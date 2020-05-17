Эксперты НХЛ вошли в разум: Федоров, Могильный, Кучеров не хуже Гретцки и Кросби

Теперь акулы клавиатуры капитально взялись за номера.

Впрочем, за эти творения бойцов пишущего фронта официального сайта НХЛ планете по крайней мере не стыдно. Растут наши школяры буквально на глазах. Не зря мы им уже пару месяцев назойливо мозги вправляем.

Новый квест предельно прост. Пробежаться за пять недель от №99 до №1 и определить самого достойного игрока НХЛ, носившего каждый порядковый номер. Голосуют 19 авторов официального сайта лиги, называя трех человек: за 1-е место начисляют 3 очка, за 2-е – 2, за 3-е – 1 очко. Каждую субботу по московскому времени будут публиковать по 20 персон. Причем, в отличие от предыдущих классификаций по амплуа, когда за временную отсечку взяли 1967 год – сезон расширения НХЛ с шести до 12 клубов, сейчас в деле все игроки с момента основания лиги в 1917 году.

Всем все ясно? Покатили!

Могу вас поздравить: первую серию отечественный хоккей отыграл триумфально – 5 побед! Рейтинг возглавили:

№98 – МИХАИЛ СЕРГАЧЕВ. Соперники – Брайан Лоутон, Ессе Пульюярви

№91 – СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ. Соперники – Стив Стэмкос, Джон Таварес, Бутч Горинг, Владимир Тарасенко

№89 – АЛЕКСАНДР МОГИЛЬНЫЙ. Соперники – Сэм Ганье, Майк Комри, Миккель Бедкер, Алекс Так, Даррен Туркотт

№86 – НИКИТА КУЧЕРОВ. Соперники – Теуво Теравайнен, Кеван Миллер, Джек Хьюз, Николай Кулемин, Войтек Вольски, Ондржей Каше (кто это?)

№84 – МИХАИЛ ГРАБОВСКИЙ. Соперники – Гийом Латендресс, Оскар Клефбом, Фил Вароне, Джейк Челиос (а ведь сын великого монреальца и детройтца из Зала Славы НХЛ играл за «Куньлунь», помните?)

Более того, мы уступили Канаде всего в два свитера: №99 – сами знаете кто (спойлер – не Уилф Пейман или Рик Дадли), №97 – сами знаете кто, №95 – Мэтт Дюшен, №94 – Райан Смит, №93 – Дуг Гилмор, №90 – Райан О’Рейли, №87 – сами знаете кто.

Но мы дружно обошли:

США – Патрик Кейн (№88)

Швецию – Томас Холмстрем (№96), Габриель Ландескуг (№92)

Чехию – Петр Клима (№85), Алеш Гемски (№83), Мартин Страка (№82)

Словакию – Мариан Госса (№81).

Что самое пронзительное? Максимальное количество баллов набрали трое россиян, то есть все 19 выборщиков отдали приоритет нашим! А именно – Федорову, Могильному, Кучерову. А вот у канадцев таковых только четверо из семи – Смит, Гилмор, сами знаете кто и сами знаете кто. Третьим лишним «сами знаете кто» оказался №97, у которого одно первое место по праву откусил американский весельчак Джереми Реник.

Стопроцентного результата также добились Клима и Страка. Красавцы – славяне!

Другое важное замечание. Если Могильному и Кучерову первенствовать в одну калитку было несложно – оппоненты никудышные, то Федоров убрал отнюдь не мальчиков: капитана «Тампы» Стэмкоса, экс-капитана «Айлендерс» и капитана «Торонто» Тавареса, а также знаменитого центра-усача второго звена династии «Айлендерс» 80-х годов Горинга. Чей игровой номер 29 февраля 2020 года «островитяне» увековечили под сводами «Нассау Колизеум». Прошлой осенью я впервые побывал там. Дворец бесконечно морально устарел, бездарно расположен, видеотабло давно пора на помойку. Но эпохальными свершениями пронизан каждый уголок стадиона. А Бутч Горинг по-прежнему на трудовой вахте – я видел, как каждый перерыв из малюсенькой пресс-ложи под крышей арены он дотошно разбирал хайлайты матча с «Флоридой» на клубном ТВ-канале.

Но вернемся к списку. Сергачеву и Грабовскому не стоит обольщаться. Оба грамотно выбрали циферки на спине. Либо им элементарно повезло. Кроме Михаила-защитника, его 9 и 7 привечали только два указанных выше перца. До нижнекамского белоруса Михаила, который от Владимира Крикунова, под 84-м играл вообще только некий Латендресс в «Монреале». Да и то впервые вышел под ним за год до дебюта в НХЛ Грабовского – в 2007-м. Любопытно: это был последний номер в истории НХЛ, который не имел своего хозяина.

А вот Павлу Буре не стоит расстраиваться, что его кинули в споре с Холмстремом – 2 первых места, 1 второе, 3 третьих. Все-таки Русской ракетой он стал под десятым номером в «Ванкувере», который изъяли из обращения еще 2 ноября 2013 года. Подождем финальной части сериала. Конкурентов у Павла будет предостаточно. Ведь, повторюсь, у рейтинга на сей раз нет временных ограничений. Тем интереснее!

Ну и напоследок похвалим заокеанских юношей и девушек с официального сайта НХЛ за подобающее отношение к российским ветеранам. Домашние задания наши североамериканские абитуриенты выполняют добросовестно.

Не скрою, я и забыл, что дважды золотой капитан сборной России и в НХЛ предпочитал номер 95, а вот выборщики – молодцы: все помнят! Именно Алексей Морозов составил основную конкуренцию Дюшену, отобрав у него два первых места, взяв 14 вторых и одно третье. Всего: 35 баллов против 55 у канадца.

Больше всего удивило упоминание Сергея Березина, креатуры Владимира Васильева. Все знают: воскресенец – легенда «Кельна». Но, оказывается, он и в НХЛ успел оставить заметный след: третье место в споре за №94 (16 очков) - после Яника Перро (31), но до трехкратного обладателя Кубка Стэнли Брендана Шенахена (7) и сегодняшнего генерала обороны «Торонто» Тайсона Барри (1 очко).

Ах да… Переживаете, куда подевался мастак крылатых выражений из Челябинска? Здесь он! Говорю же, работа проведена – теперь на сайте НХЛ в одни ворота не играют. Тем не менее и приукрашивать реальность мы не позволим.

Лови, Женя, смачный щелчок по носу. Заслужил. Мы-то легко обнулим историю с белым порошком. Но баллы тебе ставят граждане США и Канады. Два первых места, правда, Кузнецов удостоился, да и сумму собрал неплохую – 24 очка. Тем не менее отстал как от капитана «Колорадо» Ландескуга (35 очков и 7 первых мест), так и от тренера «Аризоны» Токкета, кстати, попавшегося на мухлеже на тотализаторе (27 баллов и 6 первых мест).

Классическому русскому центру «Вашингтона», словом, есть куда стремиться. Равно как голкиперу «Тампы» Андрею Василевскому. Но чтобы скинуть с трона Кейна (№88), второй Везины и первого Кубка Стэнли вряд ли хватит.