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17 мая 2020 19:48ХоккейДомрачев Владислав

Вей передислоцировался в Питер. Ждем Доуса?

Армия Санкт-Петербурга крепчает. В СКА перешел элитный центрфорвард КХЛ Линден Вей, который уступает разве что Вадиму Шипачеву.

Также в СКА перешел тяжелый форвард Евгений Тимкин, призванный заменить обменянного в «Амур» Сергея Плотникова.

Вей – под первое звено

Канадец Вей, от которого отказался ЦСКА, взят под первое звено. Я уже начал на бумаге прикидывать тройки нового СКА. Ткачев – Аалтонен – Эмиль Галимов, Кузьменко – Швец-Роговой – Бурдасов, молодежное звено Марченко – Морозов – Подколзин, Тимкин - Кемппайнен – Кетов. Есть еще участник Кубка Первого канала-2019 фактурный Якимов, которому в октябре исполнится 26 лет, а также молодые и амбициозные Глотов и Кукштель. Как вдруг появился Вей, бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане, между прочим. Кого канадец потеснит в низовые линии? Швеца-Рогового - из звена, которое в указанном выше составе сыграло на Кубке Карьяла-2019? А как же интересы сборной?

Теперь у невских армейцев не хватает разве что снайпера. При всем уважении к Ткачеву и Бурдасову они не из тех, кто штампует шайбы, как канадец Найджел Доус, имеющий к тому же казахстанское хоккейное гражданство и легионером в КХЛ не считающийся.

Его приход в СКА уже давно анонсировали инсайдеры. Возможно, все упирается в потолок зарплат. Чтобы кого-то взять, надо кем-то пожертвовать. При изобилии центральных нападающим лишним выглядит олимпионик Илья Каблуков. Так что ждем развязки. А потом и прикинем кто будет третьим у Вея и Доуса.

От «Амура» до «Амура»

В субботу из СКА списали Сергея Плотникова. Прошлый сезон он начинал капитаном команды, но потом был разжалован. Литера «С» перекочевала на свитер Евгения Кетова, который провел один из лучших сезонов в карьере. Он же капитанил и в сборной на Кубке Первого канала.

А Плотников резко сдал по сравнению с чемпионатом-2018/19. Тогда он был лидером СКА. В шестом матче финала Западной конференции с ЦСКА избил Ивана Телегина, когда москвича держали судьи. А в седьмом – забил фантастический гол, который держал питерцев в игре. Плотникова взяли на ЧМ в Братиславе, где он разочаровал. Вот и в минувшем сезоне Сергей часто выходил из берегов, беспричинно хватал большие и малые штрафы. Поэтому просьба клуба ужаться в зарплате выглядела абсолютно логичной. Как и его обмен после ответа «нет».

Но какой обмен – в родной «Амур», с сохранением солидной по нынешним меркам зарплаты (75 миллионов рублей). В Хабаре Плотникова должны носить на руках. Притом что дальневосточный клуб пока не договорился (и договорится ли?) с братьями Ушениными и Зогорна.

Вряд ли СКА усилит проследовавший из Хабаровска в Санкт-Петербург в обмен на Плотникова форвард Игорь Руденков. Наверняка его отдадут в один из фарм-клубов армейцев.

А опытный новичок, двукратный обладатель Кубка Гагарина 29-летний Евгений Тимкин призван в качестве телохранителя молодежи (Подколзина и Ко). Он забивал в седьмом матче финала-2016 Кубка Гагарина с ЦСКА – это тоже немаловажный фактор его перехода в СКА. Пора Евгению перезагрузить карьеру.

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Вей передислоцировался в Питер. Ждем Доуса? Армия Санкт-Петербурга крепчает. В СКА перешел элитный центрфорвард КХЛ Линден Вей, который уступает разве что Вадиму Шипачеву. 17.05.2020 19:48 Хоккей Домрачев Владислав
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