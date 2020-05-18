Сборная СССР/России всех времен. В нее попали Малкин и Ковальчук - Советский спорт
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18 мая 2020 07:30ХоккейДомрачев Владислав

Сборная СССР/России всех времен. В нее попали Малкин и Ковальчук

Телеканал TSN составил символическую сборную Канады всех времен из 23 игроков. «Советский спорт» тоже решил объять необъятное и предложил вариант отечественной дрим тим.

Вратари: Владислав Третьяк, Владимир Мышкин, Евгений Набоков.

Защитники: Николай Сологубов, Валерий Васильев, Владимир Лутченко, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Игорь Кравчук, Андрей Марков.

Нападающие: Борис Майоров, Вячеслав Старшинов, Анатолий Фирсов, Владимир Викулов, Борис Михайлов, Владимир Петров, Валерий Харламов, Александр Якушев, Владимир Крутов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Евгений Малкин, Илья Ковальчук.

Тренеры: Виктор Тихонов, Анатолий Тарасов, Вячеслав Быков.

Формат состава – 3 вратаря, 7 защитников, 13 нападающих. Из действующих игроков в него попали Малкин и Ковальчук. Из первооткрывателей – Сологубов, который, правда, не сыграл на дебютном для сборной СССР ЧМ-1954 в Стокгольме. Почему? Знает только Анатолий Тарасов, который в том сезоне перевел защитника в центрфорварды, а потом не порекомендовал в сборную тренерам Аркадию Чернышеву и Владимиру Егорову.

Вратарь Мышкин включен за «сухарь» в решающем матче Кубка выхова-1979, в котором сборная СССР в «Мэдисон Сквер Гарден» угостила теннисной баранкой (6:0) сборную звезд НХЛ, ведомую Скотти Боумэном. Эта игра стала всего второй за сборную для 23-летнего голкипера.

Защитник Лутченко – универсал, принял участие в пяти сериях против канадских профессионалов. Однако от олимпийского состава Лейк-Плэсида-1980 его в последний момент отцепили, потому и проиграли американским студентам (так в шутку говорит сам Владимир Яковлевич).

Кравчук – полный кавалер олимпийских наград, двукратный олимпионик. Его особенно ценил Виктор Тихонов, посему и назначил капитаном сборной СССР на Кубке Канады-1991. Кравчук уехал в НХЛ абсолютно легально, сразу после Альбервиля-1992, ему устроили трогательные проводы в Лужниках перед дерби ЦСКА – «Спартак».

Маркова включили как стабильного долгожителя, олимпийских наград в его коллекции нет, зато есть золото ЧМ-2008 в Квебеке и две бронзы (Вена-2005, Москва-2007).

Борис Майоров – первый в истории капитан сборной, ставшей двукратным олимпийским чемпионом. Самый техничный форвард 1960-х – первой половины-1970-х Викулов забил два победных гола в Суперсерии-1972, у нашего главного бомбардира тех игр Якушева – ни одного из семи. А у Александра Мальцева, оставшегося в «листе ожидания», нет никаких, только 5 результативных передач.

Старшинов носил капитанскую нашивку на трех ЧМ (1969, 1970, 1971). Фирсова многие называют форвардом номер один в истории советского хоккея, в том числе Боумэн и Мальцев.

Малкин – герой ЧМ-2012, такой доминанты одного игрока не приходилось видеть на мировых первенствах в новой истории. У Евгения нет олимпийских наград, «деревянная» в Турине-2006 не в счет. Он тогда вполне мог завоевать медаль, если б не пропустил полуфинал с финнами (0:4) из-за глупой дисквалификации (лягнул канадца Лекавалье и был изгнан до конца игры).

Ковальчук принес России долгожданное золото в Квебеке-2008, был лучшим на следующем ЧМ-2009 в Берне, наконец, MVP олимпийского турнира в Пхенчхане-2018. Эх, забей он в овертайме финала после сольного прохода, ходить ему в героях России. Не стоит забывать, что именно Кови (наш капитан на последнем ЧМ-2019 в Братиславе) реализовал послематчевый буллит и принес сборной бронзу. Победа в утешительном финале чехов грозила нашему хоккею серьезными передрягами.

Во главе тренерского штаба поставим Виктора Тихонова, самого побеждающего тренера в истории хоккея. Странно, что его до сих пор не включили в Зал хоккейной славы в Торонто, но это козни выборщика Игоря Ларионова. Ассистентами Тихонова назначим Тарасова и Быкова, пусть они оба и не любили своего шефа. Анатолий Владимирович сначала нахваливал Виктора Васильевича, а после четвертого места на Олимапиаде-1994 в Лиллехаммере выпустил в него целый пучок критических стрел, хотя тот результат объективно отражал соотношение сил на турнире в Норвегии. Быков же не простил Тихонову его отношения к себе, когда в 2004-м он сменил мэтра у штурвала в ЦСКА. Конечно, Виктору Васильевичу было бы комфортнее работать в одной упряжке с Владимиром Юрзиновым, с которым они выиграли три Олимпиады, 6 чемпионатов мира, Кубок вызова и Кубок Канады.

В «лист ожидания» внесем форвардов Вениамина Александрова, Александра Мальцева, Андрея Хомутова, Валерия Каменского; защитника Алексея Гусарова; вратаря Николая Пучкова.

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