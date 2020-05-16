Дмитрий Куликов: Влетел в калитку, позвонки сместились, вылезла грыжа, а врачи говорили – ушиб кости - Советский спорт
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16 мая 2020 22:07ХоккейГригорьевская Юлия

Дмитрий Куликов: Влетел в калитку, позвонки сместились, вылезла грыжа, а врачи говорили – ушиб кости

29-летний российский хоккеист клуба НХЛ «Виннипег Джетс» рассказал о карантине, Яромире Ягре, предсказании сестры и травме.

Серебряный призер чемпионатов мира 2010 и 2015 годов отвечал на вопросы в прямом эфире инстаграм-канала «Хоккей в курсе». Приводим некоторые фрагменты беседы с Куликовым, за плечами у которого более 600 матчей в НХЛ.

О САМОИЗОЛЯЦИИ

- Нахожусь во Флориде (Куликов выступал за клуб НХЛ «Флорида Пантерз» в 2009 – 2016 годах. – прим. ред.). Штаты потихоньку выходят из карантина. Все открывается. Не пускают только на пляж и детские площадки. А так, народ выходит на улицы. Процентов 25 ресторанов уже работают.

О ФИГУРНОМ КАТАНИИ

- В хоккейную секцию родители записали в четыре годика. Как начинал, не помню. Куча-мала, все кричат, тренеры кричат. А еще полтора года перед этим я фигурным катанием занимался. Пока в хоккее не открылась моя возрастная группа. Но мне это дело совсем не нравилось: руки держи прямо, правильно держи голову. В хоккее веселее, чем в фигурке.

О «РУСИ»

- После спортивного интерната в Ярославе переехал в Москву, в детскую команду «Русь». Там формально мы тоже жили в интернате. Но на самом деле это была обычная квартира, где нас помещалось шесть человек. Самому старшему – 17. Нам давали талоны на питание. Так и жили… Сейчас в шоке от того, через то тогда прошел.

О ВТОРОЙ ПОПЫТКЕ ПРОБИТЬСЯ В «ЛОКОМОТИВ»

- Это было в 16 - 17 лет. Ярославль сам захотел, чтобы я вернулся. Жалели, что упустили хорошего защитника – позвали во вторую команду. Однако шансов пробиться в первую я так и не дождался. Привлекали как одного из двух лимитчиков к основе, но на лед не выпускали. Потом дорабатывал в тренажерном зале. Перегрузил колено – и сломался. В Реутове посмотрели, а там жидкость вытекла из мениска. После этого решил: хватит, надо пробовать силы за океаном, в юниорской лиге.

О ПОПАДАНИИ В НХЛ

- Ничего не знал о той лиге, в которую попал (QMJHL. – прим. ред.). Слышал только, что на матчах там постоянно скауты НХЛ. Выложился в том сезоне по полной, получил призы лучшему защитнику и хоккеисту, попал на драфт. По рейтингам я все время шел где-то шестым, поэтому волнение на церемонии было приличное. Думал, меня «Аризона» выберет, но мою фамилию не назвали. Следующая команда – тоже мимо. Уже появился страх, что вообще никто не задрафтует. Но сидевшая рядом сестра, Алина, успокоила: «Сейчас «Флорида» тебя заберет». Так и вышло. Под 14-м номером. Радость была запредельная… Осознал, где оказался, только к тринадцатому матча. Когда сказали: сегодня сыграешь с «Детройтом». В голове не укладывалось: с «Детройтом»! Я на раскатке чуть голову себе не разбил. Так замечтался, что случайно наступил на шайбу и влетел в борт… Борта, кстати, опытные энхаэловцы очень грамотно используют. В той игре как раз Павел Дацюк забил после расчетливого рикошета.

О СЕЗОНЕ С ЯРОМИРОМ ЯГРОМ

- Он играл за «Флориду» два сезона, но я зацепил полтора. Яромир – легенда. Когда он пришел, у всех поднялся боевой дух. Следили, что и как он делает. А у Ягра такие смешные, нелепые упражнения были в тренажерке. Ни за что не повторишь. И с молодежью он любил возиться. Объяснять, что да как. Это был бесценный опыт и хоккея, и человеческого общения.

О НЕУДАЧНОМ ОБМЕНЕ В «БАФФАЛО»

- Сезон-2016/17 пытаюсь забыть. В первой же игре за «Баффало» получил травму. И ведь был разговор перед этим с тренером: готов – не готов? Я же только приехал с Кубка мира. Три дня не тренировался, и тут ставят на выставочный матч с «Торонто». Мы влетели 1:8, а против меня в концовке применили силовой прием. В НХЛ есть такие дебилы, которые во время предсезонки так вот бьются за состав.

О ТРАВМЕ С «ТОРОНТО»

- Там как получилось… Калитка была открыта, вот я в эту калитку после толчка на борт и влетел. У меня после этого вылезла грыжа, позвонки сместились. А врачи поначалу говорили: ушиб кости… Я и сам ничего не чувствовал, «булка» одна только отсохла. Но потом спина стала болеть все сильнее и сильнее. На матч приехал - и не смог из машины вылезти. Тем не менее, как-то дополз до площадки, даже сыграл. Потом – еще и еще. И так до конца сезона, то восстанавливался, то играл. Набралось всего 47 матчей... В общем, никакого желания оставаться в «Баффало» не было. Стал свободным агентом, подписал контракт с «Виннипегом». Звонили и из других команд. Но долгосрочных предложений никто больше не предлагал.

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