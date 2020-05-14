Депутат Госдумы ставит в пример НХЛ, но предлагает государству финансировать профессионалов КХЛ - Советский спорт
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14 мая 2020 18:00ХоккейСлавин Виталий

Депутат Госдумы ставит в пример НХЛ, но предлагает государству финансировать профессионалов КХЛ

Хоккейный обозреватель «Советского спорта» вновь призывает государство отказаться от финансирования профессионального спорта.

Как же мне надоела эта тема – открытый грабеж российского государства профессиональным спортом. Я уже просто «настолько никакой неприязни не испытываю, что кушать не могу», цитируя Рубика Хачикяна из «Мимино». Но проснулся я сегодня утром, включил гаджет и получил очередной апперкот. На сей раз от депутата Госдумы, популярного в прошлом хоккеиста.

На планете бушует пандемия. Почти два месяца московский регион на карантине. Вокруг меня полно семей с детьми, где оба родителя потеряли работу и существуют только на подачки близких, как правило, пенсионеров. Когда восстановится их малый бизнес, никому не известно. Может быть, никогда. Что будет дальше, совершенно никому непонятно.

Это сейчас волнует всех, в том числе и народного избранника, справедливо вопрошающего: «Что будет с нашими рабочими местами и образованием? Ради чего мы все терпим? Что будет дальше?» И разумно добавляет: «В приоритете у меня – мои избиратели, которые выбрали меня в свое время».

Ну, думаю, сейчас узнаю, какие доплаты к пенсиям получили жители Подольска, какая помощь оказана ИП, другим представителям малого бизнеса и их семьям, разом лишившихся всех доходов. Может, планируется законодательная инициатива, чтобы напрямую привлечь к этому делу государственные корпорации? Попутно запретить им, к примеру, финансировать профессиональный спорт, потворствуя, называя вещи своими именами, разграблению государства в особо крупных размерах?

Нет! Все с точностью до наоборот!

Сначала зачем-то рассказывается, как «Нью-Йорк Джайнтс» и «Вашингтон Ред Скинз» совместными усилиями в кризис спасли находившуюся на грани распада Национальную лигу американского футбола. Заметьте, без какой-либо помощи госкорпораций или правительства США.

Какой же из этого делается вывод?

«Роснефть», «Газпром» и другие российские государственные гиганты/монополии должны финансировать не отдельные клубы КХЛ, а сложиться и в равной доле содержать все команды КХЛ, вбухав в нее десяток-другой миллиардов рублей! Дескать, тогда «команды будут понимать, что у них есть стабильная финансовая платформа».

Так и хочется воскликнуть:

– А как же ваши избиратели, о которых вы, уважаемый депутат, так печетесь? Может, вы для начала поспособствуете тому, чтобы эти госкорпорации создали «стабильную финансовую платформу» многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам Московской области, многие из которых и 10 тысяч в месяц не получают? Тем более что далее, говоря об отказе губернатора Приморья финансировать из краевого бюджета «Адмирал», опять же совершенно справедливо возмущаетесь:

– Мы не должны называться профессиональной лигой, получая деньги из бюджета. Бюджет должен заниматься развитием детского спорта и другими подобными делами.

Браво! Однако в следующем предложении противоречите сами себе, заявляя, мол, достаточно больших корпораций, которые могли бы выделить 10 миллионов долларов.

Как это понять? Чем средства бюджета отличаются от средств госкорпораций, если, например, акции тех же РЖД на сто процентов принадлежат правительству РФ? Какого, извините, черта РЖД выкидывает народные миллиарды на разнообразные профессиональные «Локомотивы» по всей стране, до отвала, в частности, потчуя легионеров из куда более благополучных, чем Россия, стран? Чем это бесконтрольное по сути разворовывание государственной казны отличается от изъятия из скудных региональных бюджетов сотен миллионов рублей на забаву горстки бугаев?

Назовите, уважаемый народный депутат, другую страну в мире, где налогоплательщики содержат профессиональный спорт? Тем более вы всегда и везде ставите в пример НХЛ. Но не уточняете, какие там налоги со своих миллионных долларовых контрактов, в отличие от позорных 13% НДФЛ российских спортсменов, платят хоккеисты в США и Канаде. Какие умопомрачительные суммы ежегодно перечисляют пять главных спортивных профессиональных лиг Северной Америки налоговым службам США и Канады.

Только ответьте на эти давно всем надоевшие вопросы не мне, а вашим избирателям по округу 0124 (Подольский – Московская область). И сделайте это, пожалуйста, публично.

Ну или хотя бы сделайте депутатский запрос в РЖД или премьер-министру РФ, на каком основании новому тренеру-иностранцу футбольного «Локомотива» государственная на 100 процентов компания будет платить 1,2 млн евро в год?

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