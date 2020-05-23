Вместо вбрасывания взбрасывание, голый король и первый русский с чемпионским перстнем

Официальный сайт НХЛ голосованием 13 штатных сотрудников выявил топ-16 самых крутых чемпионов после расширения лиги с 6 до 12 команд в 1967 году. Представляем альтернативный вариант, принципиально отличающийся от североамериканского списка.

Тринадцать выборщиков, уполномоченных официальным сайтом НХЛ, называли 16, по их мнению, суперчемпионов разных сезонов: за 1-е место начисляли 16 очков, за 2-е – 15… за 16-е место – 1 очко.

Победил за явным преимуществом «Монреаль»-1977. Первенство ему отдали 10 корреспондентов. Всего «Канадиенс» упомянут в топ-16 трижды (1-я позиция – 1977 год, 3-я – 1978, 7-я – 1976).

Четырежды попал в список «Эдмонтон» (2-я – 1985, 9-я – 1984, 12-я – 1988, 14-я – 1987). По два присутствия у «Айлендерс» (5-я – 1982, 10-я – 1983), «Бостона» (6-я - 1972, 11-я – 1970) и «Чикаго» (13-я – 2013, 16-я – 2010), по одному – у «Детройта» (4-я – 2002), «Питтсбурга» (8-я - 1992) и «Калгари» (15-я позиция – 1989 год).

Всего из 51 победителя розыгрыша Кубка Стэнли с сезона-1967/68 выборщики в своих версиях назвали аж 44 чемпиона. О чем это говорит? О размытости критериев отбора, а точнее – их полном отсутствии. Это подтверждает доминирование в топ-16 команд-династий, которые располагали убойным составом, а значит, побеждать должны были по определению. В чем же тут доблесть?! Что эти монстры, приговоренные выигрывать все и вся, делают в рейтинге НХЛ?

Куда умнее в этом смысле поступила ИИХФ. В 2008 году к своему вековому юбилею международная федерация опубликовала топ-100 историй за 100 минувших лет. Исходя из логики НХЛ, первенствовать должна была сборная СССР-1972, рекорд которой – выигрыш девяти кряду ЧМ и трех ОИ побить просто невозможно. Но нет: ИИХФ водрузила на вершину американских студентов, сотворивших на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде самую громкую сенсацию в истории хоккея и всего североамериканского спорта.

И это абсолютно правильно! Ибо самое притягательное, самое волнующее в спорте – непредсказуемость. А сенсация, когда слабый крушит сильного, вообще мечта любого болельщика!

Потому я категорически не приемлю в иерархии НХЛ «Эдмонтон», «Монреаль», «Айлендерс», которые попросту хорошо и добросовестно сделали свою работу. За что отмечать, к примеру, слесаря, который ни пил, ни гулял, а честно выполнил норму? Это его профессиональная обязанность. Другое дело – Алексей Стаханов или Паша Ангелина. Потому их фамилии в СССР знали все.

Вот мои критерии отбора.

1). Рейтинг правильнее начинать не с 1967 года, а с 1992-го, когда в НХЛ собрались все сильнейшие хоккеисты мира, включая представителей экс-СССР и экс-ЧССР. Или стартовать хотя бы с 1980-го, когда после развала ВХА все канадцы и американцы с примкнувшими к ним шведами, финнами, а также несколькими перебежчиками из Чехословакии сгруппировались в НХЛ. Конечно, могут быть в классификации и владельцы Кубка Стэнли с 1968 по 1991 год, но в виде исключения и за особые заслуги;

2). В победе должна быть какая-то перчинка, в идеале - сенсация вроде Чуда на льду-1980 или прошлогодней сказки «Сент-Луиса»;

3). В победе должен быть подвиг – командный либо индивидуальный;

4). У победы должна быть красивая история;

5). Победа вошла в летопись НХЛ как яркий исторический факт.

Отсюда вытекают несколько подзаконных установок, а именно:

- Нет ничего удивительного в победах команды-династии; для этого лучше подойдет рейтинг генеральных менеджеров, которые эти династии создавали;

- Нет особой заслуги в победе за явным преимуществом; это скорее говорит о слабости конкурентов в каждом конкретном сезоне.

Как положено в хит-параде, будем двигаться снизу вверх. В скобках место в рейтинге НХЛ.

16 (8). ПИТТСБУРГ – 1992

Первый финал Кубка Стэнли, показанный по нашему ТВ, но с ужасным комментарием обыкновенного переводчика, ни черта не смыслящего в хоккее – вбрасывание постоянно называл взбрасыванием.

Первый финал с участием россиянина – защитника «Чикаго» Игоря Кравчука. Никто тогда и представить не мог, что его тренер Майк Кинан в следующем веке выиграет главный трофей страны - вечного противника. Да не где-нибудь, а на Урале, во главе клуба металлургической столицы России.

Юный Яромир Ягр геройски заменил в полуфинале суперкапитана Марио Лемье, когда его подлым ударом клюшкой по кисти отправил на больничный нападающий «Рейнджерс» Адам Грейвз. Марио вернулся в финальной серии и добыл для металлургической столицы США второй Кубок Стэнли кряду.

15 (19). ФИЛАДЕЛЬФИЯ – 1974

Прервать гегемонию инопланетян из «Монреаля», которые брали Кубок Стэнли с 1971 по 1979 год шесть раз – уже подвиг. Неважно, каким путем это сделали Бандиты с большой дороги, как тогда прозвали «Флайерз» за их зубодробительный стиль с обилием в составе громил типа Кувалды Шульца, Ван Импа, Дюпона, Келли, Салески, Барбера…

В финале «летчики» в шести матчах укатали «Бостон» Бобби Орра и Фила Эспозито. «Филадельфия» стала первой командой не из оригинальной шестерки, завоевавшей Кубок Стэнли. На чемпионский парад вышли более двух миллионов жителей первой столицы США. По размаху празднования победу «Филли» свидетели сравнили с народными гуляниями 14 августа 1945 года после известия о капитуляции во Второй мировой войне милитаристской Японии.

14 (33). МОНРЕАЛЬ – 1993

Последняя виктория старейшего и самого титулованного клуба НХЛ – всего 24 победы в Кубке Стэнли. Канадские работяги с весельчаком Руа в воротах, не располагая особыми звездами в поле, в пяти матчах (4-1) уничтожили в финале «Лос-Анджелес» Гретцки, Курри, Блейка, Робитайла, Максорли, юного Житника. Чем окончательно развенчали величие Гретцки: если на самого переоцененного игрока в истории спорта не работает вся команда, как было в «Эдмонтоне», сразу выясняется, что так называемый Великий ни на что не годен.

13 (15). КАЛГАРИ – 1989

Единственная победа в истории скромной канадской дружины из региона с небольшим рынком болельщиков была отнюдь не случайной. «Огоньки» шли к триумфу два года, выиграв два регулярных сезона подряд. В 1988 году во втором раунде плей-офф «Флеймз» всухую влетели (0-4) машине из Эдмонтона, в полуфинале разгромившей «Детройт» (4-1), а в финале – «Бостон» (4-0).

В 1989-м «Ойлерз» сенсационно сошли с дистанции в стартовом раунде. Подозрительно уступили в семи матчах серенькому «Лос-Анджелесу», который годом ранее заплатил за Гретцки 15 млн долларов – сумасшедшие по тем временам деньги. Однако в следующей стадии «Калгари» опустил так называемого Великого с его «корольками» на грешную Землю – 4:3, 8:3, 5:2, 5:3.

«Монреаль» и «Калгари» во второй раз сошлись в финале, на сегодня последнем с участием двух канадских клубов. «Флеймз» взяли уверенный реванш (4-2) за поражение в 1986 году (1-4). Вендетта получилась особенно сладкой, ибо финальная точка была поставлена в легендарном монреальском «Форуме». До этого лишь однажды гости умыкали трофей в этом храме канадского хоккея – «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1928 году.

Это был первый случай, когда Кубок Стэнли выиграл россиянин. Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пряхин для всех совершенно неожиданно стал первым советским хоккеистом, официально перебравшимся в НХЛ, где он дебютировал на финише регулярного чемпионата. Ибо все тогда ждали прежде всего Вячеслава Фетисова и его товарищей из лучшей пятерки в летописи мирового хоккея.

Пряхин сыграл два матча в регулярке и один в плей-офф – 9 апреля в стартовом раунде на своем льду против «Ванкувера» (3:5). Трех игр оказалось недостаточно, чтобы первую русскую фамилию выгравировали на священном Граале заокеанского хоккея. Но перстень за победу в Кубке Стэнли-1989 воспитанник Игоря Дмитриева получил.

Окончание следует!