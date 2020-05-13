Михайлов – Петров – Харламов круче КЛМ. Это лучшая тройка ЦСКА

Московские армейцы славятся великолепными звеньями. Первопроходцы Бабич – Шувалов – Бобров, «академики» Локтев – Альметов – Вениамин Александров, их наследники Викулов – Виктор Полупанов – Фирсов, Михайлов – Петров – Харламов, Балдерис – Жлуктов – Капустин, Макаров – Ларионов – Крутов, Хомутов – Быков – Каменский…

Яркий след оставили тройки-однодневки: Викулов – Фирсов – Харламов из тарасовской «системы» зажгли на Олимпиаде-1972 в Саппоро, Викулов – Жлуктов – Борис Алесандров – в первой клубной Суперсерии-1975/76 и Кубке Канады-1976, Хомутов – Жлуктов – Дроздецкий – на ЧМ-1981 и немножко (так любит говорить Борис Михайлов) Кубке Канады-1981, Могильный – Федоров – Павел Буре – во второй половине сезона-1988/89 и МЧМ-1989 в Анкоридже. Наконец, в новой истории можно выделить тройку Лещев – Олег Белов – Станислав Романов (папа защитника теперь уже «Монреаля» Александра), двое последних неплохо сыграли на ЧМ-1995. Современным болельщикам запомнились звенья Александр Радулов – Да Коста – Игорь Григоренко и Михаил Григоренко – Вей – Капризов. Первое из них до Кубка Гагарина не дотянулось, а второе было по ходу чемпионского сезона разбито.

Тройки Альметова и Полупанов существовали не так долго, как хотелось. Тренер Анатолий Тарасов безжалостно снял с пробега центральных нападающих, в 27 лет. Тройка Жлуктова, хоть и выстрелила на ЧМ-1978 в Праге и Кубке Вызова-1979, со своей миссией не справилась – не стала наследницей звена Петрова. После фиаско на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде Виктор Тихонов на нее всерьез не рассчитывал, Балдерис и Капустин ушли из ЦСКА, иногда их собирали вместе, но это была не та «химия», на Олимпиаду-1984 в Сараево никто из них не поехал.

После ЧМ-1989 прямо из Стокгольма убежал за океан Могильный, распалась тройка-наследница звена КЛМ.

Звено Хомутов – Быков – Каменский вытащило два чемпионата мира (1989, 1990). А связка Хомутов – Быков (уже без Каменского) – Олимпиаду-1992 и ЧМ-1993.

В 80-е звено КЛМ называли сильнейшим в мире, однако здесь корректно говорить не о тройке, а о пятерке, в которой далеко не последние роли играли защитники Фетисов и Касатонов. Эта пятерка в полном составе дебютировала на Кубке Канады-1981, однако на том супертурнире и ЧМ-1982 ее затмила спартаковская тройка Шалимов – Шепелев – Капустин, а на Олимпиаде-1984 – сборное трио Дроздецкий – Тюменев – Кожевников.

Эксперт Сергей Гимаев выше всех ставил тройку Петрова. Она выстрелила на дебютном для нее ЧМ-1969 в Стокгольме. Но в олимпийском сезоне-1971/72 Анатолий Тарасов решил продлить жизнь в хоккее своему фавориту Фирсову, и создал под него тройку-«систему» с защитником-стоппером, двумя хавбеками и двумя быстрыми форвардами: Рагулин, Лутченко/Цыганков – Фирсов, Викулов – Харламов. Возглавивший сборную после Саппоро-1972 Всеволод Бобров отцепил Фирсова и сконструировал тройку-мечту Викулов – Мальцев – Харламов. Однако после поражений на ЧМ-1972 в Праге и Суперсерии-72 вернул Харламова к Петрову и Михайлову. На ЧМ-1973 в Москве они забили чуть ли не половину (43) из 100 шайб сборной.

После первой автокатастрофы Харламова они продлили жизнь в хоккее своему другу и партнеру. Эти парни всегда принимали первый удар на себя, а Петров, которого куратор хоккея в СССР Юрий Андропов разрешил возглавившему сборную Виктору Тихонову отчислить, сыграл на ЧМ-1981 в Швеции с восходящим звездами Макаровым и Крутовым. К тому времени Михайлов повесил коньки на гвоздь, а Харламова на турнир не взяли.

Сам центрфорвард, правда, заявил автору этих строк: «Это не я с Макаровым и Крутовым играл, а они со мной».

Сразу после «Чуда на льду-1980» Тихонов поставил 19-летнего Крутова в тройку к Харламову и Михайлову, в которой центрального играл Легенда №17. В этом составе звено выступило на Кубке Швеции-1980, где решалась судьба Виктора Васильевича. Поражение могла привести к тренерской отставке. Наши выиграли турнир, заменивший тогда чемпионат мира.

Возможно, в изяществе обращения с шайбой и катании Петров и его партнеры уступали КЛМ, но в плане надежности и капитальности превосходили. В Кубке Вызова-1979 Харламов сыграл только в первом матче, второй и третий пропустил из-за травмы паха. Роль лидера взял на себя Михайлов. По итогам того сезона капитан ЦСКА и сборной получил «Золотую клюшку» для лучшего игрока Европы (первый лауреат!).

О центрфорварде Петрове в красках рассказал мой коллега Виталий Славин, поставив его в соответствующем рейтинге на первое место.

ЧМ-1979 в Москве стал лебединой песней звена на все времена. Об Олимпиаде-80 и вспоминать не хочется. Кто из нападающих в Лейк-Плэсиде сыграл хорошо? Разве что юниор Крутов, да Макаров с Мальцевым немножко.

Рассказывали, что на тренировках тройка Петрова в одну калитку переигрывала звено Жлуктова.

Несправедливо, что до сих пор Михайлов и Петров не включены в Зал славы в Торонто. Наверное, по «протекции» выборщика Ларионова.