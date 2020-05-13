Что ждет хоккеиста Морозова? Он насмерть сбил велосипедиста

Это случилось 12 мая в Тольятти. Кто такой Егор Морозов? Это 25-летний форвард команды из Череповца. Со светлой головой и ловкими руками, классный буллитмейстер. К слову, в пристрастии к алкоголю замечен не был, как и в лихачестве на авто. Об этом рассказали его партнеры по команде.

Агент игрока Игорь Масленников утверждает, что велосипедист двигался по середине неосвещенной дороги, без всяких отражателей, поэтому его невозможно было разглядеть. Словом, сидевший за рулем не виноват. Идет разбирательство.

Фамилия Масленников заставила меня вспомнить… Игоря Ларионова. Да, именно Профессора. Его после перелома ноги (это случилось в Свердловске) на Призе «Известий»-1988 заменил в звене с Сергеем Макаровым и Владимиром Крутовым ноунейм из ярославского «Торпедо» Масленников. Тройка и не заметила потери знатного плеймейкера.

Коли я упомянул Ларионова, расскажу его историю наезда на пешехода. Профессор вез в аэропорт Андрея Хомутова, спешившего на похороны отца, и сбил человека. По словам тренера Виктора Тихонова, Ларионов был трезв. Он вообще равнодушно относился к спиртному и слыл режимным спортсменом. Дело замяли без ущерба для хоккея.

А вот другой армеец, Виктор Жлуктов, сбивший студента на «зебре» у метро «Аэропорт», был подшофе. Для нового тренера ЦСКА и сборной Виктора Тихонова это был удар ниже пояса – рушилось второе звено с Балдерисом и Капустиным, а на горизонте маячил ЧМ в Праге, где выиграть было и без того архисложно. Спустя несколько месяцев Жлуктова удалось вернуть на лед. Хоккеист купил пострадавшему автомобиль «Москвич» (новую модель!), доктор Олег Белаковский организовал качественную медицинскую помощь. Потом этот студент долго шантажировал Жлуктова, требуя с него запчасти, которыми, как говорили, молодой человек приторговывал. ЧП стоило игроку задержку с присвоением звания «заслуженный мастер спорта» (к тому времени он уже был олимпийским чемпионом) и государственной награды. После победы на ЧМ-1978 в Праге всю команду осыпали орденами-медалями, а Жлуктову вручили благодарственную грамоту от комсомола.

Знаменитый форвард ЦСКА и сборной Вениамин Александров из тройки «академиков», сбивший женщину напротив кинотеатра «Узбекистан», одной ногой был за решеткой. Он скрылся с места происшествия, у несчастной прервалась беременность. Из отдела пропаганды ЦК КПСС в «Советский спорт» был спущен заказ на фельетон о нашкодившем хоккеисте. Надо понимать, что в то время подобной заметкой подписывался «смертный приговор» спортсмену.

Материал был подготовлен и сдан главному редактору, Александров исчез из состава. Однако время шло, а обличительный текс не публиковали. Когда его авторы поинтересовались на этот счет у главреда, тот возмущенно ответил: «Как в такой торжественный момент можно порочить честь советского офицера?!» Торжественность момента состояла в… полете первого человека в космос. После 8-месячного простоя Александров, получив условный срок, вышел на лед и принялся наколачивать шайбы. Дело было в 1961-м, за два года до начала победной серии сборной СССР.

А вот футболисту «Спартака» Юрию Севидову, бывшему эксперту «Советского спорта», не повезло. Лучший бомбардир чемпионата страны 1964 года на «Форде» сбил у высотки на Котельнической набережной ученого – ведущего специалиста страны по ядерному топливу. Пострадавший умер на операционном столе под наркозом. Через день в Тарасовку приехал «воронок» и увез футболиста прямо в Бутырку. Президент Академии наук СССР Келдыш публично потребовал «покарать убийцу», с фельетоном выступила «Комсомольская правда». Суд впаял Севидову 10 (!) лет, а требовали столько же, но без права переписки. Он отсидел три года и был освобожден по амнистии, но в «Спартак» не вернулся.

После инцидента народную команду едва не разогнали, были уволены тренер Никита Симонян и начальник команды Николай Старостин. Карьеру форвард-бомбардир продолжил в скромном «Кайрате» из Алма-Аты, который возглавлял его знаменитый отец. На большее трудно было рассчитывать.

Будем верить, что хоккеиста Морозова ждет лучшая участь. Времена ныне не те, что в середине 1960-х. Да и закон гибче.