Мальдини: Рагнику стоит научиться уважению
14:25 Хоккей «Грех жаловаться». Квартальнов рассказал о своей жизни на самоизоляции
14:08 Футбол Радимов – о возобновлении РПЛ: Продавцы в магазинах рискуют больше нежели футболисты
13:50 Шахматы Фонд Тимченко поддержит первый шахматный благотворительный онлайн-турнир «Сборная – России»
13:45 Фигурное катание Евгений Плющенко: Ни представители Рухина, ни он сам в нашу академию не обращались
13:28 Футбол Суркис – Семину: Вы оставляете позади себя даже самых молодых и талантливых тренеров
13:10 Футбол Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой» спустя неделю после возвращения из России
12:56 Хоккей Ржига подпишет двухлетний контракт с «Барысом»
12:38 ММА Александр Шлеменко: Фергюсон просто рискнул и не смог реализоваться
Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода
В Хабаровском крае зафиксировано 935 больных коронавирусом
В Тюменской области на 11 мая заболели коронавирусом еще 29 человек
В Татарстане ослабили режим самоизоляции: подробности
Период нерабочих дней в России снят — Владимир Путин
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика