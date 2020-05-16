Где «Магнитке» взять отступные за снайпера? У своего тренера

Новый босс «Металлурга» Сергей Ласьков, сходу принятый в совет директоров КХЛ, нервно отреагировал на эту просочившуюся в прессу новость. Едва попав в хоккей, он выказал прижимистость даже в мелочах. Начал урезать зарплаты, до сих пор в подвешенном состоянии легенда отечественного хоккея Сергей Мозякин, которому первоначально предложили понижение в 4,5 раза. Покинули родной клуб защитники Виктор Антипин (перешел в СКА) и Евгений Бирюков (в «Трактор»), всего чуть-чуть не дотянув до рекорда франшизы.

И тут всплывает сумма 30 миллионов, которую надо заплатить за не самого известного финна. На эти деньги можно приличного игрока пригласить. Под стать Богдану Потехину, триумфально вернувшемуся из забвения в Магнитогорск. А ведь надо еще потратиться и на зарплату новичку, призванному забивать голы. Сумма набегает приличная.

Сейчас в тренде давить на совесть «купающихся в деньгах» игроков, не желающих умерить свои финансовые аппетиты. Многие, кстати, соглашаются ужаться. Например, московские армейцы, олимпийские чемпионы Сергей Андронов и Иван Телегин.

Однако почему-то тишина вокруг контракта старого нового главного тренера «сталеваров» Ильи Воробьева, вернувшегося в команду в начале прошлого сезона. Ему положили 80 (!) миллионов рублей. Это энхаэловская зарплата. Откуда такая щедрость у владельца клуба? Видимо, он в плену чемпионского успеха тренера. С тех пор прошло четыре года, Воробьева успели уволить и вернуть. Он катит бочку на предшественников – в том числе и босса клуба, который отдал «Металлургу» четверть века и добился значимых побед.

- Мозякин и Кошечкин сразу предупредили, что мне еще долго придется разгребать завалы, - бросил как бы невзначай Илья Петрович в одном из интервью.

Этот процесс затянулся. За полгода после возвращения игровой кризис искоренить не удалось. Команда деградировала. Особенно это резало глаз в плей-офф. Однако тренера оставили. Злые языки утверждали, чтобы не платить компенсацию за расторжение контракта.

Но могли бы подкорректировать зарплату. В соответствии с «успехами». Ласьков ведь в подобном ключе обосновал новое предложение Береглазову (он пока думает), Антипину и еще некоторым героям.

Получается, в новом «Металлурге» самый высокооплачиваемый его тренер. Хотя не он выступил организатором и вдохновителем завоевания Кубка Гагарина в 2016-м. Это были дрожжи Майка Кинэна. Именно канадец сконструировал чудо-звено Мозякин – Коварж – Зарипов, заставлявшее восхищаться всех, задействованных в процессе, даже судей на льду.

Зарплата тренера не учитывается под потолком, но есть же здравый смысл, финансовая этика. Думается, будет справедливо вычесть эти 30 «лимонов» из гонорара наставника. В декабре 2016-го авторитетный член наблюдательного совета ПХК ЦСКА предложил вычесть из зарплаты Дмитрия Квартальнова сумму отступных, заплаченную шведскому «Векше» за форварда Джеффа Плэтта, от которого тренер армейцев по окончании предыдущего сезона сам отказался.