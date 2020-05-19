Господин Фазель, а почему бы ЧМ-2020 по хоккею не провести в Минске? Еще не поздно - Советский спорт
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19 мая 2020 16:00ХоккейСлавин Виталий

Господин Фазель, а почему бы ЧМ-2020 по хоккею не провести в Минске? Еще не поздно

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о том, как спасти чемпионат мира по хоккею.

Пандемия в очередной раз всем нам показала, что монополизм, где бы он ни был и как бы ни проявлялся - прямой путь в тупик. В шоколаде только шишки этой самой монополии, все остальные – в ауте. На наших глазах НХЛ убивает мировой хоккей, а ИИХФ смиренно сложила на груди лапки и даже не дергается.

С жуткой завистью многие годы наблюдаю за системой мирового футбола. ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации и профессиональные лиги. Все четко, все расписано, никто не лезет на чужую территорию, никто никого не грабит, великолепно функционирует трансферный рынок, всем более или менее хватает денег. В итоге ногомяч успешно развивается даже в крохотных государствах. Типа Фарер или Гибралтара с Сан-Марино.

От агента Селюка во вчерашнем видеобаттле я узнал, что «Локомотив» за всего лишь одну Лигу чемпионов получил от УЕФА 30 миллионов евро. Такие деньги еврохоккею и в мечтах не могут привидеться. О чем говорить, если богатейшая Швейцария к 2024 году только планирует (!) установить в своей национальной лиге потолок зарплат в 4 раза меньший, а именно в 7 млн франков. КХЛ с ее уже сейчас в два раза более высоким потолком зарплат, чем Швейцария лишь предполагает, выношу за скобки. Ибо все-таки верю и надеюсь, что наши государственные мужи когда-нибудь жестко прекратят разграбление государства российского в особо крупных размерах под предлогом финансирования профессионального спорта как социальной функции.

Но вернемся к футболу: коли УЕФА столь сытно кормит своих членов, вправе и рекомендации давать. Заметьте, не требовать! Одна из них - всем национальным лигам Старого Света доиграть чемпионаты страны до 3 августа. Германия уже приступила, большинство остальных назвали даты рестарта. Лишь Франция из топ-лиг, вкупе с более скромными Голландией и Бельгией сказали - нет. Сославшись вполне резонно на власти своих стран. Разумеется, никакие претензии от УЕФА невозможны по определению.

А что в хоккее? Ужас, ужас.

Тормознули все национальные чемпионаты на континенте, кроме, конечно, Белоруссии, отменили и первенство мира в Швейцарии, а всем – по барабану. Хотя с вердиктом по ЧМ на своей родине Фазель и его ИИХФ тянули до последнего.

Но я смотрел в интернете утром 9 мая в прямом эфире военный парад в Минске, который при заполненных трибунах и тысячах горожан вдоль проспекта Победителей давал и принимал Батька, и вдруг поймал себя на мысли:

- А почему ИИХФ даже в голову не пришло проработать - хотя бы чисто теоретически! - вопрос оперативного переноса ЧМ-2020 из Цюриха и Лозанны в столицу Белоруссии?

Пусть начать его не в мае, а в июне. Все равно Минску принимать (вместе с Ригой) ЧМ в следующем году. Белорусы могли бы махнуться со швейцарцами, а латвийцам компенсировать недостачу как-нибудь потом проведением ЧМ на пару, например, с Финляндией.

Здесь ведь вот еще какая закавыка. Очевидно, ЧМ-2021 с точки зрения участия игроков НХЛ будет провальным. По тому, как развивается пандемия в США, никто не сомневается: в этом году матчей со зрителями не будет. А это потеря нескольких миллионов долларов с каждой игры. Значит, НХЛ придется максимально сдвинуть новый сезон в весну и лето 2021 года. Опять же все согласились, что открыть следующий регулярный чемпионат ничто не мешает в декабре. Я, кстати, не исключаю и январь, как это дважды случалось в сезоны локаутов.

Мы помним преснейший ЧМ-1995 в Стокгольме и Евле – лебединую песнь Быкова - Хомутова, куда энхаэловцы вообще не приехали. Почти на сто процентов таковым будет ЧМ-2021 в Минске и Риге. Потому и утверждаю, что Фазель и Батька упустили свой шанс взбодрить планету.

Или еще не упустили?

НХЛ и НБА ведь не оставляют планов, несмотря на простой уже в два с половиной месяца, возобновить свои сезоны и играть хоть все лето. Только чтоб вывить чемпиона. Даже пустые трибуны их не пугают.

А тут, в столице Белоруссии, где вообще карантинов нет и не будет, можно сыграть в роскошных дворцах – доме динамовских «зубров» и в Чижовке с заполненными трибунами! При обилии гостиниц и спортивных баз в Минске и области изолировать делегации 16 сборных не составило бы никакого труда!

Все есть. Все готово. Нужна только воля руководителей ИИХФ и национальных федераций.

Господа хоккейные чиновники, дайте истосковавшемуся болельщику шайбы праздник! Чем он хуже футбольного собрата? Да и баскетбольного: Германия уже объявила, что перезапустит в ближайшее время чемпионат страны, чтоб победители срезали на память сетку с вражеской корзины до 30 июня.

Я понимаю, что можно легко привести миллион причин, почему все это невозможно. Однако еще пару недель назад мало кто верил, что вообще какой-то профессиональный спорт в мире возобновится до лета. Бундеслига Германии и другие страны, доказывают, что это не так. Белоруссия и хоккейный чемпионат страны закольцевала, и футбольный вопреки всеобщему скептицизму не останавливает - даже обниматься игрокам после голов не запрещает.

Белоруссия границы не закрывала. Да и на двухнедельный карантин иностранцев сажать не понадобится. Экспресс-тесты определят наличие инфекции у прибывающих гостей в течение 30 минут еще в аэропорте. После чего каждая делегация уединяется в своей резиденции. Естественно, с регулярными тестами по ходу всего ЧМ.

Словом, было бы желание. А у вас, господин Фазель, оно должно присутствовать в высшей степени. Как еще в прошлом году вы публично объявили, ЧМ-2020 – последний для вас в качестве президента ИИХФ. Участвовать в перевыборах вы не намерены.

Уйти с поста красиво от парадного подъезда, а не с черного хода «тихо-тихо», как вы любите приговаривать, было бы отличной точкой в целом успешной вашей карьере во главе Международной федерации хоккея.

Беспрецедентные события требует беспрецедентных решений!

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