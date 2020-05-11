Самая громкая кража XX века. После которой Тарасов увел команду со льда

Последний матч чемпионата превратился в финал. Красно-белые опережали армейцев на одно очко, ничья делала «Спартак» чемпионом. Он выиграл, но как?

ЗА КОГО БОЛЕЛ БРЕЖНЕВ?

В фильме «Легенда №17» машина времени перенесла этот исторический матч на три года вперед – в 1972-й. И встретились в нем готовящаяся к Суперсерии-72 сборная СССР со «Спартаком», который тренировал, по мнению сценаристов, Всеволод Бобров. Это художественный вымысел. Бобров распрощался со «Спартаком» сразу после чемпионства в 1967-м и возглавил футбольный ЦСКА. Успехов на этом поприще не добившись, Гагарин русского хоккея встал у штурвала хоккейной сборной перед ЧМ-1972 в Праге. Со «Спартаком» Всеволода Михайловича ничего больше не связывало.

А в 1969-м красно-белых вел к победам Николай Карпов, великий мотиватор. Когда он работал в Горьком, великий вратарь Виктор Коноваленко весьма метко и лаконично описал его методу – «давай-давай». Но именно такой тренер и был нужен «Спартаку» во второй половине 60-х.

Чемпионат страны растянулся до середины мая. Уже позади был ЧМ в Стокгольме, где сборная СССР сохранила титул только по разнице шайб. В сборную влилась целая группа дебютантов – Михайлов, Петров, Харламов, Лутченко, Паладьев, Мальцев… Ворота защищал спартаковец Зингер, заменивший на год отлученного от сборной за нарушение спортивного режима Коноваленко. Из-за травмы не смог поехать в Стокгольм капитан сборной Борис Майоров, литеру «К» отдали Старшинову.

У ЦСКА пост номер один доверяли в основном Толстикову, а только начинавший карьеру Третьяк ему клюшки носил. Вратари были ахиллесовой пятой армейцев.

Играли во дворце спорта в Лужниках, вмещавшем 14000 зрителей. Билеты на это дерби было не достать, они и в кассы не поступали.

Судили решающий матч два рефери – опытный Карандин из Новосибирска и молодой Кириллов из Ленинграда. Никаких лайнсменов и красных повязок на рукавах полосатых судейских джерси в то время не было.

Присутствие генсека ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева на хоккее – вещь обыденная. Тем более на решающем матче. А вот за кого он тогда болел – до сих пор в тумане. С чемпионством 1967 года «Спартак» прирос болельщиками, превратился в народную команду. Брежнев восхищался тренером Бобровым. Генсеку нравились победители. Потом его любимым игроком стал Третьяк.

37 МИНУТ ПРОСТОЯ

…После первого периода «Спартак» повел 2:0. Счет на 14-й минуте открыл форвард третьего звена Фоменков с передачи Крылова, а на 18-й - капитан команды Старшинов забросил вторую шайбу (ему ассистировал Майоров).

После перерыва армейцы взвинтила темп, но успеха не добились. На 43-й минуте Викулов все-таки распечатал ворота Зингера. Второй гол, что называется, назревал. Спартаковцы начали лихорадочно отбрасываться.

- Даже Боря Майоров стал выкидывать шайбу, что ему совершенно несвойственно, - вспоминал Карпов.

Перед сменой ворот Петров сравнял счет. Тогда соперники менялись воротами в середине третьего периода, после сирены. Секундомер на табло показывал, что до сирены оставалась 1 секунда. Однако Старшинов подъехал к судейскому столику, что-то там обсудил, и гол отменили, объяснив, что по контрольному секундомеру время истекло. Потом появилась другая версия – мол, сирена потонула в шуме переполненного зала, поэтом ее никто не слышал. Но когда время берется по контрольному секундомеру, об этом заранее предупреждают.

В ответ Тарасов приказал команде уйти в раздевалку и отказывался продолжать матч. Потом великий тренер назовет случившееся жульничеством. Пауза затянулась на 37 минут. Армейцы вернулись на лед только после того, как дал добро их тренер.

- Министр обороны Гречко попросил через своего помощника продолжить матч, и я, военный человек, не мог не подчиниться, - объяснил Тарасов.

Армейцам влепили 2 минуты за задержку игры, спартаковцы перевели дух и даже увеличили счет – третью шайбу забросил Зимин с передачи Майоров. 3:1 – красно-белые стали чемпионами СССР в третий раз.

- Мы пробирались к машине, словно ледокол «Ленин», толпа разъяренных болельщиков перед нами расступалась, нас хватали за волосы, но мы шли, - вспоминала Татьяна Тарасова, дочь Анатолия Владимировича.

ЖЕСТКАЯ МЕСТЬ ПЕТРОВА

Вскоре с Тарасова сняли звание заслуженного тренера СССР. Он сильно переживал, плакал. Говорили, что это решение Брежнева, которого заставили долго ждать продолжения матча. Знающие же люди рассказали, что генсек такого распоряжения не давал. Это была инициатива главы Спорткомитета СССР Сергея Павлова, которому хотелось выслужиться перед Брежневым. Павлов ведь был из команды Никиты Хрущева, из комсомола его спустили на спорт – низовку. В «Легенде №17» роль Павлова сыграл Валентин Смирнитский.

Тарасова резко осудил бывший капитан ЦСКА и сборной Николай Сологубов, который в последние годы жизни принялся критиковать тренера, давшего ему путевку в большую хоккейную жизнь.

- Несколько лет спустя в одной поездке мы с Тарасовым жили в одной комнате, - вспоминал судья Юрий Карандин. – Он тогда поступил правильно, по-другому и нельзя было, но и я не мог этот гол засчитать, коли мне сказали, что время закончилось.

Руководитель советского хоккея Андрей Старовойтов, бывший армеец, перекрыл кислород второму рефери Кириллову и судье-хронометристу.

Аркадий Чернышев отказался работать со сборной без Тарасова. Спустя некоторое время Анатолию Владимировичу вернули звание «зтр», тандем возглавлял главную команду страны еще на двух чемпионатах мира и Олимпиаде-1972 в Саппоро.

Следующий сезон 14 сентября 1969 года открывало дерби ЦСКА – «Спартак». Счет уже на первой минуте открыл Старшинов, в первом периоде ему двумя шайбами ответил Михайлов. А потом за дело взялся Петров, забивший 5 (!) голов подряд. Черту подвел Харламов. Армейцы взяли реванш 8:2. Жестокая месть! Репортаж с дерби, подписанный… Сологубовым, вышел в «Советском спорте» с заголовком «Армия и обоз».