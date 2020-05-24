Ставка на слабых. Зачем КХЛ «Амур», «Витязь», «Нефтехимик», «Северсталь», «Сочи» и Рига с Пекином?

СТРАНЕ НУЖНЫ ПОБЕДЫ

И снова о потолке.

Глядя на мучительные потуги лидеров КХЛ последних лет СКА и ЦСКА уместиться в платежную ведомость в 900 млн рублей, по-прежнему не оставляют сомнения, по правильной ли дорожке двинулась наша лига в деле сокращения расходов на хоккей. Урезаться надо было, никто не спорит. Тем более после прихода в мир коронавируса, добавившего кучу проблем в экономику. Но это можно было делать другим способом.

Несколько дней назад я уже затрагивал эту тему, говоря о том, что КХЛ, возможно, надо было не столько упорствовать в урезании клубных платежек непременно до отметки 900 млн, сколько задуматься над уменьшением числа команд в чемпионате. Если государство намерено сократить количество денег, выделяемых на поддержку профессионального хоккея, но пока продолжает вкладываться в него, то спортивный результат важен, правильно? Не имеет смысла просто начать платить на 2 млрд рублей меньше или на 4 млрд, если от вложений не будет никакой отдачи. Стране нужны хоккейные успехи на международном уровне, иначе зачем вообще государству давать КХЛ деньги. А значит, крайне важно в условиях форс-мажора выстроить систему с максимальной эффективностью.

Но в чем эта эффективность, если смотреть на вопрос с кремлевской колокольни, должна заключаться? Естественно в том, чтобы наш чемпионат поддерживал серьезный уровень мастерства хоккеистов, которым потом придется защищать честь страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Мастерство игроков должно быть целью вложений государства, а не поддержание интриги в чемпионате любой ценой, о чем мы сегодня слышим.

Введение ограничений на общую зарплатную ведомость команд объясняют нам желанием не только уменьшить траты государства на хоккей, но и тем, что такая мера способна увеличить интригу в чемпионате и понизить уровень чрезмерно раздутых зарплат в лиге. Но тогда интересно, почему предела на з/п не существует?

Теоретически никто не мешает хоккеисту уйти из топ-клуба, который вынужден сокращать сегодня свою платежку, в клуб, где ему будут платить хоть 150 млн, хоть 200. Другой вопрос, что не найдутся желающие среди тех, кто не доставал ранее до отметки «900», наконец до нее дотянуться. Все это знают, потому, вероятно, и не заботятся о введении предела з/п. Ведь расклад в лиге давно устоялся, условно ее можно поделить на три части. Есть те, кто готов бороться за чемпионство, те, для кого предел мечтаний и задач на сезон - попадание в плей-офф, и те, у кого цель – не победа, а участие, пусть и без плей-офф. Платить хорошие деньги способны только клубы первой категории, всем остальным никакие дорогостоящие игроки не нужны. Это не НХЛ, где суперзвезда может играть в клубе-аутсайдере.

Но это говорит о том, что многим нашим клубам вообще не особо важно, кем они будут комплектоваться. Раз нет обязательной задачи выиграть, то какая разница, кто за тебя играет. Но почему-то лига в своей антикризисной программе решила сделать ставку на поддержку как раз таких клубов, кому, по сути, все равно, будут они в перспективе обладателями Кубка Гагарина или нет. Хотя для того, чтобы сохранить в стране хоккей, который способен выдерживать конкуренцию на мировой арене, помогать надо было клубам первой категории. Тем, кто хочет побеждать.

КАК ВПИХНУТЬ НЕВПИХИВАЕМОЕ

Что в итоге мы имеем сегодня. От чемпионского состава ЦСКА мало что остается, и не понятно, какими предстанут армейцы в новых реалиях. Мучаются с комплектованием и в Санкт-Петербурге, отдавая лидеров прежних лет в команды, которые никогда ни на что не претендовали в чемпионате и не собираются этого делать в перспективе. Обретут ли те игроки, кого унизили отправкой в Хабаровск или Подольск новые стимулы к росту мастерства, - очень сомнительно. Сколько хоккеистов хорошего уровня сливались с серой массой, когда уходили на периферию.

И вот теперь, очевидно, понимая невозможность впихнуть невпихиваемое, лига пытается исправить ситуацию, разрешая клубам рассовывать по арендам своих игроков. По планам они смогут отдавать в другие команды до пяти хоккеистов, сохраняя на них права, и это будет ни что иное, как скрытый обход потолка. Не за это, наверное, в конечном счете боролись.

Можно, а возможно, даже и нужно было подумать об альтернативном варианте сокращения общих трат страны на хоккей.

Ниже приведены неофициальные цифры бюджетов клубов КХЛ-2019/20.

Восточная конференция Металлург Мг – 1,5 млрд руб. Авангард – 1,4 Ак Барс – 1,35 Салават – 1,2 Автомобилист – 1,2 Трактор – 0,7 Куньлунь – 0,65 Сибирь – 0,6 Барыс – 0,6 Амур – 0,55 Нефтехимик – 0,45 Адмирал – 0,25 Итого: 10,45 млрд.

Западная конференция СКА – 1,75 ЦСКА – 1,75 Динамо М – 1,0 Локомотив – 0,86 Йокерит – 0,73 Спартак – 0,72 Витязь – 0,63 Сочи – 0,49 Торпедо – 0,47 Динамо Мн – 0,37 Северсталь – 0,35 Динамо Р – 0,26 Итого: 9,38 млрд.

Исходя из этих данных, превышали отметку 900 млн пять клубов Востока и три – Запада. Всего восемь команд. Общая сумма «переплат» составляла 3,95 млрд рублей. То есть можно предположить, что затраты на КХЛ после введения потолка станут меньше примерно на эту величину.

Что такое 4 миллиарда для нашей лиги. Это суммарный бюджет таких клубов как «Адмирал», «Нефтехимик», «Амур», «Витязь», «Сочи», «Торпедо», «Северсталь» и «Сибирь». Специально не включал в этот список команды с нероссийской пропиской, так как по идее денег государства РФ там нет (хочется в это верить). То есть вместо того, чтобы нещадно рубить платежки, понимая, что это разрушит ведущие клубы, можно было выбрать альтернативу при выполнении задачи уменьшения общих затрат на хоккей - отказать в участии в лиге тем, кто годами плетется в подвалах таблицы, давно ни на что в турнирном плане не претендуя.

Была такая возможность у КХЛ? Сомнительно, конечно. Мы же привыкли слышать, что регионы не смогут жить нормальной жизнью, если у них не будет ориентиров в виде профессиональных спортивных клубов, выступающих на высшем уровне. Эту песню десятилетиями заводят чиновники, которые привыкли играться за госсчет. И почему-то подхватывают затем в высоких кабинетах.

«Сибирь» и «Торпедо» из списка на сокращение, безусловно, следует убрать. Они точно не безнадежные и представляют города-миллионники. Что касается остальных, то ничего катастрофического не случится, если вдруг исчезнут из числа участников лиги:

«Северсталь», которая за семь последних лет выходила в плей-офф один раз, не выиграв там ни одного матча.

«Амур», который начиная с сезона-2008/09 провел две кубковых серии, зацепив одну игру.

«Витязь», за те же 12 лет, что и хабаровчане, выступивший в Кубке Гагарина всего в трех сезонах с впечатляющим результатом – 0-12.

«Сочи», который за свою историю играл в плей-офф четыре раза, но никогда не проходил дальше первого раунда. Общий счет по матчам – 3-16.

«Нефтехимик», который за девять последних лет играл в Кубке Гагарина четыре раза. Общий итог – 1-16 по матчам.

«Адмирал» за семь недолгих лет своей жизнедеятельности отметился попаданием в плей-офф в трех сезонах. Не выиграл ни одной серии (общий счет 4-12) и благополучно снялся с КХЛ-2020/21 после отказа властей Приморского края финансировать профессиональные клубы региона в дальнейшем.

Какую социальную составляющие несут вышеперечисленные клубы? Что произойдет завтра, если эти серые и никому, кроме работающих в них граждан и небольшой кучки болельщиков, не интересные коллективы уйдут из КХЛ?

ПОРА ПЕРЕСТАТЬ ГОРДИТЬСЯ КОНТИНЕНТАЛЬНЫМ РАЗМАХОМ

Бюджеты этих шести команд в сезоне-2019/20 составляли 2,72 млрд рублей. Если бы КХЛ установила потолок в размере 1,3 млрд, как того слезно просили ведущие клубы, чтобы не рушить на корню свои выстроенные команды, то общая экономия уже составляла бы 1,25 млрд за счет срезания «верхушки» платежек у СКА, ЦСКА (по минус 0,45 млрд), «Магнитки» (минус 0,2), «Авангарда» (минус 0,1) и «Ак Барса» (минус 0,05). Прибавьте к ним 2,72 млрд и получаем 3,97 млрд. Те же самые деньги, на которые могли сократиться траты на кахаэловский хоккей при условии, что лига распрощалась бы с невнятными клубами, но не стала бы резать по живому предел зарплатных бюджетов.

Если же основной задачей было не понижение общей суммы затрат, а исключительно борьба с раздутыми зарплатами, то лучшим лекарством против этого является создание условий, при которых на рынке возникает избыток рабочей силы. Сокращение лиги привело бы как раз к этому.

Дальнейшее сокращение платежных ведомостей, если оно требуется, можно было бы отложить на следующий сезон. Одновременно подумав о дальнейшей кадровой чистке. А там есть из кого выбирать. Одно рижское «Динамо», шесть лет пролетающее мимо плей-офф, или «Куньлунь», непонятно что делающий в лиге в наше коронавирусное время, чем не кандидаты на выход.

Не пора ли прекратить гордится континентальным размахом предприятия. Время доказывает, что не это требуется российскому хоккею. Ему нужен чемпионат, который будет состоять из тех клубов, где сильны традиции, есть успешный опыт создания хорошего продукта, а главное – желание бороться за самые высокие места. Лига должна выстраиваться под их нужды, а не кичится своей географией от Хельсинки до Пекина, спасая тех, кто ничего и никогда не добьется.